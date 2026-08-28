Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

La oncóloga rosarina Virginia Cecchi explica los alcances de daraxonrasib para pacientes con tumores avanzados. Por qué hay más casos en jóvenes

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) habilitó una nueva opción terapéutica para adultos con la forma más frecuente de cáncer de páncreas avanzado. Se la considera una verdadera innovación en un diagnóstico para el que no existen demasiadas alternativas desde el punto de vista médico y científico. La droga, denominada daraxonrasib, es una "verdadera revolución", dijo a La Capital la oncóloga rosarina Virigina Cecchi , en relación a las posibilidades que esta medicación brinda en un contexto en el que los profesionales no tienen mucho que ofrecer a estos pacientes, desde el punto de vista farmacológico.

La especialista en clínica médica y oncología de Grupo Gamma, que tiene una vasta experiencia en patologías digetivas y bilio pancreáticas, aclaró que la droga no está aún aprobada por Anmat (la administración nacional de medicamentos) y por lo tanto, conseguirla hoy en la Argentina es sumamente difícil. "Esperamos que se inicie ese camino y que la accesibilidad sea posible, porque ese es un problema recurrente con medicamentos nuevos y generalmente de alto costo", reflexionó.

La autorización de la FDA alcanza a pacientes con adenocarcinoma pancreático metastásico, un tipo de tumor muy agresivo, que además suele diagnosticarse tarde.

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La médica explicó que daraxonrasib ( un inhibidor de la proteína RAS, de nombre comercial Rasonque) ofrece, de acuerdo a los estudios publicados, una sobrevida del doble de la que se tenía como promedio hasta ahora en estos casos. Y aunque puede parecer poco tiempo, ya que se habla de 13 meses, con la quimioterapia disponible se alcanza un promedio de supervivencia de unos seis meses. "Ese tiempo, para los pacientes, y para nosotros como médicos, es un montón", menciona la oncóloga. La pastilla es de toma diaria y oral.

Más casos en jóvenes

El cáncer de páncreas es una enfermedad grave en la que las células sanas del páncreas (un órgano detrás del estómago) crecen sin control y forman un tumor maligno. Suele tener una mala evolución en poco tiempo. En los últimos años, mencionó Cecchi, aumentan los casos de este y otros problemas severos en personas jóvenes, algo que no era habitual décadas atrás.

"Estamos viendo en la práctica diaria patologías digestivas en personas jóvenes", mencionó la especialista, con preocupación. "Gente de 38, 40, 45 años con tumores inoperables a los que les podemos plantear solamente algo paliativo".

Algunos de esos pacientes tienen una historia familiar de problemas severos, pero otros no. "Hacemos diagnósticos también en jóvenes sin comorbilidades ni antecedentes genéticos", dijo.

Si bien no hay datos al respecto, es probable que el modo de alimentación que prevalece en las últimas décadas tenga algo que ver con esto. Comida de mala calidad, alimentación cotidiana basada en ultraprocesados, podrían estar influyendo.

"Por eso, más allá de un control anual con el clínico es importante estar alertas a los siguientes síntomas: si lo que uno come cae mal repetidas veces, si hay un dolor diferente y puntual, hay que acudir a un clínico de cabecera, y si el problema persiste o la respuesta no cierra, propongo insistir y pedir estudios de imágenes o laboratorios (un hepatograma, por ejemplo), aunque insistir no sea la función del paciente", reflexiona la oncóloga.

Cuándo llega la nueva droga a la Argentina

Sin dudas, por la biología del tumor de páncreas que suele ser agresivo además de "poco respondedor a las terapias y con una tendencia a regresar" es un diagnóstico temido. De allí que sea tan importante contar con mejores opciones farmacológicas. "Parece todo muy oscuro, por eso estas noticias nos alientan. De todos modos, tengo pacientes con este tumor hace cinco años, con tratamiento y controles, por supuesto, y que hacen vida normal", relató la médica.

La especialista se detuvo en la importancia de que la medicación sea aprobada e ingrese al país, y mencionó lo dificultoso que resulta que las nuevas drogas, en esta y otras enfermedades, sean costeadas tanto por obras sociales como prepagas. "Las trabas aparecen con muchos medicamentos así que esperamos que este camino no sea ni tan engorroso ni tan largo porque es desgastante para el paciente, los médicos, para las familias, para todos".

Respecto a daraxonrasib, dijo que la presentación y actual aprobación de esta droga "nos entusiasmó mucho a los especialistas". Es un avance "que da esperanzas" y aunque "no es una droga que cura, hay que decirlo, prolonga la vida y la calidad de vida. Cada día ganado es un montón", enfatizó Cecchi.