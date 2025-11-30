Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Bielsa había aceptado tener un mediador con los jugadores para armonizar su relación con el plantel. Pero el referente uruguayo no aceptó

Diego Godín, ya retirado del fútbol profesional, prefirió no sumarse al proyecto de Marcelo Bielsa en Uruguay.

El presente del entrenador rosarino Marcelo Bielsa al frente de la selección de Uruguay suma turbulencias. Ahora el Loco había aceptado sumar a su staff de trabajo a un referente del fútbol oriental para atemperar la relación ríspida con los jugadores, pero el personaje elegido se excusó y prefirió no ser colaborador de Bielsa de cara al Mundial.

"Luego de las reuniones que mantuvieron los integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol con Marcelo Bielsa para confirmar la continuidad del entrenador al frente de la selección uruguaya, desde el organismo se busca un nuevo integrante: un nexo entre el cuerpo técnico encabezado por el rosarino y los futbolistas. En los últimos días, el nombre de Diego Godín , excapitán de la Celeste, quien ya está retirado del fútbol profesional, fue uno de los que se puso arriba de la mesa y desde la AUF aceleraron. El Faraón se reunió con Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, y también con Marcelo Bielsa", según informó el diario El País de Uruguay.

Pero la propuesta no prosperó. Ya que Godín tuvo un encuentro con Bielsa y se le planteó que tuviera un rol de mediador entre el argentino y los jugadores con el objetivo de mejorar el relacionamiento interno. Pero tras esa reunión, la respuesta de Diego Godín no se hizo esperar. "El Faraón se comunicó con Jorge Giordano para agradecerles, decirles que siempre es un honor que lo consideren en una función vinculada a la selección, pero también para comunicarles que no se sentía cómodo ocupando ese rol que le plantearon", puntualizó el periódico uruguayo.

Otro revés para Bielsa en Uruguay

De esta manera fue otro revés para Bielsa en su intento de mejorar su relación con el plantel, que no transita por los carriles lógicos de convivencia a seis meses del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lo cierto es que luego de la disputa de la última fecha FIFA de noviembre se agudizó la crisis interna de la selección uruguaya. Y más que nada tras el ensayo con Estados Unidos, equipo conducido por otro ex-Newell's, Claudio Pochettino, que goleó 5 a 1 a la Celeste.

Bielsa: "Soy tímido y tóxico"

Incluso hubo una conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, quien entre otras cosas admitió que es "tímido, tóxico, no humano y generador de tensiones" en las relaciones interpersonales.

Habrá que ver cómo sigue el futuro de Bielsa al frente de la selección uruguaya, ya en la recta final rumbo a la Copa del Mundo.