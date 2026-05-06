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La Asociación Rosarina de Básquet sumó otro campeonato con sus seleccionados juveniles

El U17 masculino de la Asociación Rosarina de Básquet logró el título en el interasociaciones al igual que las chicas que fueron campeonas en Venado Tuerto

6 de mayo 2026 · 06:30hs
Otro logro de la Asociación Rosarina de Básquet. Esta vez con el U17 masculino.

Otro logro de la Asociación Rosarina de Básquet. Esta vez con el U17 masculino.

La Asociación Rosarina de Básquet volvió a marcar el rumbo en el básquet formativo de Santa Fe con sus selecciones juveniles y se quedó con el título del Campeonato Provincial Interasociaciones Juvenil (Sub 17), disputado en Marcos Juárez, tras superar en la final a la Asociación Santafesina por 83 a 74.

El combinado rosarino fue protagonista de principio a fin, mostrando una identidad de juego clara, solidez colectiva y una notable capacidad para adaptarse a distintos escenarios.

A lo largo del torneo, sostuvo un rendimiento parejo, con momentos de gran eficacia ofensiva y pasajes de intensidad defensiva que marcaron diferencias ante cada rival aunque también hubo momentos donde el desarrollo le fue adverso.

El camino hacia la conquista de la Asociación Rosarina de Básquet

Desde lo deportivo, en la fase regular, el seleccionado dejó una imagen contundente , venciendo en los tres encuentros disputados (vs. Reconquistense 98-54, vs. Rafaelina 91-66 y vs. Oeste Santafesino 88-41).

Posteriormente en Semifinales dejó en el camino a un duro seleccionado de Noroeste (86-68) accediendo a la final donde evidenció ese juego en equipo con lectura comprometida haciendo los objetivos , asumiendo responsabilidades y dando respuestas a la altura de las circunstancias de una instancia decisiva.

Por otra parte, vale destacar que ql pivote de Gimnasia y Esgrima de Rosario, Ezequiel Román, fue la gran figura del Provincial Interasociaciones U17 y se quedó con el premio al Jugador Más Valioso tras liderar a Rosario al título en Marcos Juárez.

Con sus 2.03 metros, Román impuso presencia en la pintura a lo largo de todo el torneo, siendo un pilar en ambos costados de la cancha. En la final, selló su actuación con 18 puntos y 13 rebotes, dominando los tableros y marcando el pulso del juego en los momentos decisivos.

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El proceso se consolida

Este título no es un hecho aislado, sino la continuidad de un proceso que viene consolidándose en el tiempo. Rosario con Adrián Bueres con entrenador en jefe de la categoría ratificó su protagonismo en el ámbito provincial al ganar tres títulos consecutivos , y se posiciona como referencia en el desarrollo del básquet formativo, reflejando el trabajo sostenido de los clubes, entrenadores y la estructura de la Asociación.

Un nuevo campeonato que reafirma el presente y proyecta el futuro de una camada que ya dejó su marca.

El plantel campeón

Integraron el plantel campeón: Lautaro Díaz Forconi (Temperley), Santino Bellia (Gimnasia), Ezequiel Román (Gimnasia), Bautista Micheri (Gimnasia), Yaco Mansilla (Gimnasia), Lautaro Antonelli (Gimnasia), Franco Berazain (Sportsmen Unidos), Benjamín López (San Telmo), Lucas Peralta (Náutico), Santino Rossini (Náutico), Bautista Terrazino (Atlantic Sportsmen) y Máximo Carreras (Red Star).

Mientras que el cuerpo técnico estuvo compuesto por Adrián Bueres (entrenador principal), Mariano Pizzo (asistente 1), Tomás Peralta (asistente 2), Santiago George (Preparador Físico) y Marcelo Quinteros (Jefe de Equipo).

Comunicado de la Rosarina

La Asociación Rosarina de Básquet felicita al Club Maciel y a Club Atlético Alba Argentina por el ejemplar comportamiento demostrado en el reciente clásico del pueblo.

Luego de veinticinco años, ambas instituciones volvieron a enfrentarse en un partido histórico para la comunidad, que se desarrolló con un gran marco de público y, fundamentalmente, en un clima de respeto total, sin registrarse inconvenientes ni hechos extra deportivos.

Destacamos el compromiso de dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos y simpatizantes, quienes estuvieron a la altura de un evento tan significativo, demostrando que la pasión puede convivir con la convivencia y el respeto.

Además, queremos agradecer a la Comisión Comunal y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

Este es el camino que queremos para nuestro básquet donde el respeto no se negocia.

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