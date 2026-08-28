El anuncio se hizo en la Asamblea General de Panam Sports, en Lima (Perú). Se impuso a Guatemala y será anfitriona de la tercera edición del máximo evento multideportivo juvenil del continente

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 y escribirá uno de los capítulos más importantes de su historia deportiva. La decisión fue anunciada este viernes 28 de agosto durante la Asamblea General de Panam Sports, que se desarrolló en Lima, Perú, donde los representantes de los Comités Olímpicos Nacionales del continente definieron la ciudad que organizará la tercera edición del máximo evento multideportivo juvenil de América.

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, fue el encargado de develar el resultado de la votación, donde Rosario se impuso a Ciudad de Guatemala. Cabe recordar que ya se había bajado de la candidatura Ciudad de Panamá .

De esta manera, Rosario será la ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos Junior 2029, un acontecimiento que reunirá a miles de jóvenes atletas de los 41 países miembros de Panam Sports, junto a entrenadores, dirigentes, oficiales técnicos, jueces y representantes del movimiento deportivo continental.

"Seguimos haciendo a Rosario cada vez más grande", destacó el intendente Pablo Javkin desde Perú, donde se encargó de cerrar el proceso de postulación previo a la elección, y remarcó: "Este evento nos pone en el centro del deporte de todo el continente y es un enorme orgullo para todos poder seguir poniendo a la ciudad en el máximo nivel internacional. A días de comenzar los Juegos Suramericanos recibimos esta enorme noticia para seguir dando pasos hacia adelante".

"Rosario no para, siempre va por más, no nos conformamos y eso demuestra de lo que estamos hechos como ciudad y como provincia. El trabajo articulado con la Provincia que dio sus frutos en materia de seguridad, y también los está dando en materia de grandes eventos deportivos. Se vienen cosas maravillosas”, resaltó el mandatario.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló: “Ser electos como sede de los Panamericanos es para nosotros un reconocimiento al esfuerzo, dedicación, compromiso, entrega y trabajo, y a no habernos rendido nunca. Panam Sports tiene la posibilidad histórica de ayudarnos a concretar este gran sueño y poner a Rosario en lo más alto”.

Esta elección representa un nuevo reconocimiento internacional para una ciudad que durante la última década construyó un camino sostenido en la organización de grandes eventos deportivos y que ahora alcanzó uno de sus objetivos más ambiciosos: recibir al continente para celebrar el futuro del deporte americano.

El futuro del deporte de América llegará a Rosario

Los Juegos Panamericanos Junior son el gran escenario continental para las nuevas generaciones de atletas. Constituyen una plataforma de desarrollo para jóvenes deportistas que comienzan a consolidar sus carreras internacionales y que, en muchos casos, proyectan su futuro hacia los grandes campeonatos mundiales, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

La competencia reúne a atletas de los 41 Comités Olímpicos Nacionales que integran Panam Sports y representa uno de los eventos más importantes del calendario deportivo continental.

La primera edición se realizó en Cali-Valle, Colombia, en 2021, dando nacimiento a un nuevo evento destinado específicamente al desarrollo del deporte juvenil de América. La segunda edición tuvo lugar en Asunción, Paraguay, en 2025, confirmando el crecimiento y la consolidación de una competencia que reúne a los principales talentos jóvenes del continente.

Ahora será el turno de Rosario. En 2029, la ciudad recibirá a una nueva generación de atletas que llegarán desde todos los rincones de América para competir, convivir, compartir experiencias y vivir una celebración deportiva que trasciende los escenarios de competencia.

Rosario será, durante esos días, el punto de encuentro de la juventud deportiva continental.

Una candidatura construida sobre experiencia, infraestructura y legado

La elección de Rosario no es el resultado de un proyecto aislado. Es la consecuencia de un camino construido durante más de una década.

La ciudad viene consolidando una política sostenida que entiende al deporte como una herramienta de desarrollo humano, inclusión social, transformación urbana y proyección internacional.

Ese recorrido tuvo uno de sus primeros grandes antecedentes en los Juegos Cruz del Sur de 1982, un acontecimiento que marcó la historia deportiva de Rosario y dejó en evidencia la capacidad de la ciudad para recibir eventos multideportivos de gran escala.

A lo largo de las décadas siguientes, Rosario fue escenario de numerosos campeonatos nacionales e internacionales, mundiales, panamericanos y grandes competencias que fortalecieron su infraestructura y su experiencia organizativa.

La llegada del Rally Dakar a la ciudad, en tres oportunidades, constituyó otro de los grandes desafíos organizativos. Rosario se transformó en punto de partida y llegada de una de las competencias deportivas más reconocidas del mundo, recibiendo a equipos, pilotos, medios internacionales y a una multitud de espectadores que volvió a demostrar la capacidad de la ciudad para convertir los grandes acontecimientos deportivos en celebraciones colectivas.

