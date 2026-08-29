Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

La policía rosarina arrestó este sábado a dos personas luego de un violento robo a un chofer de Didi. Fuentes oficiales confirmaron que el conductor fue hospitalizado y además le pegaron al acompañante que tenía cuando fue a buscar a los pasajeros.
El conductor iba con un hombre de 65 años. Ambos fueron atacados a la madrugada por dos falsos pasajeros en la zona oeste de Rosario
La policía rosarina arrestó este sábado a dos personas luego de un violento robo a un chofer de Didi. Fuentes oficiales confirmaron que el conductor fue hospitalizado y además le pegaron al acompañante que tenía cuando fue a buscar a los pasajeros.
El automovilista dijo que una pareja de ladrones lo amenazó con un arma de fuego y lo golpeó a la madrugada en la zona oeste. Poco después de la denuncia, las fuerzas de seguridad provinciales detuvieron a la joven de 21 años que había pedido el viaje y a otro sospechoso.
El hombre que agredido requirió asistencia en el Hospital Carrasco debido a las lesiones que sufrió. Los médicos del centro de salud municipal también atendieron a un segundo paciente de 65 años que circulaba junto al primero en el momento del asalto.
Según la versión preliminar, Kiara F. pidió un viaje para dos hombres a través de una de las aplicaciones de transporte no autorizadas en Rosario. Pasada la medianoche, un hombre de 33 años y otro sujeto se subieron al coche para ir hasta Saavedra al 8200, en el extremo oeste de la ciudad.
Cuando terminó el viaje, uno de los pasajeros sacó una pistola para amenazar al conductor de Didi. De esta manera le arrebató el celular y la billetera.
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Tanto el automovilista como su acompañante recibieron culatazos en la cabeza mientras estaban a bordo del vehículo. Después de la huida, el Comando Radioeléctrico empezó a patrullar la zona de Gobernador Molina al 3200, muy cerca del cruce de bulevar Seguí y Provincias Unidas.
Finalmente, la policía capturó a Néstor A. en Gaucho Rivero al 6600, en inmediaciones del barrio La Lagunita. Además, demoraron a la joven que había pedido el viaje antes del robo.