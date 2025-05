Marianela Mirra se separó de José Alperovich y explicó los motivos: "Hasta acá llegué"

Luego del desconcierto de sus seguidores, la tucumana volvió a postear la misma foto e hizo un mea culpa. “Mensaje no captado. Los superfiltros”, escribió.

Luego recordó: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años, y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente , sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si está bien o mal".

“¡Hasta acá llegué yo! Algún día sacaré un libro, de todas estas personas que se cruzaron en mi camino. Éxitos", sentenció.

Además, en sus historias de Instagram publicó una sentida reflexión. “La plata no te lleva a ningún lugar bueno. Quedate muerto de hambre”, escribió.

Marianela Mirra publicó una nueva foto junto a José Alperovich

Marianela Mirra sorprendió con una nueva foto junto a su pareja, José Alperovich, el exgobernador tucumano preso por violar a su sobrina. A comienzos de abril, la exparticipante de Gran Hermano reveló que mantenía una relación amorosa con el político y que lo visita en la cárcel.

“Cuando amás incondicionalmente, cuando das todo por quienes amás, aunque no siempre la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad”, comenzó. Y continuó: “La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno”.

"No me debés nada. Lo hice con amor, a esto también", cerró concluyente en un posteo junto a una foto donde se los veía abrazados en una clínica.

El posteo no pasó inadvertido entre los miles de seguidores de Mirra, que reaccionaron con todo tipo de comentarios.

“El amor es más fuerte”, “No quiero ser grosera, pero me produce rechazo”, “Que se mejore tu marido, fuerzas”, “¿Me parece o le está soltando la mano al marido? No entendí la foto perdón", “Mmm dijo la muda”, “Hay que amarse más a uno mismo porque si no te usan. Comprobado”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.