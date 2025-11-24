Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

El cantante volvió a "La Peña de Morfi" y contó cómo sigue la recuperación del último ACV en vísperas de su debut solista en Buenos Aires

Después de un largo tiempo, Cacho Deicas volvió a presentarse en vivo en televisión. Como era de esperarse, este domingo se refirió a su relación con Los Palmeras y comentó: "Algunas cositas que pasaron, las tengo que resolver yo" , explicó.

El cantante de 73 años retornó a "La Peña de Morfi" en el inicio de una nueva etapa en su carrera artística. Previamente se rompió su sociedad con Marcos Camino , fundador del grupo de cumbia santafesina que integró durante más de medio siglo. Durante la charla en el programa confirmó que todavía no pudieron sentarse a charlar desde que se produjo la separación.

A partir de este distanciamiento, el intérprete de "El bombón" y "Soy sabalero" reconoció aún quedan ciertos temas pendientes de resolución luego de su partida de la banda. Cuando le preguntaron si estaba dispuesto a juntarse con sus excompañeros para tomar un café y abordar la cuestión, fue contundente: "Sí, por supuesto" .

Rubén "Cacho" Deicas ya no tiene contacto con quienes aún forman parte de Los Palmeras. "Estuvimos 52 años juntos. Toda una vida, ¿no?" , manifestó en referencia a su trayectoria hasta fines de 2024.

Embed - CACHO DEICAS | SHOW COMPLETO #LAPEÑADEMORFI

El cantante admitió que lo atraviesa "un sentimiento muy especial" por el grupo que lo lanzó a la fama. Así compartió un mensaje positivo sobre su pasado. En cuanto a los asuntos legales derivados de la ruptura, aclaró: "No quiero hacer polémica con eso".

Después de la breve conversación sobre la pelea con Camino, Cacho se mostró entusiasmado con la posibilidad de iniciar una carrera solista en este momento de su vida. Incluso contó con humor cómo se formó el nuevo proyecto. "Es una banda que estaba armada. Faltaba el cantor y pum, entré yo", apuntó.

El artista se fue de Los Palmeras después de la internación por un accidente cerebrovascular (ACV) a principios de 2025. En julio regresó a los escenarios como invitado de Los Iracundos y recientemente también fue a "Un Poco de Ruido". En cuanto a lo que viene con el grupo actual, manifestó: "Son excelenetes personas y músicos. Esperamos tener el mismo apoyo que tuvimos siempre".

Cacho Deicas habló de su vínculo con el Puma Rodríguez

Aunque tuvieron diferentes problemas de salud, Deicas habló con su colega José Luis "Puma" Rodríguez sobre la patología que lo afectó en más de una oportunidad. "Hablé con él, lo que sintió es una cosa horrible", señaló este fin de semana.

El cantante venezolano se sometió a un doble trasplante de pulmón en 2014 por una fibrosis pulmonar idiopática. Luego de la cirugía consiguió retomar su carrera artística. A partir de un diagnóstico distinto, Cacho también tuvo que alejarse de los escenarios y admitió que sigue en "plena recuperación" desde entonces.

El artista santafesino recordó que sufrió un "dolor de cabeza imparable" la última vez que lo internaron. Ahora está "haciendo los deberes" y reconoció que mejoró mucho de la mano del cambio de hábitos. "Ejercicio, más que nada, tres veces a la semana y los remedios infaltables. Eso me ayudó muchísimo", dijo en cuanto a su nueva rutina.