Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina

La visita que el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó a los principales puertos mineros de Chile dejó una definición estratégica para Santa Fe: posicionar a Terminal Puerto Rosario (TPR) como una alternativa de salida al Atlántico para la producción minera argentina.

La iniciativa apunta a incorporar a Rosario en toda la cadena: captar equipos e insumos para construir y abastecer los proyectos y, cuando las minas entren en producción, canalizar exportaciones por el Paraná y la Hidrovía.

A mediados de agosto, Pullaro recorrió Puerto Angamos y Terminal Graneles del Norte, ubicados en la bahía de Mejillones, en la Región de Antofagasta, corazón de la industria del cobre chilena.

Lo acompañaron el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el intendente Pablo Javkin; la presidenta del Ente Administrador Puerto Rosario, Graciela Alabarce; funcionarios y directivos de TPR.

La comitiva observó en primera persona la infraestructura específica que exige la actividad. Puerto Angamos opera cargas generales, contenedores y cobre metálico, mientras que TGN recibe, almacena y embarca concentrado de cobre.

El dato que le da una relevancia particular al viaje es la participación de Terminal Puerto Rosario. El grupo chileno Ultramar, a través de Neltume Ports, es accionista mayoritario y operador de TPR y también integra el sistema empresario de Puerto Angamos. De esta manera, Rosario cuenta con un socio que conoce el negocio, tiene vínculos con grandes mineras y maneja cargas de cobre en Chile.

Durante la recorrida, el presidente de Ultramar, Richard von Appen, planteó la posibilidad de trasladar parte de ese conocimiento a Rosario. La aspiración es que TPR participe en las distintas etapas. Primero, mediante el ingreso de maquinarias, estructuras y otros insumos; luego, con el abastecimiento de las operaciones; y finalmente como puerto de salida de la producción.

“Queremos transformarnos en un hub logístico de la minería para expandir nuestro sistema productivo”, resumió Pullaro. Para el gobernador, la minería y la energía se suman al agro como motores del crecimiento argentino y Santa Fe debe subirse al tren.

La apuesta se apoya en algunos antecedentes. En 2025, un cargamento de 40 toneladas de litio proveniente de Salta recorrió unos 1.500 kilómetros y fue exportado a través de TPR. Además, Los Azules, uno de los principales proyectos de cobre de San Juan, incluyó a Rosario entre las alternativas bajo evaluación para su esquema logístico.

Competitividad

La ciudad tiene varios activos. Ofrece acceso al Atlántico mediante la Hidrovía, capacidad multipropósito, conexión con Cuyo y el noroeste argentino y una base industrial, metalmecánica y de servicios consolidada.

Sin embargo, la distancia entre los yacimientos cordilleranos y el Paraná eleva el costo terrestre y convierte al ferrocarril en una pieza decisiva. TPR tiene acceso a las principales trochas, por lo que su competitividad estará ligada al futuro del Belgrano Cargas y a las inversiones en rutas, accesos y vías navegables.

La competencia será exigente: Chile está más cerca de numerosos proyectos y lleva décadas trabajando para el sector. No obstante, la salida por el Pacífico tiene puntos débiles. El paso Cristo Redentor permaneció cerrado durante 34 días este invierno y en 2023 acumuló más de 60 días sin actividad. Las interrupciones afectan la previsibilidad y obligan a sumar almacenamiento y planes de contingencia.

En ese punto, Rosario tiene una ventaja. Por eso, la distancia no es la única variable. Las mineras también evalúan costos, continuidad operativa, conexiones terrestres, capacidad de acopio y disponibilidad portuaria antes de definir contratos de largo plazo. Santa Fe pretende incorporar a Rosario ahora a esas decisiones, mientras buena parte de los proyectos todavía atraviesa etapas de aprobación, financiamiento o construcción.

La misión en Chile tuvo así un objetivo más concreto que una recorrida institucional. Pullaro fue a conocer uno de los mayores polos cupríferos del mundo y a consolidar el vínculo con el operador que puede convertir esa experiencia en inversiones para Rosario.

La oportunidad depende todavía de obras, contratos y decisiones empresarias. Si reúne esas condiciones, TPR se perfila para ocupar un lugar central como puerto minero argentino sobre la salida atlántica.