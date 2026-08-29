"El estado de la unión": el amor maduro bajo la lupa de Gonzalo Heredia

El viernes 4 de septiembre llega a Rosario una obra de teatro basada en la serie y el libro de Nick Hornby. En diálogo con La Capital, el actor habló sobre el proceso creativo, el humor, el amor y la política

"Me habían invitado a una cena, vi un libro sobre la mesa , no lo conocía y lo empecé a hojear. Era una historia muy simple pero profunda, que estaba construida con situaciones muy teatrales. Lo leí en un par de días. Me resultó un proyecto muy tentador desde el inicio ". De esa manera resume Gonzalo Heredia cómo comenzó "de casualidad" su vínculo con "El estado de la unión", obra con la que llega el viernes 4 de septiembre a Rosario . Esa cena fue hace dos años, el anfitrión era Sebastián Blutrach, dueño del Teatro El Picadero, quien le contó al actor que estaba interesado en obtener los derechos para hacerla en la Argentina.

En rigor , "State of the Union" fue primero una serie de ficción que llegó en 2019 a la cadena HBO. Del genial escritor británico Nick Hornby, la comedia fue dirigida por el también aclamado Stephen Frears y protagonizada por Rosamund Pike y Cris O’Dowd. Muy simple en su formato: un hombre y una mujer tienen cada semana una cita en un pub londinense antes de encarar su sesión de terapia de pareja. Nunca se ve qué pasa antes del encuentro ni qué pasa después. El espectador solo asiste a esos diez minutos semanales llenos de un tenso, divertido y a la vez emotivo diálogo.

Luego, esa serie británica -su primera temporada- se transformó en un libro de Hornby. Sí, ese fue el libro que Heredia vio en la casa de Blutrach. "El estado de la unión" se tituló el texto que se publicó en español en 2023 (y en inglés unos años antes), con el subtítulo "Un matrimonio en diez partes". Breves capítulos con "punzantes conversaciones de un matrimonio en crisis", según la descripción de Anagrama, editorial responsable de la publicación de la obra del autor inglés desde hace décadas (responsable de éxitos como "Alta fidelidad", "Un gran chico" y "Fiebre en la gradas", entre otros, muchos adaptados con éxito a diversos formatos).

La tercera vuelta es, entonces, sobre tablas. En abril de 2026, la versión teatral argentina comenzó su temporada en Buenos Aires, ya pasó por Córdoba y ahora llega a Rosario. "El estado de la unión" desembarca se podrá ver el viernes 4 de septiembre en el Teatro La Comedia (Mitre 958). En la versión argentina, los personajes originales de Tom y Louise son reemplazados por Matías y Ana Laura, encarnados por Heredia y Eleonora Wexler.

Una apuesta al amor maduro

Además de protagonizar la obra, Heredia fue quien la adaptó junto a Andrea Garrote, la directora. En diálogo con La Capital, Gonzalo cuenta que no les fue difícil ponerse de acuerdo en cómo empezar ese camino. "Decidimos enseguida lo que queríamos contar: no simplemente el amor, sino el amor maduro", resalta el artista. En tiempos donde la consigna es "soltar" y se multiplican los vínculos superficiales, "la obra plantea si vale la pena seguir luchando y construyendo un amor". "Es una pregunta que a mí, a mis 44 años, me interpela", reconoce.

El artista considera que fue clave "no tomar partido por ningún personaje" y trabajar para que la obra "no de lecciones morales, no baje línea o de consejos". Matías y Ana Laura son, para Heredia, "personajes reales, en tanto que son humanos y contradictorios". El actor amplía: "Las personas tenemos un punto de vista y lo defendemos pero también tenemos dudas, sobre el conflicto que se pone sobre la mesa hay dos miradas que son válidas. Uno hace lo que puede con las armas que tiene".

Una comedia y muchas preguntas

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"El estado de la unión" es una comedia dramática. El texto de Hornby tiene mucha intensidad pero también está condimentado con el humor tan característico del escritor británico. "Tiene mucha profundidad, se hablan temas delicados que podrían ser densos pero se tratan en tono de comedia. Al contar una historia, me parece que siempre pasa que uno se ríe y un poco se ríe de uno mismo", precisa Heredia.

En la obra de teatro, "los personajes de Matías y Ana Laura torpemente intentan luchar por algo" y eso hace que el público "los sienta cerca", analiza el artista. "Al final uno ya no sabe si se ríe como mecanismo de defensa, porque algo le resulta gracioso o porque algo es patético. Es muy propio de la comedia hacerte reír aunque no sepas bien por qué", reflexiona.

La política, afuera

A la hora de adaptar el texto, la dupla Heredia-Garrote decidió dejar de lado algunas alusiones muy específicas a la política europea, en particular vinculadas al Brexit, muy presentes en la versión origina de "El estado de la unión" y optó por no reemplazarlas por política local.

"En la obra, la política marca una diferencia entre los personajes, marca el lugar donde está cada uno, pero no queríamos trasladar al público la división política, sentíamos que iba a atentar contra la obra", sostiene.

Aclara, además, que no hay "referencias súper argentinas" en esta adaptación, y que se buscó una neutralidad para que el espectador no sepa en qué espacio o tiempo ocurren las escenas. "Cuando uno cuenta una historia o aborda un personaje intenta plantear ciertos interrogantes, la idea es que esos interrogantes se terminen de completar con la mirada del público", resalta.

Un equipo de tres

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En este proyecto, Heredia hace equipo con Eleonora Wexler, con quien ya había trabajado previamente. Durante 80 minutos, ellos dos están solos en el escenario y ante el mundo. "Tenemos química pero tenemos incluso más que eso, hay complicidad", resume a la hora de habar de su compañera de elenco.

"Tenemos un vínculo de mucha honestidad arriba y abajo del escenario. Eso hace que todo sea más fácil pero también más divertido. Es una gran actriz y con ella nos complementamos", plantea.

A la hora de hablar de Andrea Garrote, directora y compañera en la adaptación del texto, Heredia se deshace en halagos. "Es la primera vez que trabajamos juntos y ahora ya es amiga mía. Me parece hipertalentosa. Ella escribe y me gusta tanto su humor como la manera en que direcciona", se entusiasma. Y aporta un dato extra: su amistad también se fortaleció cuando descubrieron que ambos eran fans del escritor santafesino Juan José Saer.

En cuanto a qué puede esperar el espectador que se acerque a ver "El estado de la unión", Heredia confiesa: "Espero que la gente la pase bien. En un momento como este, que en una hora y veinte pueda haber una ceremonia donde todos la pasemos bien, donde nos identifiquemos con los personajes pero nos divirtamos un rato, ya me parece un montón".