También se sucedieron importantes campeonatos internacionales de distintas disciplinas, consolidando una experiencia que se fue acumulando en cada club, federación, escenario deportivo e institución involucrada en la organización.

Pero fue a partir de 2019 cuando Rosario comenzó a escribir un nuevo capítulo.

2019: el comienzo de una nueva historia

Los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019 marcaron el inicio de un ciclo que transformaría definitivamente la relación de la ciudad con los grandes eventos deportivos internacionales.

El río Paraná y la costa rosarina se convirtieron en el escenario de una verdadera fiesta continental. Durante los Juegos, más de 100.000 personas pasaron por las distintas propuestas deportivas y culturales, confirmando que Rosario no solo podía organizar una competencia internacional, sino también hacerla propia.

El deporte salió de los escenarios tradicionales para encontrarse con la ciudad. La costa, los parques y los espacios públicos se llenaron de atletas, espectadores y familias. Rosario comenzaba a consolidar un modelo propio: grandes eventos deportivos abiertos a la comunidad y profundamente integrados a la vida urbana.

Era solo el comienzo.

2022: la ciudad que abrazó a una generación

Tres años después, Rosario protagonizó uno de los momentos más importantes de su historia deportiva con la organización de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022.

Miles de jóvenes atletas llegaron desde distintos países de América del Sur para competir en una ciudad que convirtió al deporte en una verdadera celebración colectiva.

La experiencia trascendió ampliamente las competencias. Durante los 10 días de los Juegos, Rosario vivió una movilización ciudadana sin precedentes. Más de un millón de personas participaron de las propuestas desarrolladas en torno al evento, acompañando a los atletas, disfrutando de las competencias y convirtiendo los espacios públicos en el corazón de una gran fiesta deportiva.

Rosario demostró que tenía infraestructura, capacidad organizativa y experiencia. Pero, sobre todo, demostró algo que se convertiría en uno de los principales valores de su candidatura para 2029: una enorme capacidad para hacer propios los grandes eventos.

Los atletas no llegaban a una ciudad que simplemente les prestaba sus escenarios deportivos. Llegaban a una ciudad que los recibía. Que los acompañaba. Que salía a la calle para alentarlos. Que convertía cada competencia en una celebración. Ese fue uno de los grandes legados de Rosario 2022.

Una década que continúa creciendo

El camino no se detuvo. En 2025, Rosario fue sede de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), una nueva competencia multideportiva que reunió a los mejores atletas del país y consolidó una nueva plataforma para el deporte argentino.

La ciudad volvió a demostrar su capacidad para organizar competencias de gran escala, trabajando junto al movimiento olímpico y paralímpico nacional y poniendo en funcionamiento una extensa red de clubes, instalaciones y escenarios deportivos.

El proceso continuará con los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que volverán a ubicar a Rosario en el centro del deporte continental.

La ciudad será una de las principales sedes de un evento que reunirá a miles de atletas y que dejará un legado histórico de infraestructura deportiva. Nuevos estadios, escenarios cubiertos, instalaciones para deportes urbanos, junto a grandes obras desarrolladas en los parques y complejos deportivos de la ciudad, ampliarán una infraestructura que ya constituye uno de los principales activos de Rosario.

El proceso de crecimiento continuará además en 2027 con los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior, una nueva instancia destinada a acompañar el desarrollo de las futuras generaciones de atletas argentinos.

Y ahora, en 2029, llegará el gran desafío continental.

El sueño se hizo realidad

Rosario soñó con este momento, lo construyó paso a paso. Con trabajo, con planificación, con infraestructura. Con la experiencia de cada evento organizado, con el compromiso de los clubes y las federaciones. Con el respaldo de la Municipalidad de Rosario, los gobiernos provincial y nacional y el Comité Olímpico Argentino. Y con una ciudad que hizo del deporte una parte esencial de su identidad.

Desde los Juegos Cruz del Sur de 1982 hasta los grandes campeonatos internacionales. Desde el Rally Dakar hasta los Juegos Suramericanos de Playa. Desde Rosario 2022 hasta los Jadar. Desde los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 hasta este nuevo desafío. Cada evento dejó una enseñanza, cada competencia dejó una infraestructura, cada generación dejó una historia. Y todas esas historias condujeron a este día.

En 2029, jóvenes atletas de los 41 países de América llegarán a Rosario. Vendrán a competir, vendrán a buscar sus sueños, vendrán a representar a sus países. Encontrarán una ciudad preparada para recibirlos, con infraestructura, con experiencia, con pasión, con calidez. Y con algo que no se puede construir de un día para otro: un alma.