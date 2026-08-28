Central: un sólo retoque en los concentrados para recibir a Gimnasia

Central entró en el predio de Arroyo Seco y quedó concentrado de cara al partido de este sábado ante Gimnasia, por la séptima fecha del Clausura. El entrenador Jorge Almirón dispuso que haya 23 futbolistas citados.
El Canalla enfrentará este sábado, a las 17, al Tripero por la séptima fecha del torneo Clausura. La lista de citados de Jorge Almirón
Central entró en el predio de Arroyo Seco y quedó concentrado de cara al partido de este sábado ante Gimnasia, por la séptima fecha del Clausura. El entrenador Jorge Almirón dispuso que haya 23 futbolistas citados.
Respecto al último choque ante Talleres, sale Julián Fernández e ingresa Fabricio Oviedo.
La nómina completa está integrada por Jeremías Ledesma, Axel Werner, Emanuel Coronel, Elías Verón, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Sebastián Zaracho, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Guillermo Fernández, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Franco Cervi, Ángel Di María, Fabricio Oviedo, Tomás Badaloni, Enzo Copetti y Marco Ruben.
La misión del gobernador Maxiliano Pullaro a Chile reforzó una apuesta estratégica de Santa Fe. Terminal Puerto Rosario, un actor clave