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Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

El Canalla respondió a las consultas de socios respecto de la empresa que tiene más de 100 entregas de vehículos pendientes y fue denunciada por estafas

29 de agosto 2026 · 10:03hs
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Varios jugadores de Central pasaron por el local de San Martín al 2600.

Foto: Instagram/@rosariomotorsport.

Varios jugadores de Central pasaron por el local de San Martín al 2600.

En medio del conflicto por el atraso con 100 clientes de una agencia de autos de la zona sur de Rosario, Central anunció este viernes que no tiene ninguna relación comercial con Motorsport. El mensaje oficial se difundió en medio de la repercusión que tuvieron las denuncias de estafas contra la empresa.

Fuera de las cuestiones vinculadas al fútbol profesional, el Canalla publicó un comunicado referido a la firma que funciona en avenida San Martín al 2600. Así desmintió cualquier tipo de vínculo actual con el negocio que en los últimos meses empezó a recibir múltiples reclamos por incumplimientos en la compra y venta de vehículos.

De acuerdo a voceros de la entidad, socios auriazules hicieron consultas luego del pedido del concurso preventivo de acreedores de los propietarios del local. Frente a esta situación, los directivos decidieron dar explicaciones públicas al respecto.

¿Qué vínculo tiene Central con la agencia de autos Motorsport?

Mientras el Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga una decena de denuncias por estafas en la agencia, Central compartió un comunicado a través de sus cuentas de redes sociales. "El club informa que no mantiene actualmente ningún tipo de relación comercial ni vínculo de exposición de marca con Rosario Motorsport", decía el mensaje.

De acuerdo al comunicado, la empresa tuvo vínculo con la Academia antes que el conflicto tomara estado público. En este sentido, los representantes de la institución aclararon que este nexo se interrumpió en abril.

>> Leer más: Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Antes de que surgieran las denuncias, la firma de la zona sur supo tener entre sus clientes a varios jugadores canallas. Entre ellos se cuentan algunos que ya se fueron, como Juan Manuel Elordi y Santi López, así como el defensor Emanuel Coronel.

Por otro lado, los futbolistas de Newell's también se anotaron entre los clientes famosos de la agencia. De hecho, en la cuenta de Instagram aún puede verse una foto de Matías Cóccaro, una de las figuras de la Lepra.

Autos sin entregar y denuncias de estafas

El MPA confirmó la apertura de una causa penal por estafas relacionadas con la compra y venta de vehículos cero kilómetro o usados. Según voceros oficiales, el expediente ya cuenta con diez denuncias contra los responsables del local frente a múltiples atrasos para completar las compras pactadas.

A partir del análisis de las presentaciones de algunos clientes afectados, el organismo judicial solicitó este jueves un allanamiento de la agencia en inmediaciones del cruce con el bulevar 27 de Febrero. El procedimiento se llevó a cabo mientras crecía la repercusión sobre los reclamos de los damnificados en los últimos meses.

En primer término, el fiscal Iván Enríquez pidió la inspección de las oficinas de Motorsport para recabar evidencia. Entre otras medidas, impulsó la búsqueda de documentación relacionada con las actividades comerciales y el secuestro de dispositivos electrónicos para sumar datos al expediente.

Por otro lado, el funcionario dispuso un inventario de los vehículos que estaban en la agencia de la zona sur. A pesar de las dificultades financieras y los reclamos, la empresa seguía funcionando y hasta la semana anterior se mantenían las ofertas de coches usados de distintas marcas, así como la atención al público en su local.

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