La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

El anuncio se hizo en la Asamblea General de Panam Sports, en Lima (Perú). Se impuso a Guatemala y será anfitriona de la tercera edición del máximo evento multideportivo juvenil del continente

28 de agosto 2026 · 17:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 y escribirá uno de los capítulos más importantes de su historia deportiva. La decisión fue anunciada este viernes 28 de agosto durante la Asamblea General de Panam Sports, que se desarrolló en Lima, Perú, donde los representantes de los Comités Olímpicos Nacionales del continente definieron la ciudad que organizará la tercera edición del máximo evento multideportivo juvenil de América.

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, fue el encargado de develar el resultado de la votación, donde Rosario se impuso a Ciudad de Guatemala. Cabe recordar que ya se había bajado de la candidatura Ciudad de Panamá.

De esta manera, Rosario será la ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos Junior 2029, un acontecimiento que reunirá a miles de jóvenes atletas de los 41 países miembros de Panam Sports, junto a entrenadores, dirigentes, oficiales técnicos, jueces y representantes del movimiento deportivo continental.

"Seguimos haciendo a Rosario cada vez más grande", destacó el intendente Pablo Javkin desde Perú, donde se encargó de cerrar el proceso de postulación previo a la elección, y remarcó: "Este evento nos pone en el centro del deporte de todo el continente y es un enorme orgullo para todos poder seguir poniendo a la ciudad en el máximo nivel internacional. A días de comenzar los Juegos Suramericanos recibimos esta enorme noticia para seguir dando pasos hacia adelante".

"Rosario no para, siempre va por más, no nos conformamos y eso demuestra de lo que estamos hechos como ciudad y como provincia. El trabajo articulado con la Provincia que dio sus frutos en materia de seguridad, y también los está dando en materia de grandes eventos deportivos. Se vienen cosas maravillosas”, resaltó el mandatario.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló: “Ser electos como sede de los Panamericanos es para nosotros un reconocimiento al esfuerzo, dedicación, compromiso, entrega y trabajo, y a no habernos rendido nunca. Panam Sports tiene la posibilidad histórica de ayudarnos a concretar este gran sueño y poner a Rosario en lo más alto”.

Esta elección representa un nuevo reconocimiento internacional para una ciudad que durante la última década construyó un camino sostenido en la organización de grandes eventos deportivos y que ahora alcanzó uno de sus objetivos más ambiciosos: recibir al continente para celebrar el futuro del deporte americano.

El futuro del deporte de América llegará a Rosario

Los Juegos Panamericanos Junior son el gran escenario continental para las nuevas generaciones de atletas. Constituyen una plataforma de desarrollo para jóvenes deportistas que comienzan a consolidar sus carreras internacionales y que, en muchos casos, proyectan su futuro hacia los grandes campeonatos mundiales, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

La competencia reúne a atletas de los 41 Comités Olímpicos Nacionales que integran Panam Sports y representa uno de los eventos más importantes del calendario deportivo continental.

La primera edición se realizó en Cali-Valle, Colombia, en 2021, dando nacimiento a un nuevo evento destinado específicamente al desarrollo del deporte juvenil de América. La segunda edición tuvo lugar en Asunción, Paraguay, en 2025, confirmando el crecimiento y la consolidación de una competencia que reúne a los principales talentos jóvenes del continente.

Ahora será el turno de Rosario. En 2029, la ciudad recibirá a una nueva generación de atletas que llegarán desde todos los rincones de América para competir, convivir, compartir experiencias y vivir una celebración deportiva que trasciende los escenarios de competencia.

Rosario será, durante esos días, el punto de encuentro de la juventud deportiva continental.

Una candidatura construida sobre experiencia, infraestructura y legado

La elección de Rosario no es el resultado de un proyecto aislado. Es la consecuencia de un camino construido durante más de una década.

La ciudad viene consolidando una política sostenida que entiende al deporte como una herramienta de desarrollo humano, inclusión social, transformación urbana y proyección internacional.

Ese recorrido tuvo uno de sus primeros grandes antecedentes en los Juegos Cruz del Sur de 1982, un acontecimiento que marcó la historia deportiva de Rosario y dejó en evidencia la capacidad de la ciudad para recibir eventos multideportivos de gran escala.

