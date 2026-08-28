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Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Los operativos fueron en Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, en el marco de una investigación por microtráfico en el cordón industrial

28 de agosto 2026 · 18:26hs
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Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela.

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela.

Ocho personas fueron aprehendidas esta madrugada en el marco de una investigación por narcomenudeo que derivó en allanamientos en el cordón industrial. Además de los detenidos, el saldo de los operativos incluyó el secuestro de armas, drogas, dinero y un auto.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe por orden del fiscal César Pierantoni, de la Unidad de Microtráfico. Se realizaron en Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez.

Las personas investigadas tienen relación con el comercio de drogas a baja escala en las ciudades vecinas. Uno de los principales sospechosos, Lautaro M., fue mencionado en una amenaza aparecida recientemente en la Escuela N° 1014 “Coronel Marcelino Freyre”.

>> Leer más: Allanan dos viviendas en Fray Luis Beltrán y detienen a un vendedor barrial de cocaína

Detenidos con drogas y armas

El allanamiento de la PDI en Fray Luis Beltrán, a un domicilio de Junín al 800, culminó con el secuestro de un revólver calibre 32 con cartuchos. Además hallaron un Audi A3 que era utilizado por uno de los investigados y también quedó a disposición de la Justicia. A pocas cuadras de allí, en Junín al 1100, secuestraron 55 envoltorios con cocaína, marihuana fraccionada, una escopeta y algo de dinero en efectivo.

>> Leer más: Fray Luis Beltrán: el narcomenudeo detrás de un homicidio en el barrio Granaderos

En la misma localidad allanaron una casa de Saavedra 900, donde hallaron cocaína fraccionada. Ese mismo domicilio había sido blanco de otro procedimiento en julio pasado, en el marco de la misma pesquisa. Y en otra vivienda, en Berutti al 700, secuestraron 437 gramos de cocaína, 200 gramos de marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros y dinero en efectivo.

En tanto, en Capitán Bermúdez se hizo un operativo en una casa de Plumerillo al 700. Allí secuestraron más cocaína fraccionada pero también en trozos. Además de anotaciones relacionadas a la venta de drogas y una balanza de precisión

Mencionado en una nota amenazante

De los ocho detenidos, cuatro ya tenían pedido de captura y sobre el resto queda pendiente resolver si serán imputados. Además la investigación ya cuenta con la detención de Norberto R., imputado por tenencia de armas.

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Lautaro M., hoy entre los aprehendidos, había sido mencionado en una nota mafiosa hallada junto a cuatro balas en una escuela de Fray Luis Beltrán.

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