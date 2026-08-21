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Tres películas nostálgicas que recién llegaron a Netflix

Tres films icónicos de drama, romance y aventuras se sumaron al catálogo de la plataforma. Cuáles son las películas que los usuarios están reviviendo

21 de agosto 2026 · 08:40hs
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Tres éxitos de los 2000 la rompen en Netflix

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Este mes, Netflix no solo sumó producciones nuevas a su catálogo, sino que además incorporó títulos antiguos e icónicos amados por sus usuarios. Con películas y series de los 90 y los 2000, la plataforma revivió la nostalgia para muchos, y ofreció la posibilidad de sumergirse en las historias que marcaron infancias y adolescencias.

Entre los títulos incorporados, hay variedad de géneros, pero sin duda las risas son protagonistas. Una comedia dramática emociona a los usuarios mientras que una comedia romántica los enamora. Por su parte, una historia para toda la familia no pasa desapercibida.

>>Leer más: Netflix: la comedia dramática producida por Adam Sandler que todos están viendo

Tres películas de los 2000 que llegaron a Netflix

“Lo que una chica quiere”

Protagonizada por Amanda Bynes y Colin Firth,Lo que una chica quiere” sigue a Daphne Reynolds, una adolescente estadounidense que vive con su madre Libby y se siente incompleta porque jamás ha conocido a su padre. Por eso, al cumplir sus 17, decide tomar un avión a Londres para ir a buscarlo.

Pero su padre no es un ciudadano común, sino que es Lord Henry Dashwood, un aristócrata británico que atraviesa un momento crucial de su carrera política y que no sabía que tenía una hija. Ante la sorpresa, decide recibirla en su vida, por lo que Daphne tendrá que aprender a comportarse bajo las estrictas reglas de la alta sociedad británica para no complicar la carrera política de su padre.

Dirigida por Dennie Gordon a partir de un guion de Jenny Bicks y Elizabeth Chandler, esta historia optimista gira sobre el amor de la familia y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo.

“La nueva Cenicienta”

"La nueva Cenicienta" es una comedia romántica que siempre tuvo fans. Dirigida por Mark Rosman y protagonizada por Hilary Duff y Chad Michael Murray, la película recupera el antiguo relato de Cenicienta y lo moderniza sobre los usos y costumbres de las nuevas sociedades, dando como resultado una historia romántica y cercana.

La protagonista de esta historia moderna es Samantha Montgomery, una adolescente que vive con una familia que no la respeta conformada por su madrastra Fiona y sus dos hermanastras. Aunque trabaja incesantemente, en su poco tiempo libre, Sam conoce a un amigo cibernético, con el que chatea todos los días desde su computadora. Un día, ese amigo virtual -al que nunca vio personalmente- la invita a la fiesta de Halloween. Allí, Sam descubre que esa persona con la que estuvo hablando era Austin, uno de los chicos más populares y admirados de su escuela. Apurada por cumplir con su trabajo en la cafetería, Sam abandona repentinamente el evento, dejando caer su celular por descuido.

A partir de ese momento, Austin inicia la búsqueda de su misteriosa chica mientras Samantha intenta por todos los medios que Austin no descubra que ella es su “Cenicienta”.

>>Leer más: La joya de suspenso que llegó a Netflix y nadie puede perderse

“Charlie y la fábrica de chocolate”

"Charlie y la fábrica de chocolate" es un clásico para toda la familia no pasa de moda. Protagonizado por Johnny Depp y dirigido por Tim Burton, el relato ha fascinado a los niños y adultos alrededor del mundo, con su historia tan atrapante como llamativa, que sumerge a los espectadores en una aventura llena de fantasía.

La película comienza cuando el excéntrico Willy Wonka abre las puertas de su fábrica de chocolates a cinco niños suertudos. Los boletos para acceder a ella están escondidos en cinco barras de chocolate elegidas al azar en todo el mundo. A quienes les toquen esas barras especiales, se les permitirá el esperado ingreso.

Por su parte, Charlie Bucket es un niño bondadoso que vive de forma humilde con su familia cerca de la fábrica Wonka y sueña con conocerla. Con las pocas monedas de las que dispone, Charlie intenta comprar barras de chocolate para ganarse el boleto y no es hasta último momento que consigue ese boleto dorado para visitar la fábrica. Motivado por su abuelo, ambos deciden sumergirse en una visita extravagante y singular donde deberán resistir a la tentación para conocer todos los secretos de Wonka y no perderse en el intento.

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