A lo largo de las décadas siguientes, Rosario fue escenario de numerosos campeonatos nacionales e internacionales, mundiales, panamericanos y grandes competencias que fortalecieron su infraestructura y su experiencia organizativa.

La llegada del Rally Dakar a la ciudad, en tres oportunidades, constituyó otro de los grandes desafíos organizativos. Rosario se transformó en punto de partida y llegada de una de las competencias deportivas más reconocidas del mundo, recibiendo a equipos, pilotos, medios internacionales y a una multitud de espectadores que volvió a demostrar la capacidad de la ciudad para convertir los grandes acontecimientos deportivos en celebraciones colectivas.

También se sucedieron importantes campeonatos internacionales de distintas disciplinas, consolidando una experiencia que se fue acumulando en cada club, federación, escenario deportivo e institución involucrada en la organización.

Pero fue a partir de 2019 cuando Rosario comenzó a escribir un nuevo capítulo.

2019: el comienzo de una nueva historia

Los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019 marcaron el inicio de un ciclo que transformaría definitivamente la relación de la ciudad con los grandes eventos deportivos internacionales.

El río Paraná y la costa rosarina se convirtieron en el escenario de una verdadera fiesta continental. Durante los Juegos, más de 100.000 personas pasaron por las distintas propuestas deportivas y culturales, confirmando que Rosario no solo podía organizar una competencia internacional, sino también hacerla propia.

El deporte salió de los escenarios tradicionales para encontrarse con la ciudad. La costa, los parques y los espacios públicos se llenaron de atletas, espectadores y familias. Rosario comenzaba a consolidar un modelo propio: grandes eventos deportivos abiertos a la comunidad y profundamente integrados a la vida urbana.

Era solo el comienzo.

2022: la ciudad que abrazó a una generación

Tres años después, Rosario protagonizó uno de los momentos más importantes de su historia deportiva con la organización de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022.

Miles de jóvenes atletas llegaron desde distintos países de América del Sur para competir en una ciudad que convirtió al deporte en una verdadera celebración colectiva.

La experiencia trascendió ampliamente las competencias. Durante los 10 días de los Juegos, Rosario vivió una movilización ciudadana sin precedentes. Más de un millón de personas participaron de las propuestas desarrolladas en torno al evento, acompañando a los atletas, disfrutando de las competencias y convirtiendo los espacios públicos en el corazón de una gran fiesta deportiva.

Rosario demostró que tenía infraestructura, capacidad organizativa y experiencia. Pero, sobre todo, demostró algo que se convertiría en uno de los principales valores de su candidatura para 2029: una enorme capacidad para hacer propios los grandes eventos.

Los atletas no llegaban a una ciudad que simplemente les prestaba sus escenarios deportivos. Llegaban a una ciudad que los recibía. Que los acompañaba. Que salía a la calle para alentarlos. Que convertía cada competencia en una celebración. Ese fue uno de los grandes legados de Rosario 2022.

Una década que continúa creciendo

El camino no se detuvo. En 2025, Rosario fue sede de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), una nueva competencia multideportiva que reunió a los mejores atletas del país y consolidó una nueva plataforma para el deporte argentino.

La ciudad volvió a demostrar su capacidad para organizar competencias de gran escala, trabajando junto al movimiento olímpico y paralímpico nacional y poniendo en funcionamiento una extensa red de clubes, instalaciones y escenarios deportivos.

El proceso continuará con los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que volverán a ubicar a Rosario en el centro del deporte continental.

La ciudad será una de las principales sedes de un evento que reunirá a miles de atletas y que dejará un legado histórico de infraestructura deportiva. Nuevos estadios, escenarios cubiertos, instalaciones para deportes urbanos, junto a grandes obras desarrolladas en los parques y complejos deportivos de la ciudad, ampliarán una infraestructura que ya constituye uno de los principales activos de Rosario.

El proceso de crecimiento continuará además en 2027 con los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior, una nueva instancia destinada a acompañar el desarrollo de las futuras generaciones de atletas argentinos.

