Bayern Múnich vs PSG, por la Champions League: todos los detalles de la semifinal

Después de una inolvidable victoria por 5 a 4 en Francia, París Saint-Germain intentará defender la ventaja en su visita a los alemanes y llegar a la final ante Arsenal

En el encuentro de vuelta de las semifinales de la Champions League, Bayern Múnich recibirá esta tarde, a las 16, a PSG , en el Allianz Arena. Después de un duelo emocionante y donde se "mataron" a goles con un 5 a 4 a favor de los parisinos, en Alemania definirán el segundo finalista para jugar la final en Budapest, Hungría. El ganador jugará contra Arsenal, que ya eliminó a Atlético de Madrid al vencerlo este martes por 1 a 0.

El choque de ida disputado en París quedó en la historia de la competición como uno de los mejores partidos y con más emociones. El encuentro no dio respiro en ningún momento. Harry Kane había marcado el primero para la visita, pero PSG lo dio vuelta con tantos de Kvaratskhelia y Neves.

Sin embargo, Olise empató y en la última jugada de la primera etapa Dembélé puso el 3-2 de penal . En el complemento, Kvaratskhelia y Dembélé volvieron a convertir y pusieron el 5-2, lo que parecía encaminar al local hacia la final. Pero en tres minutos Upamecano y Luis Díaz le devolvieron la ilusión a los bávaros de cara a la vuelta.

Bayern Múnich está obligado a ganar ante su gente para soñar con la final en Hungría. Al dato que se aferran los bávaros es que sólo perdieron uno de sus últimos 29 encuentros por la Champions League disputados en el Allianz Arena (23 triunfos y 5 igualdades) y ganó los 6 que ha jugado de local esta temporada.

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El equipo alemán buscará disputar su 12° final de la competencia (la primera desde 2020), un hito que le permitiría situarse en solitario en el 2° puesto de la clasificación histórica, por delante de Milan (11) y Real Madrid (18) por delante.

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Con la mente en el encuentro crucial en Alemania, PSG viene de igualar 2-2 ante Lorient por la Ligue 1 y sigue líder con 70 puntos. Los dirigidos por Luis Enrique buscarán aprovechar la ventaja conseguida en el Parque de los Príncipes y hacerse fuerte de visitante para sacar el boleto al duelo del 30 de mayo. El conjunto francés, que irá en busca de disputar la tercera final en su historia, aspira a ser el primer campeón defensor en alcanzar la definición de la Champions desde que lo hizo Real Madrid en 2016/17 y 2017/18.

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