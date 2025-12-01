La EPE avanza en obras que buscarán disminuir la frecuencia de cortes en verano

La Empresa Provincial de la Energía (EPE ) inició los trabajos de soterramiento de los cables subterráneos de alta tensión que vinculan la Estación Transformadora Sorrento con Ybarlucea, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria. Con una inversión superior a los 18.000 millones de pesos, esta intervención beneficiará a más de 1,2 millones de santafesinos y permitirá que Rosario cuente con una nueva alimentación de alta tensión para el próximo verano .

La presidenta del directorio de la EPE , Anahí Rodríguez, destacó que esos trabajos permitirán que "una disminución en la frecuencia de los cortes de energía y mayor rapidez en la reposición del servicio". Pero más allá del anuncio oficial, contó cómo se prepara la compañía para enfrentar la temporada estival que está a punto de empezar.

En declaraciones a LT8 , Rodríguez señaló que la obra comprende “el tendido de tres electroductos subterráneos de alta tensión que van a que van a a conectar estaciones transformadoras de la propia EPE y que tendrá un impacto positivo en un millón doscientos mil usuarios. Es una obra que alcanza a dos departamentos (Rosario y San Lorenzo) y beneficia a toda el área metropolitana de Rosario”.

La funcionaria agregó que “los cables para esta obra son importados de China. En las licitaciones que hicimos hace unos meses con el ministro (de Desarrollo Productivo, Gustavo) Puccini, se le adjudicó a la empresa que trajo a los cables desde allí. Nosotros hicimos los controles de calidad de los cables, ya están en la provincia. En breve serán soterrados a lo largo de la traza de esta obra que tiene un kilometraje de 3,2 puntos”, agregó Rodríguez.

La responsable de la EPE consideró que “el soterramiento de los cables de alta tensión es una obra muy importante. Hace 60 años que la Estación Transformadora de Sorrento no tiene inversión como ésta. Esta obra viene a disminuir la frecuencia de los cortes, va a permitir la reposición del servicio en menor tiempo, redundará en la repotenciación del sistema de transporte de energía, consolida un sistema de transmisión de energía más eficiente y asegura el abastecimiento ante el aumento de la demanda por el crecimiento poblacional de nuestra ciudad y del área metropolitana. Además, es una obra pensada como amigable para el medio ambiente”.

Qué se espera para el verano

Al ser consultada sobre cómo está preparada la EPE frente a la temporada de verano que prácticamente ya se inició, la funcionaria provincial afirmó: “La compañía se está preparando con mucho mantenimiento en la ciudad de Rosario. Estamos trabajando en todos los sistemas subterráneos en su mayoría. Estamos con la renovación de cableados de baja tensión. Hicimos una inversión que superó los 15 mil millones de pesos, y con eso fuimos robusteciendo la infraestructura eléctrica, tenemos un mapa de sectores críticos en función de los veranos que hemos pasado, donde hemos puesto el foco para mejorar el servicio”.

“Venimos con una inversión histórica para mejorar el servicio y no queremos discontinuar este proceso como ha ocurrido en otros años. Estamos trabajando con pronósticos que indican que tendremos un verano con temperaturas superiores al verano pasado. Tenemos tres ejes fundamentales para nuestros usuarios: uno, el robustecimiento de la infraestructura para mejorar la calidad del servicio; dos, el cambio climático es un factor importantísimo desde los últimos años, y en tercer lugar, apelar a la eficiencia energética, al uso racional del servicio. Estamos atravesando veranos en los que las temperaturas aumentan. La EPE hace las inversiones que se necesitan. Vamos a tener un impacto mucho más positivo que en el verano pasado, pero es necesario que todos tengamos en claro que la solidaridad en el uso racional de un servicio público es fundamental para todos”.