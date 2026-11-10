Paul McCartney se convirtió en el tercer músico más rico del mundo

Según la revista Forbes, el músico es oficialmente billonario gracias a los ingresos de su catálogo musical, sus giras y sus inversiones

Paul McCartney es billonario según Forbes y se posicionó como el tercer músico más rico del mundo

Acorde a Forbes, Paul McCartney es oficialmente billonario. La revista estimó el patrimonio del legendario músico británico en aproximadamente mil 400 millones de dólares. Con ese número, el ex Beatle se convirtió en el tercer músico más rico del mundo, después del rapero Jay-Z y de Taylor Swift.

La publicación detalló la composición de la fortuna de McCartney en su boletín informativo The Billie. Según el análisis del medio especializado, las principales fuentes de ingresos del artista de 84 son su por supuesto su catálogo musical, las giras internacionales, las inversiones inmobiliarias y una colección de obras de arte.

Además, una porción significativa del patrimonio del británico viene de MLP Communications, la compañía editorial que fundó en 1969 y mediante la cual administra los derechos de sus propias canciones, así como de otros artistas. Por ejemplo, tiene el catálogo de Buddy Holly (uno de los pioneros del rock and roll), varios musicales de Broadway y canciones tradicionales de Navidad.

Otra fuente de ingresos importante es la vinculada a Apple Corps, que nada tiene que ver con la empresa de Steve Jobs. Se trata de la compañía fundada en 1968 por The Beatles para supervisar y gestionar sus diversos intereses creativos y empresariales.

McCartney recibe una cuarta parte de las ganancias generadas por esta empresa, que obtiene aproximadamente 50 millones de dólares anuales. Esto no incluye los beneficios derivados de los derechos de autor de las canciones de la banda, que representarían unos 10 millones de dólares al año para Paul.

Las giras internacionales de Macca, que no cesan a pesar de su edad, han sido históricamente una fuente de ingreso importante para el músico. Su más reciente tour “Got Back”, por ejemplo, implicó 83 conciertos en catorce países a lo largo de tres años, incluyendo los dos que dio en Argentina en octubre de 2024.

Finalmente, el artista tiene una buena cantidad de propiedades en distintas partes del mundo, y una colección privada de arte que contiene obras de artistas altamente valuados como René Magritte y Pablo Picasso.