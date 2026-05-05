Aerolíneas Argentinas elimina el equipaje de mano gratis en las tarifas básicas nacionales

Los pasajes más baratos ya no incluyen carry on y solo permiten un bolso de 3 kilos. Buscan competir con aerolíneas low cost

La empresa Aerolíneas Argentinas anunció un cambio en su política tarifaria. Desde este lunes, los pasajes más económicos para vuelos nacionales dejarán de incluir equipaje de mano gratuito .

A partir de ahora, quienes compren tarifas “base” o “promo” solo podrán llevar un artículo personal, como una mochila o bolso pequeño, de hasta 3 kilos. El equipaje de mano tipo carry on, de hasta 8 kilos, pasará a ser un servicio adicional pago.

La medida rige únicamente para nuevos pasajes adquiridos desde su implementación y no afecta a quienes ya habían comprado sus tickets.

Desde la compañía explicaron que la decisión busca adaptar su esquema comercial a un mercado más competitivo, especialmente frente a las aerolíneas de bajo costo.

“El objetivo es ofrecer una tarifa que compita con las low cost, que separan el precio del pasaje del costo del equipaje”, señalaron fuentes de la empresa.

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En esa línea, Aerolíneas Argentinas reorganizó sus tarifas en distintos segmentos, con condiciones diferenciadas según el perfil del pasajero.

Cómo quedan las tarifas

Promo y base: incluyen solo un artículo personal de hasta 3 kilos

incluyen solo un artículo personal de hasta 3 kilos Plus, flex y premium: mantienen el equipaje de mano de hasta 8 kilos incluido

Quienes viajen con tarifas básicas podrán sumar equipaje de mano abonando un adicional, que ronda los $40.000, según el sitio oficial de la empresa.

Reacciones y críticas

La medida generó cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios señalaron que la eliminación del beneficio debería venir acompañada de una baja en el precio de los pasajes.

“Siguen cobrando lo mismo pero con menos servicios”, fue una de las críticas más repetidas.

Desde la empresa, sin embargo, relativizaron el impacto en la demanda y aseguraron que su público prioriza otros factores como la conectividad, la frecuencia de vuelos y la puntualidad.

Un contexto de aumento de costos

La decisión se enmarca en un escenario de suba generalizada en los precios del transporte aéreo. En las últimas semanas, los pasajes se encarecieron por el aumento del combustible a nivel global y por la actualización de tasas, como la de seguridad operacional dispuesta por la Administración Nacional de Aviación Civil.

Por ejemplo, un vuelo entre Buenos Aires y Río de Janeiro pasó de costar alrededor de 327 dólares en febrero a unos 446 dólares en la actualidad.

Con esta medida, la línea de bandera profundiza un esquema más segmentado, donde el precio final del pasaje depende de los servicios que el pasajero decida incorporar. La estrategia apunta a captar a un público más sensible al precio, sin resignar su estructura de rutas y servicios.