La hija de Emanuel Ortega habló sobre su separación de Julieta Prandi: "Nunca lo vi tan triste a mi papá"

India Ortega se refirió al inesperado final de la relación y reveló que la familia se enteró de la ruptura a través de las redes sociales

La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi , a 27 días de haberse casado, sigue sumando capítulos. En las últimas horas , fue India Ortega, hija del cantante, quien habló sobre la ruptura.

Cabe recordar que la separación fue dada a conocer por la actriz a través de un comunicado en sus redes sociales . “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, publicó Prandi en su cuenta de Instagram.En un primer momento, la publicación de la actriz fue interpretada como una señal de que habría sido ella quien tomó la decisión de ponerle fin al vínculo. Sin embargo, horas después del anuncio, varios periodistas dieron a conocer versiones que apuntaban a una posible tercera en discordia.

Por su parte, Emanuel Ortega habló en un móvil para el programa SQP y se mostró angustiado por el final de su relación. “Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Les pido disculpas, sepan entender”, expresó.

En medio de las declaraciones, India Ortega, una de las hijas que el cantante tuvo con Ana Paula Dutil, fue abordada por un móvil de Intrusos y habló sobre el estado emocional de su padre.

>>Leer más: Ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: habló Josefina Lynch, supuesta tercera en discordia

Qué dijo la hija de Emanuel Ortega

En un móvil para el programa Infama, India Ortega habló sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Cabe recordar que la modelo estuvo presente en el casamiento de la pareja, que se celebró en el Registro Civil de San Isidro.

“Yo estoy un poco sorprendida porque nadie se lo esperaba. Se casaron hace muy poco, entonces nadie en mi familia se esperaba este momento. Y triste, obviamente, por verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera”, comenzó diciendo.

“Espero que se pueda resolver de forma privada, como tendría que haber sido desde el momento uno”, expresó, haciendo referencia al posteo de Julieta Prandi en el que anunció la separación. En ese sentido, aclaró que toda la familia se enteró de la situación a través de la historia que publicó la modelo en Instagram.

“La verdad que ni mi papá ni nadie la está pasando muy bien”, confesó. Y agregó. “Él sabía que estaba teniendo su tema con Julieta, pero todavía no nos habíamos enterado nosotros de la situación hasta que vimos esa historia y todos fuimos a escribirle a mi papá para preguntarle si era verdad”.

En cuanto a su vínculo con Prandi, India explicó que todavía no había hablado con ella y que prefería mantenerse al margen de la situación.

La hija del cantante también se refirió al estado emocional de su padre: “Nunca lo vi tan triste a mi papá. Lo afectó mucho esta forma de cómo se está dando todo, pero yo sé que lo va a poder pasar, como pasó un millón de cosas más”.

“Le afecta mucho la separación a mi papá, pero porque no se lo esperaba. A Julieta mi papá la ama, lo veo en sus ojos, en cómo habla de ella, que la defienda a muerte todo el tiempo hasta el día de hoy”, remarcó.

>>Leer más: Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: "Así no"