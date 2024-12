Terminó la espera: Bizarrap publicó su nueva session, con Luck Ra y un cuarteto explosivo

Así, Bizarrap pone todo para crear un nuevo éxito. La combinación con Luck Ra, para muchos, dio lugar al tema del verano 2024/2025. "Te busqué por todo el baile pero no te encontré y sonó la canción que te dediqué y ahora me di cuenta que no me hago el duro, me hago el durísimo pero en el fondo te extraño muchísimo", dice la letra, fiel al estilo narrativo del cordobés, vinculado a las fiestas y la noche.