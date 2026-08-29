Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

El conductor iba con un hombre de 65 años. Ambos fueron atacados a la madrugada por dos falsos pasajeros en la zona oeste de Rosario

La policía rosarina arrestó este sábado a dos personas luego de un violento robo a un chofer de Didi . Fuentes oficiales confirmaron que el conductor fue hospitalizado y además le pegaron al acompañante que tenía cuando fue a buscar a los pasajeros.

El automovilista dijo que una pareja de ladrones lo amenazó con un arma de fuego y lo golpeó a la madrugada en la zona oeste . Poco después de la denuncia, las fuerzas de seguridad provinciales detuvieron a la joven de 21 años que había pedido el viaje y a otro sospechoso.

El hombre que agredido requirió asistencia en el Hospital Carrasco debido a las lesiones que sufrió. Los médicos del centro de salud municipal también atendieron a un segundo paciente de 65 años que circulaba junto al primero en el momento del asalto.

Según la versión preliminar, Kiara F. pidió un viaje para dos hombres a través de una de las aplicaciones de transporte no autorizadas en Rosario. Pasada la medianoche, un hombre de 33 años y otro sujeto se subieron al coche para ir hasta Saavedra al 8200 , en el extremo oeste de la ciudad.

Foto: Policía de Santa Fe.

Cuando terminó el viaje, uno de los pasajeros sacó una pistola para amenazar al conductor de Didi. De esta manera le arrebató el celular y la billetera.

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Tanto el automovilista como su acompañante recibieron culatazos en la cabeza mientras estaban a bordo del vehículo. Después de la huida, el Comando Radioeléctrico empezó a patrullar la zona de Gobernador Molina al 3200, muy cerca del cruce de bulevar Seguí y Provincias Unidas.

Foto: Policía de Santa Fe.

Finalmente, la policía capturó a Néstor A. en Gaucho Rivero al 6600, en inmediaciones del barrio La Lagunita. Además, demoraron a la joven que había pedido el viaje antes del robo.