Silvina Luna mostró una leve mejoría y generó algo de alivio

Luego de tres semanas de internación, el estado de salud de Silvina Luna continúa con múltiples complicaciones, pero más allá de la falla multiorgánica que tuvo hace unas horas, este jueves evidenció una leve mejoría que generó alivio entre los médicos que la asisten. De acuerdo a lo que reveló el abogado Fernando Burlando, pudo comunicarse con los profesionales a través de señas con las manos , ya que no puede hablar porque está intubada.

Quien contó esta novedad fue el periodista rosarino Guido Záffora, luego de revelar que mantuvo un contacto con Burlando . "Ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías", dijo.

"Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida" , reveló el panelista del programa Intrusos (América TV).

"Hablé con Burlando. Van a hacer un comunicado, pero me dijo que Silvina está mejor”, afirmó el periodista.

Claro que para clarificar el panorama completo, el panelista expresó: “Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto". Y añadió sobre la necesidad de la aparatología para respirar: "Está con asistencia respiratoria mecánica. Esta asistencia es no invasiva”.

Respecto a esa leve mejoría de Silvina Luna, el periodista insistió en dar los detalles: "Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al cuerpo médico: pidió comida. Ella no puede comer, pero pidió comida. Estaba con hambre y eso es una buena señal".