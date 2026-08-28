El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados El cielo estará mayormente nublado de a ratos durante el fin de semana, mientras que las temperaturas no mostrarán grandes alteraciones 28 de agosto 2026 · 22:43hs

Celina Mutti Lovera / La Capital La ciudad tendrá un sábado con nubes pasajeras, que irán incrementando su presencia a medida que transcurra el fin de semana.

El cielo de Rosario alterna entre días con un sol radiante y jornadas en las que el panorama es gris y está cubierto de nubes. Para este fin de semana, se espera que haya una combinación de ambas situaciones, aunque con un leve predominio de la nubosidad y sin modificaciones sustanciales de las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este sábado habrá cielo parcialmente nublado durante todo el día, a excepción de la tarde, para cuando se espera que esté mayormente nublado.

La jornada será templada, con una temperatura mínima de 7º y una máxima que llegará a los 19º.

Hacia el domingo, el fin de semana se completará con cielo mayormente nublado durante casi todo el día. Se espera que soplen vientos del sudeste con un poco más de intensidad que el sábado, aunque las temperaturas subirán un poco: la mínima será de 9º y la máxima trepará hasta los 20º.