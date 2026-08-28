Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión

La víctima de 62 años fue atropellada cuando cruzaba la autopista Rosario-Córdoba. El conductor del rodado avisó a la policía del hecho

La zona donde ocurrió el siniestro vial con un fallecido en Roldán

Un hombre murió atropellado por un camión en la autopista Rosario-Córdoba , a la altura de Roldán . Agentes de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo llegaron al lugar tras el llamado del conductor del rodado, que relató los hechos e indicó dónde se encontraba la víctima.

Mientras se intentan esclarecer cómo se dio el siniestro, las primeras informaciones dan cuenta que un camión circulaba este jueves alrededor de las 22.30 por la autopista camino a Córdoba cuando el chofer identificó a un hombre queriendo cruzar la traza a la altura del barrio Molino, en Roldán.

Siguiendo con el relato del conductor del Ford 1933 , intentó esquivar al hombre realizando una maniobra brusca pero impactó con el espejo derecho y guardabarros contra el hombre . Al sentir el choque, frenó y dio aviso al 911.

Minutos más tarde, llegaron los agentes de la policía en San Lorenzo y constaron el hecho. Al cuerpo de la víctima, de 62 años, llegaron por indicaciones del propio conductor.

Versiones indican que la víctima estaba acompañada por una persona que no sufrió lesiones. El caso quedó registrado en Camino de la Media Legua y Talacasto al sur de Roldán y por razones de jurisdicción en la comisaría 6ª de esa localidad.