Y ahora, en 2029, llegará el gran desafío continental.

El sueño se hizo realidad

Rosario soñó con este momento, lo construyó paso a paso. Con trabajo, con planificación, con infraestructura. Con la experiencia de cada evento organizado, con el compromiso de los clubes y las federaciones. Con el respaldo de la Municipalidad de Rosario, los gobiernos provincial y nacional y el Comité Olímpico Argentino. Y con una ciudad que hizo del deporte una parte esencial de su identidad.

Desde los Juegos Cruz del Sur de 1982 hasta los grandes campeonatos internacionales. Desde el Rally Dakar hasta los Juegos Suramericanos de Playa. Desde Rosario 2022 hasta los Jadar. Desde los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 hasta este nuevo desafío. Cada evento dejó una enseñanza, cada competencia dejó una infraestructura, cada generación dejó una historia. Y todas esas historias condujeron a este día.

En 2029, jóvenes atletas de los 41 países de América llegarán a Rosario. Vendrán a competir, vendrán a buscar sus sueños, vendrán a representar a sus países. Encontrarán una ciudad preparada para recibirlos, con infraestructura, con experiencia, con pasión, con calidez. Y con algo que no se puede construir de un día para otro: un alma.

Noticias relacionadas
El carlito, el popular invento rosarino que se convirtió en una marca registrada de la ciudad, clave en el menú suramericano.

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Natalia Altamirano y Emilio Dubini los dos buscados en Rosario

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

La obra Testosterona se podrá ver este fin de semana en el marco de El Otro Festival como parte de la agenda de teatro en Rosario

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Rosario ofrece distintas actividades para una visita de lujo

Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

Ver comentarios

Las más leídas

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Lo último

Javkin celebró la designación de Rosario como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Javkin celebró la designación de Rosario como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

De un ex-Central a otro: Los que estuvimos en el día a día sabemos bien todo lo que pasamos

De un ex-Central a otro: "Los que estuvimos en el día a día sabemos bien todo lo que pasamos"

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

El asesinato de Juancito Gómez se suma a una saga de hechos vinculados no solo a las barras de Rosario sino también a bandas criminales históricas y nuevas
Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Por Martín Stoianovich
Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029
La Ciudad

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda
La Ciudad

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela
Policiales

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

El clásico rosarino ya tiene fecha definida: se jugará el domingo 6 de septiembre
Ovación

El clásico rosarino ya tiene fecha definida: se jugará el domingo 6 de septiembre

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes
Policiales

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

El delantero de Newells al que vienen a buscar desde un club de Buenos Aires

El delantero de Newell's al que vienen a buscar desde un club de Buenos Aires

Ovación
Kily González en Inter Miami y la pregunta sobre si Messi tuvo que ver con su elección
Ovación

Kily González en Inter Miami y la pregunta sobre si Messi tuvo que ver con su elección

Kily González en Inter Miami y la pregunta sobre si Messi tuvo que ver con su elección

Kily González en Inter Miami y la pregunta sobre si Messi tuvo que ver con su elección

Un director técnico se burló de la cancha de su próximo rival y su club tuvo que pedir disculpas

Un director técnico se burló de la cancha de su próximo rival y su club tuvo que pedir disculpas

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Policiales
Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela
Policiales

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

La Ciudad
Javkin celebró la designación de Rosario como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029
La Ciudad

Javkin celebró la designación de Rosario como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Quién era El Polaco Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un siniestro vial
Información General

Quién era "El Polaco" Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un siniestro vial

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada
Ovación

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: Recupera su vínculo con la ciudad
La Ciudad

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: "Recupera su vínculo con la ciudad"

Pullaro, tras inaugurar el nuevo muelle de La Fluvial: Se vienen los mejores momentos
Política

Pullaro, tras inaugurar el nuevo muelle de La Fluvial: "Se vienen los mejores momentos"

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Por Patricia Martino
Agro

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas
La Región

Temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal
La Región

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil
La Ciudad

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?
Economía

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter
Ovación

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio
Policiales

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad
Ovación

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Por Luis Castro
Ovación

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino
Ovación

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027
Política

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya
El Mundo

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos
Información General

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos