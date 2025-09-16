La Capital | Zoom | Marianela Mirra

El romance de Marianela Mirra y José Alperovich: 20 años de amor en secreto y un hijo en camino

La ex Gran Hermano y el exgobernador tucumano, condenado por abuso sexual, esperan su primer hijo juntos

16 de septiembre 2025 · 10:02hs
Marianela Mirra está esperando su primer hijo con José Alperovich

Marianela Mirra está esperando su primer hijo con José Alperovich

Este lunes se confirmó que Marianela Mirra está embarazada de José Alperovich, el exgobernador de Tucumán. La exparticipante de Gran Hermano y el exmandatario, quien actualmente cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por abusar de su sobrina, esperan su primer hijo juntos.

La periodista Laura Ubfal fue la primera en difundir la noticia. Luego, la propia Mirra se comunicó con su excompañero de reality, Gastón Trezeguet. “Estoy esperando un bebé de José”, le dijo en un mensaje privado.

Se trata de una de las parejas más polémicas y comentadas de la televisión argentina. Con casi treinta años de diferencia en edad, el político y la mediática iniciaron su relación hace más de dos décadas, aunque siempre la mantuvieron en secreto.

Tras varios idas y vueltas, hoy conviven en el departamento en Puerto Madero donde Alperovich cumple su condena a 16 años de prisión domiciliaria.

Una relación politico-mediática

Marianela Mirra es una figura mediática que saltó a la fama en 2007 tras participar en la cuarta edición de Gran Hermano, donde se consagró como la campeona más polémica en la historia del reality.

Tiempo después volvió a estar en el foco de la atención luego de ser señalada como la tercera en discordia de uno de los romances más comentados de la televisión argentina. En pleno noviazgo de Jorge Rial con La Niña Loly, Mirra filtró los mensajes privados que mantenía con el conductor.

image

Por su parte, José Alperovich, de 70 años, será padre por quinta vez mientras cumple una condena de 16 años por abuso sexual.

El exgobernador de Tucumán, cargo que ejerció entre 2003 y 2015, fue denunciado en 2019 por su sobrina y exasesora que lo acusó de nueve hechos de abuso ocurridos entre 2017 y 2018 en Buenos Aires y en Tucumán.

En 2024, la Justicia lo encontró culpable de dos hechos de tentativa de abuso sexual y de seis abusos sexuales agravados por lo que fue condeanado a 16 años de prision. Si bien inicialmente cumplió parte de la pena en la Unidad Residencial 1 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en el último tiempo se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

image

Cabe señalar que Alperovich tiene cuatro hijos con su exesposa, la senadora Beatriz Rojkés. Ambos fueron imputados este año por el fiscal federal Guillermo Marijuan en una causa por enriquecimiento ilícito.

Cómo comenzó la historia entre Alperovich y Mirra

Aunque en varias oportunidades circularon rumores de romance, la ex Gran Hermano se encargaba de negarlos. Lo cierto es que el vínculo salió a la luz recién cuando el exgobernador tucumano comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Ezeiza.

Si bien no hay demasiados detalles sobre cómo se conocieron, las publicaciones en redes sociales de Mirra permitieron reconstruir parte de la historia. Durante dos décadas la relación se mantuvo en secreto, hasta que Jorge Rial la expuso públicamente.

En abril de 2025, en su programa Argenzuela, el conductor reveló: “Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich”. Además el conductor agregó que en Tucumán el vínculo era un secreto a voces: “Todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009”.

Tras esa revelación, fue la propia Mirra quien confirmó el romance en redes sociales: “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”.

image

Incluso compartió imágenes de las cartas que el ex mandatario le enviaba desde prisión. En una de ellas, Alperovich le escribió: “Gracias por estar en las buenas y en las malas. Vos me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado. Te amo mucho, Male”.

En mayo de 2025, la pareja atravesó su primera crisis pública. A través de sus redes, Mirra anunció la separación y dio más detalles de una relación que ya llevaba años. “Sólo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”, escribió en redes sociales.

En ese momento, recordó: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si estaba bien o mal”.

image

Tiempo después, Marianela Mirra le confesó a Gastón Trezeguet: “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”. Hoy Mirra y Alperovich conviven en Puerto Madero y, según reveló la periodista Laura Ubfal, esperan su primer hijo a través de un procedimiento de inseminación artificial.

