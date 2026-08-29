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Las Rosas se recupera después de los 15 minutos de devastación del jueves provocadas por la tormenta de granizo

Entre la reconstrucción, el esfuerzo y la ayuda mutua, la cabecera del departamento Belgrano, comenzó ponerse de pie

29 de agosto 2026 · 07:00hs
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Al menos una treintena de viviendas sufrió voladura de techos

Al menos una treintena de viviendas sufrió voladura de techos, incontables árboles y ramas caídas de todos los tamaños imaginables inundaron las calles y veredas de la ciudad.
Las Rosas se recupera después de los 15 minutos de devastación del jueves provocadas por la tormenta de granizo

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Las Rosas se recupera después de los 15 minutos de devastación del jueves provocadas por la tormenta de granizo

Por Pablo Amadei, especial para La Capital

Si después de la tormenta llega la calma, Las Rosas amaneció este viernes con un sol pleno y un cielo diáfano y límpido como hacía mucho no pasaba. 24 horas antes, a las 9.05 del jueves 27 de marzo, después de que el día se hiciera noche en apenas unos minutos, un feroz temporal de granizo, viento y lluvia se ensañó con la ciudad durante 15 minutos y dejó un tendal de daños.

Al menos una treintena de viviendas sufrió voladura de techos, incontables árboles y ramas caídas de todos los tamaños imaginables inundaron las calles y veredas de la ciudad, cerca de 50 postes de electricidad y teléfono caídos o tumbados contra las edificaciones y un par de techos de fábricas que volaron como en el popular cuento de “Los tres chanchitos”.

En una época donde todo se filma y se fotografía, fue un día que quedará marcado en la memoria de los rosenses y en los cientos de imágenes que inundaron casi en vivo las redes sociales y se viralizaron al instante. Nadie, ni siquiera los más veteranos, recuerdan algo parecido a lo ocurrido este jueves. Algunos, incluso, aseguraran que el fenómeno climático fue un tornado o algo que se le pareció bastante.

Luego de la tormenta, la reconstrucción

Pasados esos minutos de furia, la ciudad quedó cubierta de un manto blanco similar a la nieve pero que en realidad eran millones de piedras frías caídas del cielo. Una sobre otra formando una masa de hielo uniforme que tardó varias horas en desaparecer. Una vez que los vecinos empezaron a reaccionar de la conmoción, comenzó la tarea de la reconstrucción.

Tanto personal municipal, bomberos voluntarios de Las Rosas y de otras localidades, personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se desplegaron para evaluar daños y establecer prioridades. A la par, en las veredas, escoba en mano y hasta con palas para sacar el granizo, los vecinos también removían lo que se podía. Desde la Municipalidad se priorizó la recogida de los restos más grandes para permitir la transitabilidad y la seguridad de los peatones. Al término de la jornada, el intendente Javier Meyer aseguró que las tareas de limpieza demandarán unos tres días más por lo menos.

El trabajo del personal de la EPE también fue incesante. El suministro eléctrico, cortado apenas comenzó la tormenta, fue rehabilitándose de a poco a partir de bien entrada la tarde y hacia la medianoche el 95% de la población ya tenía servicio eléctrico. Para la mañana del viernes solo quedaba un barrio sin luz debido a la gran cantidad de postes caidos.

El gobierno provincial, por su parte, se hizo presente pasado el mediodía con funcionarios del el Ministerio de Igualdad y Desarrollo para relevar los daños ocasionados y acompañar a los vecinos que sufrieron las consecuencias del fenómeno climático con ayuda económica y de materiales.

Un jueves movido

No hubo descanso ni respiro para nadie, y probablemente nadie quería descansar tampoco porque la prisa por levantarse le ganó el duelo al cansancio. A la hora de la siesta, el silencio solo se alteró con los ruidos de motosierras cortando ramas y el de los generadores eléctricos que abastecían a los comercios que necesitaban mantener refrigerados sus productos.

Tras el granizo, la solidaridad

Si la tormenta mostró su rostro más cruel, el desastre sacó a flote la mejor versión de la comunidad: una cadena invisible de solidaridad. Los vecinos se agolpaban para auxiliar a quienes habían perdido su techo. Sobraron manos para juntar las chapas, para intentar volver a colocarlas sobre las casas si se podía, gente que llegó con sus herramientas para acelerar el proceso. No faltó el que ofreció un plato de comida caliente a los damnificados y hasta su propia vivienda para albergar a los que se habían quedado sin nada.

Las instituciones ofrecieron sus instalaciones para alojar gente, para recolectar ropa y calzado. Un grupo de familias preparó viandas ese mismo jueves a la noche para repartir. Tantas fueron las muestras de solidaridad que apenas una familia debió alojarse en un hotel el jueves por la noche.

Apenas un día después, la ciudad empezó a recuperar su movimiento habitual. Santa Rosa, la patrona de la ciudad, hizo honor a su mito y desembarcó en la urbe con una tormenta feroz un par de días antes del 30 de agosto. El temporal desató su furia en pocos minutos, dejando postales de destrucción y un impacto colectivo que puso a prueba a la ciudad. Ese 27 de agosto de 2026, a las 9.05 horas quedará grabado en la memoria de los vecinos durante mucho tiempo.

>>Leer más: El viento y el granizo castigaron a San Genaro y Las Rosas: "Fueron 2 o 3 minutos"

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