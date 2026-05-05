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Wanda Nara debuta como actriz junto a Maxi López en una serie vertical

En formato breve y pensado para el celular, la serie combina ficción y realidad con Wanda Nara y Maxi López como protagonistas

5 de mayo 2026 · 14:15hs
Wanda Nara y Maxi López protagonizan Trángulo amoroso

Wanda Nara y Maxi López protagonizan "Trángulo amoroso"

Después de su paso por la conducción de "MasterChef Celebrity" y de incursionar en la música, la empresaria e influencer Wanda Nara debutará como actriz. El proyecto la reunirá en pantalla con Maxi López, en una nueva apuesta de ficción pensada para redes sociales.

Las plataformas de streaming ofrecen una gran cantidad de series de distintos géneros para que los usuarios puedan disfrutar. Sin embargo, con la rapidez, la inmediatez y la atención limitada que caracterizan los consumos en redes sociales, comenzaron a popularizarse las series en formato vertical, un tipo de contenido que es furor en TikTok.

En ese contexto, llega “Triángulo amoroso”, una serie protagonizada por Wanda Nara y Maxi López que se emitirá a través de Telefe y en sus redes sociales. La serie, pensada para verse en capítulos de poco más de un minuto, reunirá a un elenco con figuras del espectáculo argentino y está a pocos días de estrenarse.

>> Leer más: "Cómo deshacerse de una estrella de fútbol": furor por la serie vertical de Sofía Jujuy Jiménez y Barbie Vélez

El fenómeno de las series verticales

Las series verticales son ficciones que están producidas específicamente para su consumo en redes sociales y dispositivos móviles en un formato 1080x1920 píxeles y una relación de aspecto de 9:16. Se presentan en episodios muy breves (de un minuto aproximadamente) y su objetivo principal es captar la atención de forma inmediata y sostener el interés del espectador capítulo tras capítulo.

Las series verticales surgieron en China en 2010. En un primer momento fueron producciones caseras compartidas en TikTok. Sin embargo, el fenómeno creció rápidamente y atrajo la atención de grandes compañías ya que eran menos costosas de producir y mas fáciles de viralizar. En este sentido, según la firma Media Partners Asia, el negocio de las series verticales ya recaudó mas de 8.000 millones de dólares.

El productor francotaiwanés Vincent Wang las define como “telenovelas con cocaína”. La descripción apunta a su ritmo, su intensidad emocional y la sucesión constante de conflictos. “En 30 días podemos montar una serie. Hollywood tarda dos años”, afirma Wang.

Desde el medio especializado The Wrap comparan este fenómeno con los primeros años de YouTube: “En términos de crecimiento, recuerda mucho a los inicios de la plataforma. Los creadores descubrieron un deseo del público que aún no había sido satisfecho”. Se trata del interés por consumir historias largas fragmentadas en capítulos de apenas un minuto con una narrativa vertiginosa: drama, emoción, acción, giros constante y finales en suspenso que obligan a seguir viendo.

Según el medio Forbes, plataformas como ReelShort, DramaBox y GoodShort dominan actualmente el mercado de las series verticales. Asimismo, en Europa, en 2024 se lanzó MyDrama y algunas compañías comenzaron incluso a firmar acuerdos con medios tradicionales. Fox Entertainment adquirió una participación en Holywater, empresa propietaria de MyDrama, mientras que ReelShort se asoció con Paramount.

La serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

Después del éxito de las series en formato vertical —como “Cómo deshacerse de una estrella de fútbol”, protagonizada por Sofía Jujuy Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro— llega una nueva apuesta de Telefe Studios. “Triángulo amoroso” es el nombre de la nueva serie en formato vertical que marcará el debut actoral de Wanda Nara y Maxi López.

“Esta nueva microserie combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo”, adelantaron desde el canal.

Según informaron, la serie se estrenará el lunes 11 de mayo en las redes sociales de Telefe. Además, tendrá un espacio en la programación televisiva: se podrá ver después de Pasapalabra y antes de Gran Hermano.

Telefe ya compartió un adelanto de la ficción que además contará con la participación de como Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Sebastián Presta, César Bordón y Eugenia Guerty.

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