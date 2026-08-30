La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa

Del 8 al 18 de octubre, Rosario vivirá once días de literatura y encuentro con una amplia programación y destacados autores de todo el país

El evento de 2025 estuvo enmarcado dentro del tricentenario de la ciudad.

Del 8 al 18 de octubre, el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080) volverá a abrir sus puertas para recibir una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Rosario , uno de los grandes encuentros culturales de la ciudad.

Durante once días, el público podrá disfrutar de una programación amplia y diversa que reunirá a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritores y artistas de distintos puntos del país y de Rosario.

Organizada por la Municipalidad, el gobierno de la provincia, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Fundación El Libro, la feria reafirma el lugar de la ciudad como capital cultural y espacio de referencia para la producción editorial argentina .

Este año, la propuesta incluirá presentaciones de libros, charlas, talleres, mesas de debate, actividades para escuelas y espacios destinados a las infancias, además de encuentros sobre distintos géneros y temáticas vinculadas con la literatura y la cultura.

Una de las actividades destacadas será el especial de Jorge Luis Borges, en el 40º aniversario de su fallecimiento. Se trata de una propuesta pensada para generar espacios de encuentro, diálogo y reflexión en torno a una de las figuras más relevantes de la literatura argentina.

Grandes nombres en la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro de Rosario contará con la participación de figuras de la literatura, el periodismo, la cultura, el arte y distintas disciplinas.

Entre los invitados destacados se encuentran Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Selva Almada , Charlie López , Guillermo Martínez, Rep y Saborido , Martín Kohan , María Teresa Andruetto, Santiago Siri, Carlos Rottemberg. Marcela Ternavasio y Juan José Becerra.

A lo largo de la feria se sumarán además referentes locales a través de mesas de debate, presentaciones de editoriales y actividades destinadas a públicos de todas las edades.

De esta forma, la Feria busca consolidarse como un punto de encuentro entre lectores, editoriales, librerías y distintos actores del sector cultural. La propuesta apuesta a ampliar el acceso a la literatura y, al mismo tiempo, generar instancias de intercambio en torno a la producción cultural y editorial contemporánea.

Días y horarios de la Feria del Libro

Asimismo, se podrá visitar de lunes a miércoles, de 13 a 21, jueves y viernes, de 13 a 22 y los sábados de 10 a 00. En tanto, el domingo 11 de octubre el espacio permanecerá abierto de 13 a 22, mientras que el domingo 18 de octubre podrá recorrerse de 13 a 21.

Precedente

El encuentro previsto para octubre tiene un antecedente directo más que exitoso: la Feria 2025, que se consolidó como uno de los hitos culturales más potentes de la región, destacándose por su fuerte impronta local, debates sociales y un espacio renovado.

La actividad convocó a más de 350.000 visitantes en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa.

En un contexto de crisis económica, el volumen general de ventas fue muy similar al año previo. La cercanía con el Día de la Madre actuó como un motor clave para la compra de novelas y obsequios.

El espacio para los chicos fue uno de los sectores más concurridos. Rediseñado en la planta baja con conexión directa a la explanada, permitió a los niños interactuar libremente con libros, talleres y espectáculos.

Además, se dio una visibilidad prioritaria a los más de 180 autores regionales y a las editoriales de la provincia, promoviendo el carácter federal del encuentro.