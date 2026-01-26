La Capital | Zoom | Sydney Sweeney

Sydney Sweeney colgó corpiños del cartel de Hollywood y podría enfrentar cargos

La actriz realizó la acción para promocionar su marca de ropa interior, pero no tenía permiso para trepar al icónico cartel

26 de enero 2026 · 19:30hs
Sydney Sweeney colgó corpiños del cartel de Hollywood y podría enfrentar cargos

La actriz estadounidense Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales luego de que colgara corpiños en el famoso cartel de Hollywood, ubicado en las colinas de Los Ángeles.

El escándalo trascendió luego de que el medio estadounidense TMZ publicara un video de la actriz de "Euphoria" y "The Housemaid", acompañada por otros alpinistas, escalando la famosa letra "H" del histórico patrimonio. Aparentemente Sweeney realizó la acción para promocionar su marca de ropa interior.

“Un equipo de producción filma mientras Sydney asciende bajo el manto de la oscuridad. Ella y su equipo llegaron a la cima de las letras y colgaron un tendedero de sujetadores. Sweeney observa con regocijo su obra. Jeff Bezos es inversor, así que sin duda está bien financiado”, indicó el sitio web de celebridades.

2026-01-26 sydney sweeney
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TMZ/status/2015790658968072608&partner=&hide_thread=false

Los corpiños atados sobre las letras de Hollywood quedaron allí por algunas horas, y luego Sydney y su equipo los retiraron. “Dejaron 4 o 5 sostenes”, añadió el sitio.

Según detalló TMZ, la actriz contaba con permiso para filmar en el letrero, pero no para treparse ni para colgar ropa interior. Esto podría interpretarse como un acto de vandalismo y allanamiento ilegal.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere”, declaró la Cámara de Comercio de Hollywood, dueño del patrimonio de Los Ángeles.

Hasta el momento se desconoce si se iniciarían acciones legales contra Sweeney.

El director español Oliver Laxe hizo un comentario polémico sobre Brasil que le valió fuertes críticas

Oscar 2026: el español Oliver Laxe apuntó contra Brasil y generó polémica

Christian Petersen compartió en sus redes sociales imágenes sorbe su recuperación

El mensaje de Christian Petersen, en recuperación: "Empezando de vuelta, tratando de aprender"

La nueva temporada de Bridgerton estará enfocada en Benedict, el artista de la familia, interpretado por Luke Thompson

Se acabó la espera por "Bridgerton": esta semana se estrena la cuarta temporada

Rusherking habló sorbe el costoso regalo que le hizo a la China Suárez

Rusherking dijo que la China Suárez le quiso devolver el auto que le regaló

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

El camarista Javier Beltramone ordenó la inmediata libertad de un jubilado de 69 años detenido por tenencia de armas
Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez
Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas
La Ciudad

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe
Policiales

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata
Información General

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda
En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

Provincial venció a Pico FC y volvió a la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet

Provincial venció a Pico FC y volvió a la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021
Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: la alerta de los veterinarios
El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: la alerta de los veterinarios

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental
Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva
Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi
Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City
Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Pálido estreno rosarino: Newells pareció el de antes y Central no fue lo que era

Por Lucas Vitantonio
Pálido estreno rosarino: Newell's pareció el de antes y Central no fue lo que era

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario
Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas y un papelón
Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina tras la quita de aranceles
Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina tras la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa