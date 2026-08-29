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El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el que hizo su trabajo y el de algunos otros

El volante central fue el mejor en la derrota canalla ante Gimnasia. Quitó y siempre intentó jugar. Di María participó en algunas claras y Campaz marcó un gol

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

29 de agosto 2026 · 19:24hs
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Los once de Central que Almirón puso desde el arranque ante Gimnasia

Leonardo Vincenti / La Capital

Los once de Central que Almirón puso desde el arranque ante Gimnasia, en la previa del clásico.

Franco Ibarra fue el mejor en la derrota de Central frente a Gimnasia. De principio a fin, fue el más regular, el que hizo su trabajo y el que le correspondía a otros.

Los puntajes de Ovación

Jeremías Ledesma 4,5: Una gran tapada en el primer tiempo. En los goles, tuvo mala suerte en el primero, pero pareció que podía hacer algo más en el segundo. El hincha lo apuntó en el final.

Emanuel Coronel 4: Un partido desordenado, con demasiados altibajos. No estuvo del todo seguro en la marca y, cuando quiso aportar en ofensiva, le faltó.

Ignacio Ovando 5: Se le escapó Martínez en la única clara de Gimnasia en el primer tiempo. Después, ganó más de lo que perdió en el mano a mano. Salió en el entretiempo.

Gastón Ávila 4,5: Ganó algunos duelos, pero metió un par de salidas fallidas y más de una vez arriesgó demasiado. No redondeó una actuación convincente.

Agustín Sández 4,5: Le entraron bastante por ese sector, aunque Campaz nunca le dio una mano. Cuando pudo, fue para adelante. Participó en una de las más claras del primer tiempo.

Franco Ibarra 7: El motor del equipo. Metió, quitó y se animó a jugar. Fue quien mejor entendió de qué manera debía jugarse. Cumplió su función y la de otros.

Vicente Pizarro 3,5: Intrascendente. Un paso cansino que exasperó a todos. Sólo una buena intervención en el primer tiempo, en la que Ruben no llegó. El hincha lo reprobó.

Giovanni Cantizano 4: Un partido livianito. Perdido por derecha, sin poder de fuego, sin explosión. La única más o menos clara la definió mal, en el inicio del complemento.

Ángel Di María 6: Tuvo altibajos y abusó a veces de la individual, pero participó en la mayoría de las acciones de riesgo. Estuvo cerca de convertir un par de veces.

Jaminton Campaz 6: Las intermitencias de siempre, pero ese zapatazo en el final lo subió al podio. Era el gol de un empate que se escabulló. Ese era su aporte y valía mucho.

Marco Ruben 5,5: La única clara que tuvo fue gol, pero estaba en offside. En otras, no alcanzó a tocarla. Jugó bien de espaldas al arco y batalló mientras le dio el físico.

Ingresaron en Central

Facundo Mallo 3: Entró mal. Estuvo impreciso con la pelota y más de una vez quedó a mitad de camino. Un error suyo propició el segundo tanto del Lobo.

Alexis Soto 4: Pasó inadvertido, aunque más de una vez quedó pagando por su sector en defensa. No fue la solución que Almirón buscó desde el banco.

Enzo Copetti 4: Su ingreso no le dio más presencia de área al equipo. En la única que tuvo, fue a buscarla al piso y le erró a la pelota. Jugó con los hinchas en contra.

Federico Navarro 4,5: Entró con el equipo en desventaja y cuando era más descontrol que juego. Aportó en lo suyo, el despliegue en el mediocampo.

Tomás Badaloni -: Pocos minutos en cancha y en eso poco que jugó no hizo nada como para que su presencia se notara.

Jorge Almirón, el DT 3,5: Central no sólo perdió, sino que le costó imponer condiciones, porque manejó más la pelota, pero sin claridad ni variantes. Su equipo dejó escapar una gran chance de local de acomodarse en las dos tablas. Tiró los tres 9 a la cancha y la cosa no le funcionó.

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