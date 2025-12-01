Nuevo streaming del Conicet: cuándo y cómo es la transmisión con pingüinos

Los científicos llevan a cabo una nueva expedición en otra provincia y con foco en otras especies. Cómo ver el streaming en vivo

Este año, los científicos del Conicet han maravillado a la población argentina con la transmisión de sus misiones en vivo. En conjunto con el Schmidt Ocean Institute , se adentraron en aguas profundas para explorar las especies de distintos puntos geográficos y miles de argentinos que sintonizaban pudieron compartir la experiencia. Afortunadamente, esta historia de exploración tiene nuevos capítulos.

Después de la famosa expedición al Cañón Submarino Mar del Plata, al sistema de cañones Bahía Blanca y Almirante Brown y hasta la campaña de paleontología en Río Negro , los científicos del Conicet se embarcan en una nueva misión. Esta vez, el objetivo está en Chubut.

La nueva transmisión se realiza desde el Parque Provincial Patagonia Azul, donde los investigadores buscan monitorear pacíficamente el desempeño reproductivo del pingüino de Magallanes, petrel Gigante del Sur y cormorán Imperial en las islas de ese área. Además, lo curioso es que está transmisión se realiza a partir de energía solar.

El nuevo streaming del Conicet

La iniciativa de los científicos busca registrar los momentos clave durante la temporada reproductiva de estas especies de pingüinos, que se da justamente entre los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre. El foco está puesto en procesos como la incubación y la alimentación de los pichones, como en cualquier descubrimiento y profundización de los saberes que la observación les permita.

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una megainstalación de paneles solares, antenas, cámaras, baterías y routers en la zona, donde no existe ese tipo de infraestructura.

>>Leer más: El último stream del Conicet en el Mar Argentino será en uno de los ambientes menos explorados del planeta

Cuándo y dónde ver la nueva transmisión del Conicet

Después de acondicionar el lugar con el equipo necesario para realizar la transmisión, los científicos dieron inicio a la misión el 6 de noviembre, y desde ese entonces continúan con sus objetivos.

Es así que todos los amantes de la ciencia y los animales actualmente pueden disfrutar de la expedición en Parque Provincial Patagonia Azul de Chubut, donde el foco lo tienen los pingüinos.

La investigación es transmitida por el canal de Youtube “Explore Birds Bats Bees”. El link para verla en vivo es: https://www.youtube.com/watch?v=0Ox2Ka_T9BY. Allí también se pueden sintonizar transmisiones anteriores y quedará registrada la transmisión completa una vez finalizada, para volver a revivirla cuando se desee. Aunque los usuarios pueden seguirla en vivo, también pueden retroceder el video y conocer las partes que no llegaron a disfrutar en línea.