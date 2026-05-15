El álbum de figuritas de mascotas: lanzaron stickers de perros que buscan ser adoptados

La iniciativa es de la Municipalidad de Salta y el Centro de Adopciones Matías Nicolás Mancilla. Las figuritas tienen la foto del perro, nombre, edad, tamaño y hasta un “equipo”

Se acerca el Mundial de Fútbol y muchos se aventuran en la tarea de completar el tradicional álbum de figuritas con las imágenes de los diferentes equipos. En el marco de la fiebre mundalista, llegó un álbum alternativo: el de las mascotas . Un refugio animal de Salta lanzó una llamativa campaña, donde cada sticker es un perro que busca ser adoptado en un hogar definitivo.

En particular, la iniciativa se llevó adelante entre la Municipalidad de Salta y el Centro de Adopciones Matías Nicolás Mancilla , quienes impulsaron una campaña para incentivar la adopción responsable de perros callejeros.

En cada sticker se podía ver la cara del animal, junto a su nombre y edad. Rápidamente, la propuesta se hizo viral en redes y los adorables canes conmovieron a miles de usuarios.

El álbum de figuritas de las mascotas

“Este álbum no te lo podés perder. Capaz entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”, afirmaron desde el Centro de Adopciones Matías Nicolás Mancilla.

diana

Cada figurita incluye la foto del perro, su nombre, edad, tamaño y hasta un “equipo” creado especialmente para identificarlos. "Princesitas", "Los Mil Razas Fútbol Club", "Club Atlético Resctados" y "La Banda del Refugio" son solo algunos de los curiosos nombres que el refugio inventó para promocionar la adopción.

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perro

Rápidamente, la iniciativa recorrió las redes, y recibió un sinfín de likes y comentarios. Muchos usuarios destacaron la creatividad de la campaña, mientras otros aprovecharon la públicación para consultar sobre los requisitos de la adopción.