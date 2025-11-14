Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

La pareja daría el sí el próximo 27 de noviembre, tras la aprobación por parte de la Justicia. Los detalles del casamiento

La mediática Marianela Mirra y el exgobernador José Alperovich , estuvieron hace un tiempo en el centro del debate público tras conocerse que la pareja está esperando un hijo. Ahora, la dupla está muy cerca del altar: la Justicia habría autorizado el casamiento de Mirra y Alperovich. Ya trascendieron varios detalles de la ceremonia que planea la ex “Gran Hermano" y el dirigente peronista.

Alperovich está cumpliendo una condena de 16 años por abusar sexualmente de su sobrina , quien se desempeñó como su secretaria privada en la campaña política de 2019, en el marco de un intento fallido de recuperar la gobernación de Tucumán.

De esta manera, el exgobernador tucumano se encuentra privado de su libertad desde hace poco más de un año . Pasó doce meses en el penal de Ezeiza, pero dada su avanzada edad (70 años), la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. En estos momentos, Alperovich se encuentra cumpliendo su condena en un departamento en Puerto Madero , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde convive con Marianela Mirra.

Qué se sabe de la boda de Marianela Mirra y José Alperovich

Ahora, la Justicia habría autorizado el casamiento entre Mirra y Alperovich. La fecha elegida por la pareja es el próximo 27 de noviembre. La ceremonia será "íntima" y tomará lugar dentro de las instalaciones del complejo de lujo Zencity en Puerto Madero, sitio donde Alperovich cumple su prisión domiciliaria desde 2024, según reveló la periodista Fernanda Iglesias en "Tarde o Temprano", ciclo de El Trece.

Por orden judicial, Alperovich no puede abandonar el complejo donde vive, salvo contadas excepciones. No obstante, el edificio dispone de los salones y amenities necesarios para garantizar que el evento se desarrolle completamente dentro del perímetro judicialmente autorizado.

Según aseguró Iglesias, la ceremonia será para 30 personas, pero no por eso será un festejo austero: el servicio de catering lo proveerá un lujoso hotel porteño y tendría un valor estimado de más de $200.000 pesos por comensal. Este precio incluye el menú completo—entrada, plato principal y postre—, junto con vinos de selección.

Adicionalmente, se reveló que el descorche de vinos se fijaría en aproximadamente $90.000 pesos por persona, mientras que el costo del champagne premium para el brindis se elevaría a unos $120.000 pesos por invitado, cifras a las que debe añadirse el IVA

Cómo comenzó la historia entre Alperovich y Mirra

Aunque en varias oportunidades circularon rumores de romance, la ex participante de "Gran Hermano" se encargaba de negarlos. Lo cierto es que el vínculo salió a la luz recién cuando el exgobernador tucumano comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Ezeiza.

Si bien no hay demasiados detalles sobre cómo se conocieron, las publicaciones en redes sociales de Mirra permitieron reconstruir parte de la historia. Durante dos décadas la relación se mantuvo en secreto, hasta que Jorge Rial la expuso públicamente.

En abril de 2025, en su programa Argenzuela, el conductor reveló: “Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich”. Además el conductor agregó que en Tucumán el vínculo era un secreto a voces: “Todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009”.

Tras esa revelación, fue la propia Mirra quien confirmó el romance en redes sociales: “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”.

Incluso compartió imágenes de las cartas que el ex mandatario le enviaba desde prisión. En una de ellas, Alperovich le escribió: “Gracias por estar en las buenas y en las malas. Vos me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado. Te amo mucho, Male”.

En mayo de 2025, la pareja atravesó su primera crisis pública. A través de sus redes, Mirra anunció la separación y dio más detalles de una relación que ya llevaba años. “Sólo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”, escribió en redes sociales.

En ese momento, recordó: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si estaba bien o mal”.

Tiempo después, Marianela Mirra le confesó a Gastón Trezeguet: “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”. Hoy Mirra y Alperovich conviven en Puerto Madero y, según reveló la periodista Laura Ubfal, esperan su primer hijo a través de un procedimiento de inseminación artificial.

La condena de Alperovich

Hace poco más de un año Alperovich, quien fue tres veces gobernador por Tucumán, está privado de su libertad. Más precisamente, el 18 de junio de 2024 el juez Juan María Ramos Padilla lo encontró culpable de nueve hechos: seis de abuso sexual agravado con acceso carnal y tres de abuso sexual simple, dos de ellos en grado de tentativa.

Los abusos fueron cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 y la víctima es su sobrina segunda, identificada en la causa como “Florencia”, de 29 años en aquel entonces, quien se había desempeñado como secretaria privada en el marco de la campaña política de las elecciones de 2019. Ese mismo año la joven denunció por primera vez a su tío ante la Justicia.

Luego de pasar un año preso en el penal de Ezeiza, en el pabellón de los “ofensores sexuales”, en junio de este año la Justicia le concedió a Alperovich el beneficio de la prisión domiciliaria, dada su edad, 70 años. Actualmente, está cumpliendo su condena en un departamento en Puerto Madero. Allí convive con Marianela Mirra, quien también lo visitaba de manera frecuente en el penal.

Además de la condena por abuso sexual, este año José Alperovich fue imputado junto a su exesposa y madre de sus cuatro hijos, Beatriz Rojkés, por enriquecimiento ilícito. La investigación se inició a partir de una denuncia del presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Miguez, quien sostuvo un crecimiento patrimonial “apreciable e injustificado” de José Alperovich y de su esposa durante los años en que estuvieron en la gobernación de Tucumán.