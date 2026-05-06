Presentan en la Biblioteca Argentina un libro sobre crianza, pantallas y juegos en tiempos digitales

La actividad será este miércoles y abordará los desafíos de las infancias frente a las pantallas y la virtualidad. Es de la autora Ana Bloj

La Biblioteca Argentina, en su entrada de Presidente Roca 731, será sede de la presentación

Las pantallas atraviesan cada vez más la vida cotidiana de chicos y adolescentes, y con ellas aparecen nuevas preguntas sobre crianza, juego y vínculos. En ese contexto, se realizará en Rosario una actividad abierta centrada en los desafíos de las infancias en entornos digitales. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 6 de mayo a las 18 en la Biblioteca Argentina y tendrá como eje la presentación del libro Jugar en la virtualidad, de la psicóloga y psicoanalista Ana Bloj.

La actividad forma parte del ciclo “Infancias y juventudes. Voces y diálogos para una agenda compartida”, impulsado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, y en esta oportunidad estará enfocada en el tema “De la prohibición a la protección”.

El libro propone pensar cómo cambiaron las formas de jugar en la infancia a partir de la expansión de las tecnologías digitales y qué impacto tienen esos cambios en la constitución subjetiva.

Entre otros aspectos , el texto aborda la transformación del juego corporal y compartido —como la pelota o las escondidas— hacia experiencias atravesadas por videojuegos y pantallas, donde los escenarios aparecen prediseñados y la interacción física pierde protagonismo.

También reflexiona sobre los efectos de la virtualidad en la imaginación, la simbolización y los vínculos durante el crecimiento.

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Un debate que atraviesa a familias y escuelas

La actividad está dirigida a familias, docentes, profesionales de salud mental y personas interesadas en las problemáticas vinculadas a niñez y adolescencia.

Junto a la autora participarán: Luisa Montalbetti, abogada, Mariana Solís, licenciada en Psicopedagogía y Estefanía González, psicóloga. Además, el cierre contará con una intervención artística y musical a cargo de Cuchara Clown.

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Ana Bloj es doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario, psicoanalista e investigadora especializada en niñez, adolescencia y educación. Actualmente dirige el Centro de Estudios Históricos del Psicoanálisis en la Argentina y codirige la Maestría en Clínica Psicoanalítica con Niños y Niñas de la UNR.

La actividad es gratuita y cuenta con el acompañamiento de la editorial Noveduc.