Jairo emocionó a los fieles en Córdoba con el "Ave María" antes de la misa del papa León XIV

El cantante acompañó la vigilia en Fadea con canciones religiosas y clásicos del folklore. Emoción antes de la segunda misa de León XIV

La música acompañó la espera por la llegada del papa León XIV a Córdoba . En la madrugada de este martes, mientras miles de fieles aguardaban en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) para participar de la misa multitudinaria, Jairo subió al escenario y ofreció un repertorio que combinó canciones religiosas con clásicos del cancionero popular argentino.

El artista, nacido en Cruz del Eje, se presentó cerca de las 8.15, acompañado por su hijo Yaco González en percusión y Matías Martino en piano. Frente a familias, jóvenes y grupos parroquiales que habían pasado la noche en el lugar, interpretó canciones que acompañaron la vigilia hasta la llegada del Pontífice.

Jairo abrió su actuación con "El Credo", la composición del cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy que forma parte de la Misa Campesina Nicaragüense, estrenada en 1977. Luego continuó con "Los peregrinos", una canción propia, y sumó "Carpintería José", "Milonga del trovador", de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, "Piedra y camino", de Atahualpa Yupanqui, y "Oración del remanso", de Jorge Fandermole.

"Es una gran felicidad estar con el Papa"

Pasadas las 8.40, el cantante hizo una pausa para dirigirse a los peregrinos. "Es una gran felicidad estar con el Papa, una canción de esperanza, conocen la letra, les pido que la cantemos todos", expresó antes de comenzar "Zamba de mi esperanza".

La invitación fue respondida por el público, que acompañó la interpretación desde distintos sectores del predio. Las voces de los asistentes se sumaron a la del artista en uno de los momentos de mayor participación de la previa.

Jairo cantando el Ave María en vivo es algo de otro planeta. pic.twitter.com/bd9xZ2gOow — Carrie L (@CarrieLarrsen09) November 10, 2026

El cierre llegó pocos minutos antes de las 9, cuando Jairo interpretó el "Ave María" acompañado por el piano. La canción sonó mientras el avión de León XIV sobrevolaba el predio y los fieles aguardaban la llegada del Papa para el comienzo de la celebración religiosa.

Una vigilia con música, oración y un show de drones

La presentación de Jairo formó parte de la vigilia organizada en Fadea, que reunió a peregrinos de distintas provincias. Miles de personas permanecieron durante la noche en el predio para asegurarse un lugar en la misa que el Pontífice celebró este martes.

La programación incluyó momentos de oración, propuestas pastorales y espectáculos musicales. Uno de los momentos destacados fue un show de drones que iluminó el cielo con el mensaje "Nadie sobra", una consigna que acompañó el encuentro de fieles de distintas generaciones.

En ese marco, el repertorio de Jairo atravesó distintos registros: desde la música religiosa hasta el folklore y las canciones populares. Su interpretación del "Ave María" marcó el final de una presentación que acompañó el amanecer cordobés y la expectativa por la llegada de León XIV.