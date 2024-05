Tini Stoessel sobre su nuevo disco: "Empecé a perder el pelo cuando mi papá estaba internado" La cantante contó los motivos por los cuales decidió nombrar “un mechón de pelo” a su más reciente álbum, que lanzó a comienzos de abril 8 de mayo 2024 · 11:32hs

Tini Stoessel dio una entrevista con Gabriel Rolón y habló sobre su salud mental, uno de los temas que aborda en su reciente disco

Tini Stoessel acaba de lanzar "un mechón de pelo", su quinto disco como solista, en el que se aleja un poco del género urbano y propone un registro más íntimo. En el álbum, la cantante ahonda en cuestiones personales como su separación de Rodrigo De Paul, su salud mental y la enfermedad de su padre, entre otros temas. Antes y durante el estreno, se refirió públicamente a los malos momentos que pasó en los últimos años y a la dificultad que tuvo de permitirse estar mal.





La artista dio una entrevista con el psicólogo Gabriel Rolón y habló en profundidad de estas cuestiones, incluyendo el motivo detrás del título de su disco. “Me acuerdo cómo empecé a perder el pelo cuando mi papá estaba internado y se me caían mechones de pelo. Toqué fondo, me lo cambiaba de color o lo cortaba. El pelo representó lo que me pasó a mí anímicamente”, aseguró. Por eso, para la salida del álbum, Tini se cortó considerablemente la cabellera y se la tiñó de rubio.

Además, contó que en otro momento, su pelo la hacía sentir segura y ahora ya no le importa no tenerlo, tras el cambio de look. "Estoy tan orgullosa y feliz de todo lo otro que pasó a un segundo plano”. También habló de su salud mental y física, y de los desafíos que vivió en estos últimos tiempos: "Sentía que taparme era la solución, me empecé a vestir grande, ponerme guantes, engordarme en las fotos. Yo ya lo había normalizado”, aseguró.

La artista se refirió también a cómo la afectó vivir la fama desde la adolescencia, justo en el momento en que emergían las redes sociales, y cómo las críticas y los cuestionamientos constantes hicieron mella en su subjetividad. "Fuiste a un colegio privado, bilingüe. Nunca te faltó un plato de comida ¿Cómo vos vas a estar mal? ¿Cómo te vas a permitir llorar?”, contó Tini, sobre un planteo que le hicieron seguido y que internalizó al punto de no atender su salud. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tinitoday/status/1787655228013089208&partner=&hide_thread=false TINI hablando sobre su cuerpo en entrevista junto a Gabriel Rolón. pic.twitter.com/5884ITB2EA — TINI Today (@tinitoday) May 7, 2024 "Fuiste a un colegio privado, bilingüe. Nunca te faltó un plato de comida ¿Cómo vos vas a estar mal? ¿Cómo te vas a permitir llorar?”, contó Tini, sobre un planteo que le hicieron seguido y que internalizó al punto de no atender su salud. "Después me di cuenta de todo lo que me afectó. ¿Voy a estar toda la vida esperando la aceptación de todo el mundo? Voy a terminar infeliz toda la vida. En ese proceso dije 'ya no me alcanza estar hablándolo con mis amigas y mi familia, con mi psicólogo y mi psiquiatra, necesito sacarlo para afuera'”, concluyó, en relación a la decisión de canalizar estas experiencias en las canciones que conforman "un mechón de pelo".