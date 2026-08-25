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Netflix: el drama policial basado en la captura de un criminal real

Los entretelones del tercer arresto del “Chapo” Guzmán son el eje de una película de 90 minutos que escala en el ranking de la plataforma

25 de agosto 2026 · 08:27hs
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La película del mexicano Chava Cartas está disponible en Netflix

La película del mexicano Chava Cartas está disponible en Netflix

Netflix sigue incorporando películas cortas, entretenidas y llenas de acción que los usuarios no dejan de aprovechar. Recientemente, se sumó al catálogo una cinta dirigida por el mexicano Chava Cartas, responsable de otros dramas dentro de la plataforma como “Contra ataque” y “Nuestros tiempos”.

En este caso, Cartas presentó “La Captura” en la plataforma, un drama policial de 90 minutos lleno de acción y peligro, basado en hechos reales. El film está protagonizado por Alfonso Herrera y Noé Hernández en el papel de agentes policiales, y Héctor Kotsifakis como el líder de una organización criminal.

>>Leer más: Un drama criminal sudafricano la rompe en Netflix

Una historia basada en hechos reales

“La captura” no es una ficción del montón, sino que está basada en un hecho real: retrata la tercera detención de ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa y protagonista de dos de las fugas carcelarias más conocidas de México. La película reconstruye la tercera detención de Guzmán, luego de su fuga desde el Penal del Altiplano.

Por su parte, las identidades de los oficiales que participaron de su detención se mantienen en anonimato para preservar su seguridad. En la película, sus nombres fueron modificados para protegerlos.

>>Leer más: Netflix: el thriller sueco ideal para maratonear el domingo

Trailer de “La Captura”

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