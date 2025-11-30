La Capital | Economía | guru

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Con más de 41.000 millones de dólares movilizados en medio año entre compras privadas y ventas oficiales, Salvador Di Stéfano sostuvo que el mercado está “empachado” y que la cotización bajará hacia fin de año.

30 de noviembre 2025 · 17:15hs
El gurú del dólar Salvador Di Stéfano dijo que el dólar bajará en diciembre.

El gurú del dólar Salvador Di Stéfano dijo que el dólar bajará en diciembre.

El analista financiero Salvador Di Stéfano, conocido popularmente como el gurú rosarino del blue, trazó un panorama llamativo sobre el comportamiento del dólar en los últimos meses y anticipó una tendencia que, según su mirada, ya empezó a sentirse en el mercado cambiario: una sobreoferta de divisas que presiona a la baja la cotización.

En su análisis, Di Stéfano aseguró que la economía argentina atraviesa un fenómeno poco habitual: “Estamos empachados de dólares”.

Según detalló, solo en los últimos seis meses las personas físicas compraron 16.000 millones de dólares, una cifra que muestra el peso del ahorro privado en moneda estadounidense. A esto se le suma un gasto de magnitud similar en consumos externos:

  • 5.000 millones de dólares en viajes al exterior,

  • 3.000 millones de dólares destinados a servicios como Netflix y otras plataformas digitales.

Pero la demanda privada no es la única variable relevante. Di Stéfano también apuntó al sector público:

  • El Banco Central, dijo, vendió 7.000 millones de dólares en los mercados de futuro.

  • La Tesorería, por su parte, colocó 10.000 millones de dólares en instrumentos Dollar Linked.

“Si sumás todo esto —subrayó el analista— tenés la friolera de 41.000 millones de dólares”.

Un volumen equivalente a casi 7 puntos del PBI argentino.

Para Di Stéfano, esta combinación explica la dinámica actual: “Estamos empachados de dólares y en diciembre el dólar baja”.

Su pronóstico apunta a un escenario de tranquilidad cambiaria en el corto plazo, sostenido por el enorme flujo de divisas que ya circuló por la economía, tanto desde el sector privado como desde el público.

El gurú rosarino sostiene que la magnitud de esas operaciones configura una oferta que supera ampliamente las expectativas tradicionales para esta época del año, lo que, a su juicio, marca el ritmo descendente o planchado del dólar en el cierre del 2025.

El gobierno anticipa la apreciación del peso argentino

Al igual que Di Stéfano, el gobierno nacional admite que en los próximos meses el peso argentino estará cada vez más fortalecido -en otras palabras, el dólar más "atrasado"-, pero lo considera un síntoma positivo porque es el resultado de que el plan de estabilización estaría saliendo bien.

El ideólogo del plan monetario, Federico Furiase, elogió públicamente un trabajo de investigación de tres economistas argentinos, que acaba de ser editado por la prestigiosa revista Oxford Development Studies, vinculada con la célebre universidad inglesa. Tras analizar 46 programas de estabilización en 13 países latinoamericanos, concluyó que un dato recurrente en los planes que tienen éxito en la baja de la inflación es una apreciación cambiaria y un déficit en la cuenta corriente.

"Al ángulo", comentó Furiase respecto del trabajo firmado por Gabriel Palazzo, Martín Rapetti y Joaquín Waldman, que hicieron la investigación para la consultora Equilibra.

Pero, como siempre ocurre, no todos interpretan los textos de la misma manera. Mientras Furiase mencionó ese trabajo como una confirmación de que la economía argentina está yendo en la senda correcta, los propios autores de la investigación plantearon sus discrepancias con algunas decisiones que está tomando el equipo que lidera el ministro Toto Caputo.

Entre los puntos criticados figura, sobre todo, la lentitud en la acumulación de reservas, algo que choca contra las últimas definiciones de Caputo, quien avisó que únicamente habrá compra de dólares para el sector público en la medida en que se considere que hay un aumento genuino en la demanda de pesos por parte del público.

"Es cierto que los planes de estabilización suelen apreciar la moneda e incurrir en déficit de cuenta corriente. Sin embargo, es también cierto que eso es justamente este hecho el ‘talón de Aquiles’ de los planes, y por eso alarma la sobreapreciación", escribió el economista Palazzo, luego de agradecer el elogio de Furiase pero también de advertir que las conclusiones del trabajo de investigación no implican una coincidencia con la visión oficial.

