Sydney Sweeney colgó corpiños del cartel de Hollywood y podría enfrentar cargos

La actriz realizó la acción para promocionar su marca de ropa interior, pero no tenía permiso para trepar al icónico cartel

La actriz estadounidense Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales luego de que colgara corpiños en el famoso cartel de Hollywood, ubicado en las colinas de Los Ángeles.

El escándalo trascendió luego de que el medio estadounidense TMZ publicara un video de la actriz de "Euphoria" y "The Housemaid", acompañada por otros alpinistas, escalando la famosa letra "H" del histórico patrimonio. Aparentemente Sweeney realizó la acción para promocionar su marca de ropa interior.

“Un equipo de producción filma mientras Sydney asciende bajo el manto de la oscuridad. Ella y su equipo llegaron a la cima de las letras y colgaron un tendedero de sujetadores. Sweeney observa con regocijo su obra. Jeff Bezos es inversor, así que sin duda está bien financiado”, indicó el sitio web de celebridades.

2026-01-26 sydney sweeney

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TMZ/status/2015790658968072608&partner=&hide_thread=false Sydney Sweeney snuck up an L.A. mountain, climbed the iconic HOLLYWOOD Sign, and laced it with bras -- and she may have gotten in trouble with the law.



Details: https://t.co/nM4NvOQNac pic.twitter.com/CF92E4U66I — TMZ (@TMZ) January 26, 2026

Los corpiños atados sobre las letras de Hollywood quedaron allí por algunas horas, y luego Sydney y su equipo los retiraron. “Dejaron 4 o 5 sostenes”, añadió el sitio.

Según detalló TMZ, la actriz contaba con permiso para filmar en el letrero, pero no para treparse ni para colgar ropa interior. Esto podría interpretarse como un acto de vandalismo y allanamiento ilegal.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere”, declaró la Cámara de Comercio de Hollywood, dueño del patrimonio de Los Ángeles.

Hasta el momento se desconoce si se iniciarían acciones legales contra Sweeney.