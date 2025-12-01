La Capital | Zoom | José Alperovich

Tras su casamiento, José Alperovich fue operado de urgencia: qué se sabe sobre su salud

A poco de casarse con Marianela Mirra, José Alperovich fue trasladado al Hospital Italiano. En las últimas horas se conoció el parte médico oficial

1 de diciembre 2025 · 09:25hs
José Alperovich fue condenado a 16 años por abusar de su sobrina

Este jueves, en Puerto Madero y en el marco de su prisión domiciliaria, José Alperovich se casó con Marianela Mirra. Ahora bien, horas después de la celebración, el exgobernador fue operado de urgencia por una complicación intestinal.

El domingo, a solo días de celebrar su casamiento en un encuentro íntimo, el exmandatario tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Italiano por una molestia gastrointestinal. La noticia la dio a conocer el periodista Ángel de Brito, luego de que se difundieran una serie de imágenes de la ex "Gran Hermano" desde la sala de espera del hospital. En las últimas horas, se difundió el primer parte médico.

Qué se sabe sobre la salud de José Alperovich

Según dio a conocer el periodista Ángel de Brito, Alperovich fue internado en el Hospital Italiano, porque es amigo del vice director.

Además, al momento de dar la noticia, el conductor lanzó una importante aclaración: "Al ser un preso domiciliario, cada movimiento debe ser volcado en la causa, para que la víctima tome conocimiento. Esto no ocurrió aún".

Desde el entorn íntimo del exgobernador, dieron a conocer el parte médico oficial que detalla que Alperovich fue operado por un cuadro de apendicitis aguda. En este sentido, señala que la operacion fue éxitosa y que no llegó a presentar cuadro de peritonitis.

El casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

La pareja se casó el pasado jueves en el departamento de Puerto Madero. Allí recibieron invitados y pidieron comida por una aplicación de entregas, lo que provocó una oleada de críticas en X (ex-Twitter) e Instagram. “Todo lo que dicen sobre la ostentación y el catering nos perjudica muchísimo”, se lamentó Mirra, quien en las últimas horas había cambiado su apellido en redes sociales por el de su esposo.

La ex participante de "Gran Hermano", de 41 años, y el exgobernador de Tucumán, de 70, viven juntos en Puerto Madero desde junio de este año, luego de que Alperovich recibiera el beneficio de la prisión domiciliaria por su avanzada edad y su delicado estado de salud.

Cómo comenzó la historia entre Alperovich y Mirra

Aunque en varias oportunidades circularon rumores de romance, la ex participante de "Gran Hermano" se encargaba de negarlos. Lo cierto es que el vínculo salió a la luz recién cuando el exgobernador tucumano comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Ezeiza.

Si bien no hay demasiados detalles sobre cómo se conocieron, las publicaciones en redes sociales de Mirra permitieron reconstruir parte de la historia. Durante dos décadas la relación se mantuvo en secreto, hasta que Jorge Rial la expuso públicamente.

En abril de 2025, en su programa Argenzuela, el conductor reveló: “Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich”. Además el conductor agregó que en Tucumán el vínculo era un secreto a voces: “Todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009”.

Tras esa revelación, fue la propia Mirra quien confirmó el romance en redes sociales: “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”.

Incluso compartió imágenes de las cartas que el ex mandatario le enviaba desde prisión. En una de ellas, Alperovich le escribió: “Gracias por estar en las buenas y en las malas. Vos me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado. Te amo mucho, Male”.

En mayo de 2025, la pareja atravesó su primera crisis pública. A través de sus redes, Mirra anunció la separación y dio más detalles de una relación que ya llevaba años. “Sólo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”, escribió en redes sociales.

En ese momento, recordó: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si estaba bien o mal”.

Tiempo después, Marianela Mirra le confesó a Gastón Trezeguet: “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”. Hoy Mirra y Alperovich conviven en Puerto Madero y, según reveló la periodista Laura Ubfal, esperan su primer hijo a través de un procedimiento de inseminación artificial.

La condena de Alperovich

Hace poco más de un año Alperovich, quien fue tres veces gobernador por Tucumán, está privado de su libertad. Más precisamente, el 18 de junio de 2024 el juez Juan María Ramos Padilla lo encontró culpable de nueve hechos: seis de abuso sexual agravado con acceso carnal y tres de abuso sexual simple, dos de ellos en grado de tentativa.

Los abusos fueron cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 y la víctima es su sobrina segunda, identificada en la causa como “Florencia”, de 29 años en aquel entonces, quien se había desempeñado como secretaria privada en el marco de la campaña política de las elecciones de 2019. Ese mismo año la joven denunció por primera vez a su tío ante la Justicia.

Luego de pasar un año preso en el penal de Ezeiza, en el pabellón de los “ofensores sexuales”, en junio de este año la Justicia le concedió a Alperovich el beneficio de la prisión domiciliaria, dada su edad, 70 años. Actualmente, está cumpliendo su condena en un departamento en Puerto Madero. Allí convive con Marianela Mirra, quien también lo visitaba de manera frecuente en el penal.

Además de la condena por abuso sexual, este año José Alperovich fue imputado junto a su exesposa y madre de sus cuatro hijos, Beatriz Rojkés, por enriquecimiento ilícito. La investigación se inició a partir de una denuncia del presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Miguez, quien sostuvo un crecimiento patrimonial “apreciable e injustificado” de José Alperovich y de su esposa durante los años en que estuvieron en la gobernación de Tucumán.

