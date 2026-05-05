Pedido de captura: buscan a un hombre acusado de agredir a su expareja en Villa Constitución

La Fiscalía de la ciudad de Villa Constitución difundió en las últimas horas un pedido de captura para dar con un hombre que está acusado como responsable de hechos de violencia de género y otros delitos cometidos en esa ciudad del sur provincial.
Según Fiscalía, el prófugo quebrantó una prohibición de acercamiento y lesionó a una mujer. El hecho ocurrió en diciembre pasado
La Fiscalía de la ciudad de Villa Constitución difundió en las últimas horas un pedido de captura para dar con un hombre que está acusado como responsable de hechos de violencia de género y otros delitos cometidos en esa ciudad del sur provincial.
Se trata de Luis Jonathan Gómez, apodado “El Polaco”, sindicado como autor del hecho de un hecho de lesiones graves ocurrido el 16 de diciembre de 2025.
Según fuentes de Fiscalía, el incidente sucedió aproximadamente a las 21, cuando Gómez incumplió una orden de prohibición de acercamiento y lesionó a su expareja.
Todo ciudadano que pueda que pueda aportar datos tendrá la reserva del caso y puede comunicarse al 911, a los correos electrónicos [email protected] o [email protected], a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, o presentarse en Fiscalía de Villa Constitución.
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