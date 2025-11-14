La Capital | Información General | Marianela Mirra

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

La pareja daría el sí el próximo 27 de noviembre, tras la aprobación por parte de la Justicia. Los detalles del casamiento

14 de noviembre 2025 · 13:51hs
José Alperovich y Marianela Mirra están muy cerca de casarse

José Alperovich y Marianela Mirra están muy cerca de casarse

La mediática Marianela Mirra y el exgobernador José Alperovich, estuvieron hace un tiempo en el centro del debate público tras conocerse que la pareja está esperando un hijo. Ahora, la dupla está muy cerca del altar: la Justicia habría autorizado el casamiento de Mirra y Alperovich. Ya trascendieron varios detalles de la ceremonia que planea la ex “Gran Hermano" y el dirigente peronista.

Alperovich está cumpliendo una condena de 16 años por abusar sexualmente de su sobrina, quien se desempeñó como su secretaria privada en la campaña política de 2019, en el marco de un intento fallido de recuperar la gobernación de Tucumán.

De esta manera, el exgobernador tucumano se encuentra privado de su libertad desde hace poco más de un año. Pasó doce meses en el penal de Ezeiza, pero dada su avanzada edad (70 años), la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. En estos momentos, Alperovich se encuentra cumpliendo su condena en un departamento en Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde convive con Marianela Mirra.

>> Leer más: El romance de Marianela Mirra y José Alperovich: 20 años de amor en secreto y un hijo en camino

Qué se sabe de la boda de Marianela Mirra y José Alperovich

Ahora, la Justicia habría autorizado el casamiento entre Mirra y Alperovich. La fecha elegida por la pareja es el próximo 27 de noviembre. La ceremonia será "íntima" y tomará lugar dentro de las instalaciones del complejo de lujo Zencity en Puerto Madero, sitio donde Alperovich cumple su prisión domiciliaria desde 2024, según reveló la periodista Fernanda Iglesias en "Tarde o Temprano", ciclo de El Trece.

Por orden judicial, Alperovich no puede abandonar el complejo donde vive, salvo contadas excepciones. No obstante, el edificio dispone de los salones y amenities necesarios para garantizar que el evento se desarrolle completamente dentro del perímetro judicialmente autorizado.

Según aseguró Iglesias, la ceremonia será para 30 personas, pero no por eso será un festejo austero: el servicio de catering lo proveerá un lujoso hotel porteño y tendría un valor estimado de más de $200.000 pesos por comensal. Este precio incluye el menú completo—entrada, plato principal y postre—, junto con vinos de selección.

Adicionalmente, se reveló que el descorche de vinos se fijaría en aproximadamente $90.000 pesos por persona, mientras que el costo del champagne premium para el brindis se elevaría a unos $120.000 pesos por invitado, cifras a las que debe añadirse el IVA

Cómo comenzó la historia entre Alperovich y Mirra

Aunque en varias oportunidades circularon rumores de romance, la ex participante de "Gran Hermano" se encargaba de negarlos. Lo cierto es que el vínculo salió a la luz recién cuando el exgobernador tucumano comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Ezeiza.

Si bien no hay demasiados detalles sobre cómo se conocieron, las publicaciones en redes sociales de Mirra permitieron reconstruir parte de la historia. Durante dos décadas la relación se mantuvo en secreto, hasta que Jorge Rial la expuso públicamente.

En abril de 2025, en su programa Argenzuela, el conductor reveló: “Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich”. Además el conductor agregó que en Tucumán el vínculo era un secreto a voces: “Todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009”.

Tras esa revelación, fue la propia Mirra quien confirmó el romance en redes sociales: “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”.

image

Incluso compartió imágenes de las cartas que el ex mandatario le enviaba desde prisión. En una de ellas, Alperovich le escribió: “Gracias por estar en las buenas y en las malas. Vos me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado. Te amo mucho, Male”.

En mayo de 2025, la pareja atravesó su primera crisis pública. A través de sus redes, Mirra anunció la separación y dio más detalles de una relación que ya llevaba años. “Sólo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”, escribió en redes sociales.

En ese momento, recordó: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si estaba bien o mal”.

Tiempo después, Marianela Mirra le confesó a Gastón Trezeguet: “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”. Hoy Mirra y Alperovich conviven en Puerto Madero y, según reveló la periodista Laura Ubfal, esperan su primer hijo a través de un procedimiento de inseminación artificial.

La condena de Alperovich

Hace poco más de un año Alperovich, quien fue tres veces gobernador por Tucumán, está privado de su libertad. Más precisamente, el 18 de junio de 2024 el juez Juan María Ramos Padilla lo encontró culpable de nueve hechos: seis de abuso sexual agravado con acceso carnal y tres de abuso sexual simple, dos de ellos en grado de tentativa.

Los abusos fueron cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 y la víctima es su sobrina segunda, identificada en la causa como “Florencia”, de 29 años en aquel entonces, quien se había desempeñado como secretaria privada en el marco de la campaña política de las elecciones de 2019. Ese mismo año la joven denunció por primera vez a su tío ante la Justicia.

Luego de pasar un año preso en el penal de Ezeiza, en el pabellón de los “ofensores sexuales”, en junio de este año la Justicia le concedió a Alperovich el beneficio de la prisión domiciliaria, dada su edad, 70 años. Actualmente, está cumpliendo su condena en un departamento en Puerto Madero. Allí convive con Marianela Mirra, quien también lo visitaba de manera frecuente en el penal.

Además de la condena por abuso sexual, este año José Alperovich fue imputado junto a su exesposa y madre de sus cuatro hijos, Beatriz Rojkés, por enriquecimiento ilícito. La investigación se inició a partir de una denuncia del presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Miguez, quien sostuvo un crecimiento patrimonial “apreciable e injustificado” de José Alperovich y de su esposa durante los años en que estuvieron en la gobernación de Tucumán.

Noticias relacionadas
La Academia Nacional de Medicina es una institución que nació en 1822 

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad

El gran cambio que podría aplicarse en el régimen de monotributo

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

Estas marcas de café pueden representar un peligro para la salud

Anmat prohíbe la venta de siete productos de café por falsificación y falta de registros

Los jubilados pueden acceder a un beneficio gratuito de Pami en noviembre.

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Lo último

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

El economista Ha-Joon Chang reclamó políticas públicas para fortalecer una industria competitiva

El economista Ha-Joon Chang reclamó políticas públicas para fortalecer una industria competitiva

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Se trata de un hombre de 30 que tenía pedido de captura en la causa en la que se investiga el ataque a tiros ocurrido el 16 de octubre. Lo arrestaron en zona oeste.
Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

Ovación
Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Ciudad
La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades
La Ciudad

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
la region

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

Por Gustavo Conti
Ovación

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

Por Matías Petisce
La Ciudad

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Por Matías Petisce
La Ciudad

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Economía

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista
Zoom

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado
OVACIÓN

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir chaleco para ir a Brasil
La Ciudad

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir "chaleco" para ir a Brasil

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas