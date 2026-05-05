Una mujer detenida por agredir a un hombre con un palo y un cuchillo

El incidente sucedió este martes a la madrugada en Presidente Perón y Provincias Unidas. La acusada tiene 28 años

La Policía en el lugar donde sucedió el hecho en el que un hombre fue atacado por una mujer

Un hombre de 34 años sufrió heridas cortantes al ser atacado con un palo y un cuchillo. Por el caso está detenida una mujer de 28, apresada por la Policía en el mismo lugar de la agresión, de acuerdo con lo señalado por fuentes policiales

El incidente sucedió este martes alrededor de las 3.30 de la madrugada en Provincias Unidas y Presidente Perón , en la zona oeste de Rosario. La secuencia de cómo ocurrió la agresión no estaba del todo clara.

De acuerdo con las primeras informaciones, efectivos policiales que patrullaban por esa zona se encontraron con un hombre que presentaba una herida sangrante en la cabeza. Esa persona, según esa versión, le dijo a los policías que había sido agredido con un palo y un cuchillo por una mujer a la que, aseguró, no conocía.

La presunta agresora fue aprehendida en el lugar y la Policía halló entre sus prendas, a la altura de la cintura, un cuchillo de 23 centímetros de largo.

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El hombre herido fue identificado como Cristian L., quien fue atendido en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias y minutos después derivado al Hospital Clemente Álvarez para una mejor atención.

En tanto, la mujer, identificada como Micaela R., fue derivada a la seccional 32ª, imputada en principio de lesiones.