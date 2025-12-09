La Capital | Zoom | Cacho Deicas

Tras su salida de Los Palmeras, Cacho Deicas despidió el año con un show solista en Santa Fe

El exvocalista de Los Palmeras volvió a brillar en la Estación Belgrano ante miles de fans. En sus redes sociales, compartió un mensaje de agradecimiento

9 de diciembre 2025 · 09:44hs
Cacho Deicas se presentó en Estación Belgrano sin Los Palmeras

Foto: @carlosazalazar / Instagram.

Cacho Deicas se presentó en Estación Belgrano sin Los Palmeras

Rubén Cacho Deicas, exvocalista de Los Palmeras, volvió a los escenarios como solista con un show en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Si bien no se trata de su primera presentación tras su regreso, sí fue uno de los conciertos más importantes de esta nueva etapa luego del extenso proceso de recuperación tras su ACV.

El 9 de enero de 2025, Deicas fue internado por presentar un “déficit neurológico agudo”, según informó la clínica santafesina donde fue asistido. Ese episodio marcó el inicio de un período complicado tanto para él como para Los Palmeras: reemplazos en el escenario, declaraciones cruzadas, conflictos familiares y hasta acciones legales que sacudieron al histórico grupo de cumbia. Lo que empezó como una pausa médica terminó exponiendo profundas diferencias internas que terminaron con su salida definitiva del conjunto tropical.

Ahora bien, alejado de la banda y ya recuperado, el cantante comenzó a retomar su carrera musical. En julio, apareció como invitado en el show de Los Iracundos y luego participó del programa de streaming "Un Poco de Ruido" y del ciclo televisivo "La Peña de Morfi", donde volvió a cantar en vivo y habló sobre su recuperación. Finalmente, a finales de noviembre, realizó su primer show como solista en el Teatro Gran Rex, en Buenos Aires.

Ahora, el músico santafesino volvió a presentarse ante el público con un show completo en la Estación Belgrano.

Cacho Deicas en su show como solista

Al ritmo de sus clásicos “Bombón Asesino” y “El embrujo”, el cantante santafesino dio un show ante miles de personas en Santa Fe. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del triunfal concierto.

“Amigos, les dejo algunas imágenes de lo que fue la noche del sábado en Estación Belgrano de mi querida Santa Fe”, escribió junto a las fotos.

Además, le dedicó unas palabras de agradecimiento al cantante Coty Hernández por acompañarlo en el escenario. “Este año complicado, lo cierro con una gran demostración de cariño en cada escenario donde me hago presente”, expresó.

