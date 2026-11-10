La Capital | Zoom | Jairo

Jairo emocionó a los fieles en Córdoba con el "Ave María" antes de la misa del papa León XIV

El cantante acompañó la vigilia en Fadea con canciones religiosas y clásicos del folklore. Emoción antes de la segunda misa de León XIV

10 de noviembre 2026 · 11:21hs
Google Seguir a La Capital en Google
Emoción con Jairo en la previa del papa León XIV

Emoción con Jairo en la previa del papa León XIV

La música acompañó la espera por la llegada del papa León XIV a Córdoba. En la madrugada de este martes, mientras miles de fieles aguardaban en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) para participar de la misa multitudinaria, Jairo subió al escenario y ofreció un repertorio que combinó canciones religiosas con clásicos del cancionero popular argentino.

El artista, nacido en Cruz del Eje, se presentó cerca de las 8.15, acompañado por su hijo Yaco González en percusión y Matías Martino en piano. Frente a familias, jóvenes y grupos parroquiales que habían pasado la noche en el lugar, interpretó canciones que acompañaron la vigilia hasta la llegada del Pontífice.

>> Leer más: El Papa reivindicó en Córdoba a los santos y beatos argentinos: "Hay que enseñar con el ejemplo"

Jairo abrió su actuación con "El Credo", la composición del cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy que forma parte de la Misa Campesina Nicaragüense, estrenada en 1977. Luego continuó con "Los peregrinos", una canción propia, y sumó "Carpintería José", "Milonga del trovador", de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, "Piedra y camino", de Atahualpa Yupanqui, y "Oración del remanso", de Jorge Fandermole.

"Es una gran felicidad estar con el Papa"

Pasadas las 8.40, el cantante hizo una pausa para dirigirse a los peregrinos. "Es una gran felicidad estar con el Papa, una canción de esperanza, conocen la letra, les pido que la cantemos todos", expresó antes de comenzar "Zamba de mi esperanza".

La invitación fue respondida por el público, que acompañó la interpretación desde distintos sectores del predio. Las voces de los asistentes se sumaron a la del artista en uno de los momentos de mayor participación de la previa.

El cierre llegó pocos minutos antes de las 9, cuando Jairo interpretó el "Ave María" acompañado por el piano. La canción sonó mientras el avión de León XIV sobrevolaba el predio y los fieles aguardaban la llegada del Papa para el comienzo de la celebración religiosa.

Una vigilia con música, oración y un show de drones

La presentación de Jairo formó parte de la vigilia organizada en Fadea, que reunió a peregrinos de distintas provincias. Miles de personas permanecieron durante la noche en el predio para asegurarse un lugar en la misa que el Pontífice celebró este martes.

La programación incluyó momentos de oración, propuestas pastorales y espectáculos musicales. Uno de los momentos destacados fue un show de drones que iluminó el cielo con el mensaje "Nadie sobra", una consigna que acompañó el encuentro de fieles de distintas generaciones.

En ese marco, el repertorio de Jairo atravesó distintos registros: desde la música religiosa hasta el folklore y las canciones populares. Su interpretación del "Ave María" marcó el final de una presentación que acompañó el amanecer cordobés y la expectativa por la llegada de León XIV.

Noticias relacionadas
Martín Bossi regresa a al ciudad con La cena de los tontos 

Martín Bossi regresa con "La cena de los tontos": "Tengo una gran química con el público rosarino"

Roonnie Wood desplegó toda su potencia para el público rosarino.

No es sólo rock and roll: Ronnie Wood tocó en Rosario

Flor de la V, entre las famosas que fueron a la misa del Papa León XIV.

Qué famosos asistieron a la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Soledad Pastorutti y el poncho viral, esta vez frente al Papa

El poncho que une a Messi y al Papa León XIV: la prenda que volvió a lucir La Sole

Las más leídas

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Lo último

Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que destacó el papa León XIV y puede ser santo

Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que destacó el papa León XIV y puede ser santo

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

La selección argentina se prepara para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

La selección argentina se prepara para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

El Papa reivindicó en Córdoba a los santos y beatos argentinos: "Hay que enseñar con el ejemplo"

En otra misa multitudinaria, el León XIV llamó a vivir la fe con acciones concretas y homenajeó al Cura Brochero, Mama Antula y otros referentes

El Papa reivindicó en Córdoba a los santos y beatos argentinos: Hay que enseñar con el ejemplo
Controversia por el VIP en la misa de León XIV: quiénes estaban y cómo se armó
Información general

Controversia por el VIP en la misa de León XIV: quiénes estaban y cómo se armó

Jairo emocionó a los fieles en Córdoba con el Ave María antes de la misa de León XIV
Zoom

Jairo emocionó a los fieles en Córdoba con el "Ave María" antes de la misa de León XIV

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela
Policiales

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar

Las más leídas
Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Qué famosos asistieron a la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Qué famosos asistieron a la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Ovación
Juveniles de Newells y Central fueron convocados a la sub-20 y entrenarán con la selección
Ovación

Juveniles de Newell's y Central fueron convocados a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newells y Central fueron convocados a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central fueron convocados a la sub-20 y entrenarán con la selección

Gimnasia se prepara para tener un marco especial cuando reciba a Newells

Gimnasia se prepara para tener un marco especial cuando reciba a Newell's

Frank Kudelka sabe de qué se trata y Newells se aferra a su receta para la fase final

Frank Kudelka sabe de qué se trata y Newell's se aferra a su receta para la fase final

Policiales
Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Pérez: iban en un utilitario con pedido de secuestro y quisieron sobornar a policías

Pérez: iban en un utilitario con pedido de secuestro y quisieron sobornar a policías

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

La Ciudad
La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina
La Ciudad

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

Colectividades en Rosario: en una decisión inédita, dos hombres fueron elegidos como embajadores

Colectividades en Rosario: en una decisión inédita, dos hombres fueron elegidos como embajadores

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar

El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad
Información General

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad

La homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas
Información General

La homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia
Información General

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión
Información General

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa
Información General

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado
La Ciudad

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social
Economía

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina
Información General

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina

Milei al Papa: En Argentina los debates no son honestos intelectualmente
Política

Milei al Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"

Pullaro: Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción
Información General

Pullaro: "Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción"

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político
Información General

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen
Información General

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año
Agro

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año

León XIV: Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia
Información General

León XIV: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia"

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes
La Región

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social
Economía

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social

Rosúa: El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad
Política

Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad"

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo
Ovación

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva
El Mundo

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
La ciudad

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal