Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Habrá de todo en el universo del streaming. Se destaca un documental sobre Fito Páez, la serie "Mis muertos tristes" y algunas de las películas más taquilleras del año

El año sigue avanzando y septiembre llega con estrenos en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Mubi, Apple TV+ y Disney+. En la previa de la tan ansiada primavera, las plataformas renuevan sus catálogos con películas, series y documentales ideales para despedir los últimos días de frío en casa.

Entre las propuestas del mes se destacan varias producciones argentinas. Netflix estrena “Fito Páez: El mundo cabe en una canción” , el documental dirigido por Matías Gueilburt que propone un registro íntimo y personal del músico rosarino. La misma plataforma presenta “Mis muertos tristes” , protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi, basada en el universo de la escritora Mariana Enríquez. Por su parte, Disney + trae una nueva comedia dramática protagonizada por Martín Bossi y dirigida por Marcos Carnevale.

También llegan grandes títulos que brillaron en los cines, como “Toy Story 5” y la taquillera película de terror “Backrooms” a HBO Max. Además, se suman nuevas temporadas de “American Horror Story” y “Outlander: Blood of My Blood” .

A continuación, los estrenos destacados de septiembre en plataformas:

Disney+

- ”Star Wars: The Mandalorian and Grogu”. 2 de septiembre

Para los fanáticos de Star Wars, llega a la plataforma la nueva película "The Mandalorian and Grogu". Tras la caída del cruel Imperio, distintos señores de la guerra imperiales continúan dispersos por toda la galaxia. Mientras tanto, la incipiente Nueva República lucha por proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz, Grogu. Protagonizada por Pedro Pascal bajo la dirección de Jon Favrau y con música original de Ludwig Göransson, este filme promete una nueva aventura llena de acción, emoción y el espíritu clásico de la saga creada por George Lucas.

- ”Made in Korea”. Temporada 2. 9 de septiembre

Nueve años después de los eventos de la primera temporada, Baek Kitae (Hyun Bin) está en la cima del poder, Jang Geonyoung tiene preparado su contraataque y Baek Kihyun (Woo Do-hwan) persigue un poder distinto. La ambición desmedida de los tres se desboca y abre una grieta irreparable que lo sacude todo.

- ”Amores inesperados”. 16 de septiembre

La nueva serie de comedia dramática protagonizada por Martín Bossi y dirigida por Marcos Carnevale es una colección de episodios unitarios en los que Bossi encarna un personaje diferente en cada entrega. Todos, sin embargo, están en busca de lo mismo: una inesperada historia de amor. Integran el elenco Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Julieta Cardinali y Karina Hernández, con participaciones especiales de Osvaldo Santoro y Betiana Blum.

-”Outlander: Blood of My Blood”. Temporada 2. 19 de septiembre

La segunda temporada de "Outlander: Blood of My Blood", spinoff de la popular "Outlander", llega cargada de acción y muestra la fuerza del amor de las dos parejas protagonistas. En medio de una inminente guerra, ambas parejas lucharán por estar juntas, sobrevivir y proteger el futuro de las Tierras Altas de Escocia.

-”Toy Stoy 5”. 23 de septiembre

La quinta entrega de la exitosa saga de Disney y Pixar, una de las películas más taquilleras del año, llega a Disney+. En “Toy Story 5”, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes vuelven a la aventura y esta vez se enfrentan a la tecnología. Su mundo cambia con la llegada de Lilypad, una tableta con ideas muy diferentes sobre lo que es mejor para Bonnie. Ahora, los juguetes tendrán que encontrar la manera de recuperar su lugar en el corazón de la niña y demostrar que el juego todavía tiene mucho para dar. ¿Volverá todo a ser como antes?

-”American Horror Story: 13”. Temporada 13. 24 de septiembre

“American Horror Story” regresa con una nueva temporada. El fenómeno, que acumula más de 100 nominaciones a los premios Emmy desde su estreno en 2011, vuelve con un elenco estelar y varios rostros conocidos para los fanáticos. Creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, “AHS: 13” continúa el legado de una de las antologías de terror más populares de la televisión, que ya exploró casas de asesinatos, aquelarres de brujas, hoteles embrujados, espectáculos de fenómenos y hasta el apocalipsis. La nueva entrega promete recuperar algunos horrores icónicos y sumar nuevos terrores.

>> Leer más: De Lo Lumvrise a Netflix: el rosarino que tiene un rol clave en la serie de Moria

Amazon Prime Video

-"Carrera contra el tiempo". 2 de septiembre

En este thriller psicológico, Maia Marten, una abogada londinense brillante, recibe, mientras corre, una llamada que le destroza la vida. Han secuestrado a su hijo y, para recuperarlo, deberá seguir corriendo, acatar cada orden implacable y no confiar en nadie. Cada segundo prueba hasta donde es capaz de llegar una madre para salvar a su hijo.

-”The Grand Tour”. 3 de septiembre

El mejor programa de automovilismo del mundo regresa con nuevos presentadores: Thomas Holland, James Engelsman y Francis Bourgeois, y la inconfundible combinación de aventuras alrededor del mundo, vehículos extraordinarios, acrobacias espectaculares y opiniones contundentes que lo caracteriza.

-”Enfrentados Marfil”. 9 de septiembre

Basada en la novela de Mercedes Ron, llega una nueva película española protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García. La vida de Marfil, la hija de un poderoso empresario español, da un giro cuando la secuestran y liberan sin explicaciones, por lo que su padre contrata a Sebastián Moore como su guardaespaldas. Obligados a pasar cada minuto del día juntos, surge entre ellos una inevitable atracción en un mundo donde nada es lo que parece.

>>Leer más: Netflix: Sandra Bullock brilla en una comedia de acción recién incorporada

-”El juicio”. 11 septiembre

Después de que el hijo de un poderoso empresario es acusado de violar a una compañera de la escuela, los padres de ambos jóvenes se declaran la guerra, uno buscando justicia por el crimen y el otro usando todos sus recursos para intimidar a la victima. Dispuestos a proteger a sus hijos hasta las últimas consecuencias, ambos padres descubrirán qué tan delgada es la línea que separa el bien y el mal.

-”La hipótesis del amor”. 23 de septiembre

“La hipótesis del amor" es una película basada en la exitosa novela de Ali Hazelwood, autora bestseller del New York Times. La trama sigue a Olive, una brillante estudiante de doctorado enfocada en construir su futuro en el ámbito académico. Sin embargo, cuando descubre que su mejor amiga, Ahn, se ha enamorado de Jeremy, el chico que le gusta, Olive besa impulsivamente al intimidante profesor Adam Carlsen para demostrar que ya lo ha superado. Lo que comienza como un desesperado acto de amistad se convierte en una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Pero cuando su arreglo empieza a difuminar la línea entre la actuación y la realidad, Olive se ve obligada a poner a prueba su hipótesis más desafiante hasta el momento: que el amor podría realmente valer el riesgo. La película cuenta con un elenco encabezado por Lili Reinhart, Tom Bateman, Rachel Marsh, Nicholas Duvernay, Jaboukie Young-White y Arty Froushan.

HBO Max

-”Colisión” . 7 de septiembre

Una nueva novela mexicana llega a la plataforma. La historia sigue a una joven que, tras la muerte de su padre, deberá enfrentarse a su madre para cumplir su última voluntad y quedarse al frente del negocio familiar. En el camino, saldrán a la luz secretos y traiciones que pondrán a prueba los vínculos entre ambas.

-"Backrooms". 25 de septiembre

Llega a HBO Max “Backrooms”, la ópera prima de Kane Parsons, un youtuber de apenas 20 años que dio el salto de internet al cine. La producción de A24 se convirtió en uno de los fenómenos del cine independiente y logró convertirse en una de las más taquilleras del año. Ambientada en 1990, la película sigue a Clark, un vendedor de muebles que desaparece misteriosamente después de atravesar un portal hacia las Backrooms, un inquietante laberinto de oficinas vacías. Cuando su terapeuta descubre lo ocurrido, decide adentrarse en ese extraño espacio para encontrarlo y traerlo de regreso.

>> Leer más: La crisis del cine de franquicias y el ascenso del terror independiente

Netflix

- “Mal de amores”. 2 de septiembre

Basada en la novela de Ángeles Mastretta, llega esta nueva serie ambientada entre finales del siglo XIX y la Revolución Mexicana. La historia sigue a Emilia Sauri, una joven que sueña con convertirse en doctora y que deberá desafiar las expectativas de su época para abrirse camino. Entre la lucha por su profesión, el amor y la independencia, Emilia buscará construir su propio destino en tiempos de grandes cambios.

-"Fito Páez: el mundo cabe en una canción”. 3 de septiembre

Bajo la dirección del argentino Matías Gueilburt, llega a la plataforma un nuevo documental sobre el rosarino Fito Páez, uno de los grandes referentes de la música argentina. En un retrato íntimo, el artista se muestra en sus momentos más sinceros y reflexiona sobre la vida, el amor y la música. “La serie contó su historia. Ahora habla él”, resume la plataforma para presentar una mirada diferente sobre el músico. Con material de archivo inédito, registros de conciertos, ensayos y conversaciones, el documental recorre algunos de los momentos más importantes de la vida y la carrera de Fito.

-”Huye, conejo, huye”. 4 de septiembre

Se trata de una película que combina thriller psicológico y terror, protagonizada por Sarah Snook ("Succession") y Lily LaTorre, bajo la dirección de Daina Reid. La historia sigue a una madre, médica especializada en fertilidad, cuya hija comienza a asegurar que recuerda una vida pasada. Al cumplir siete años, su comportamiento se vuelve cada vez más extraño y sus inquietantes recuerdos hacen resurgir un doloroso secreto familiar.

-”Monstruo: la historia de Lizzie Borden”.17 de septiembre

Llega la cuarta temporada de “Monstruo”, la serie antológica de Ryan Murphy que reconstruye algunos de los crímenes más impactantes de la historia. Después de las historias de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, esta nueva entrega pone el foco en Lizzie Borden. Atrapada en un hogar cruel de la era victoriana, Lizzie Borden mata a sus padres de forma grotesca con un hacha, en un homicidio que conmocionó a la nación.

>>Leer más: Netflix: el drama policial basado en la captura de un criminal real

-”Belleza plástica”. 17 de septiembre

Se trata de una serie japonesa que sigue a una talentosa cirujana de emergencias que termina trabajando en el mundo de la cirugía plástica. Allí deberá enfrentarse a una reconocida doctora de celebridades, mientras descubre que detrás del glamour, el lujo y las apariencias también se esconden la ambición y la avaricia.

-”Mis muertos tristes”. 24 de septiembre

Llega a Netflix una nueva miniserie basada en los cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez. Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, la producción cuenta con un elenco argentino encabezado por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Carolina Álvarez y Alejandra Flechner, entre otros. La historia sigue a Emma, interpretada por Mercedes Morán, una mujer que ve fantasmas desde la muerte de su madre, cuyo espíritu continúa apareciendo. Pero todo cambia cuando descubre que su sobrina también tiene el mismo don.

-”El problema final”. 25 de septiembre

Se trata de una serie española protagonizada por José Coronado, basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. La historia sigue a un actor en decadencia que deberá recurrir a las habilidades detectivescas de su famoso personaje para investigar una muerte sospechosa en un hotel aislado, donde todos los huéspedes son potenciales sospechosos.

>>Leer más: Netflix: el thriller sueco ideal para maratonear

Apple TV

-”Mayday”. 4 de septiembre

Se trata de una película de acción y comedia protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh. Durante la Guerra Fría, un piloto naval estadounidense queda atrapado tras las líneas enemigas mientras participa de una misión secreta. Sin muchas opciones para sobrevivir, deberá formar una inesperada alianza con un excéntrico exagente de la KGB.

-”Vista por última vez”. 9 de septiembre

Serie de suspenso e investigación protagonizada por Patrick Brammall, Brendan Cowell y Maxine Peake. El agente telefónico del servicio de emergencias Ian Ridley recibe una llamada de una adolescente, él cree que es su hija la cual desapareció hace mucho tiempo y nada le impedirá encontrarla.

-“Casi hermanos”. 23 de septiembre

Matthew McConaughey y Woody Harrelson se reencuentran en esta nueva serie de Apple TV. Los actores de Hollywood han sido los mejores amigos por años, pero un secreto familiar sugiere que sus lazos podrían ser más cercanos.

Mubi

-”Moscas”. 4 de septiembre

Llega a la plataforma la nueva película dramática de Fernando Eimbcke. Cuando Olga se ve obligada a rentar un cuarto en su departamento a un padre de familia, forma un vínculo improbable con su hijo de nueve años y, de manera inesperada, sus vidas quedan entrelazadas.

-"Pulp: ¿Qué harías por una canción más?". 25 de septiembre

Dirigido por Garth Jennings, este documental recorre la historia de la banda desde sus comienzos en Sheffield hasta su consolidación como una de las grandes referencias del britpop.