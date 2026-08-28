La Capital | Salud | droga

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

La oncóloga rosarina Virginia Cecchi explica los alcances de daraxonrasib para pacientes con tumores avanzados. Por qué hay más casos en jóvenes

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

28 de agosto 2026 · 14:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
La novedosa droga

La novedosa droga, daraxonrasib, se conoce con el nombre de Rasonque

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) habilitó una nueva opción terapéutica para adultos con la forma más frecuente de cáncer de páncreas avanzado. Se la considera una verdadera innovación en un diagnóstico para el que no existen demasiadas alternativas desde el punto de vista médico y científico. La droga, denominada daraxonrasib, es una "verdadera revolución", dijo a La Capital la oncóloga rosarina Virigina Cecchi, en relación a las posibilidades que esta medicación brinda en un contexto en el que los profesionales no tienen mucho que ofrecer a estos pacientes, desde el punto de vista farmacológico.

La especialista en clínica médica y oncología de Grupo Gamma, que tiene una vasta experiencia en patologías digetivas y bilio pancreáticas, aclaró que la droga no está aún aprobada por Anmat (la administración nacional de medicamentos) y por lo tanto, conseguirla hoy en la Argentina es sumamente difícil. "Esperamos que se inicie ese camino y que la accesibilidad sea posible, porque ese es un problema recurrente con medicamentos nuevos y generalmente de alto costo", reflexionó.

La autorización de la FDA alcanza a pacientes con adenocarcinoma pancreático metastásico, un tipo de tumor muy agresivo, que además suele diagnosticarse tarde.

Leer más: Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

La médica explicó que daraxonrasib ( un inhibidor de la proteína RAS, de nombre comercial Rasonque) ofrece, de acuerdo a los estudios publicados, una sobrevida del doble de la que se tenía como promedio hasta ahora en estos casos. Y aunque puede parecer poco tiempo, ya que se habla de 13 meses, con la quimioterapia disponible se alcanza un promedio de supervivencia de unos seis meses. "Ese tiempo, para los pacientes, y para nosotros como médicos, es un montón", menciona la oncóloga. La pastilla es de toma diaria y oral.

Más casos en jóvenes

El cáncer de páncreas es una enfermedad grave en la que las células sanas del páncreas (un órgano detrás del estómago) crecen sin control y forman un tumor maligno. Suele tener una mala evolución en poco tiempo. En los últimos años, mencionó Cecchi, aumentan los casos de este y otros problemas severos en personas jóvenes, algo que no era habitual décadas atrás.

"Estamos viendo en la práctica diaria patologías digestivas en personas jóvenes", mencionó la especialista, con preocupación. "Gente de 38, 40, 45 años con tumores inoperables a los que les podemos plantear solamente algo paliativo".

Algunos de esos pacientes tienen una historia familiar de problemas severos, pero otros no. "Hacemos diagnósticos también en jóvenes sin comorbilidades ni antecedentes genéticos", dijo.

Si bien no hay datos al respecto, es probable que el modo de alimentación que prevalece en las últimas décadas tenga algo que ver con esto. Comida de mala calidad, alimentación cotidiana basada en ultraprocesados, podrían estar influyendo.

"Por eso, más allá de un control anual con el clínico es importante estar alertas a los siguientes síntomas: si lo que uno come cae mal repetidas veces, si hay un dolor diferente y puntual, hay que acudir a un clínico de cabecera, y si el problema persiste o la respuesta no cierra, propongo insistir y pedir estudios de imágenes o laboratorios (un hepatograma, por ejemplo), aunque insistir no sea la función del paciente", reflexiona la oncóloga.

Cuándo llega la nueva droga a la Argentina

Sin dudas, por la biología del tumor de páncreas que suele ser agresivo además de "poco respondedor a las terapias y con una tendencia a regresar" es un diagnóstico temido. De allí que sea tan importante contar con mejores opciones farmacológicas. "Parece todo muy oscuro, por eso estas noticias nos alientan. De todos modos, tengo pacientes con este tumor hace cinco años, con tratamiento y controles, por supuesto, y que hacen vida normal", relató la médica.

La especialista se detuvo en la importancia de que la medicación sea aprobada e ingrese al país, y mencionó lo dificultoso que resulta que las nuevas drogas, en esta y otras enfermedades, sean costeadas tanto por obras sociales como prepagas. "Las trabas aparecen con muchos medicamentos así que esperamos que este camino no sea ni tan engorroso ni tan largo porque es desgastante para el paciente, los médicos, para las familias, para todos".

Respecto a daraxonrasib, dijo que la presentación y actual aprobación de esta droga "nos entusiasmó mucho a los especialistas". Es un avance "que da esperanzas" y aunque "no es una droga que cura, hay que decirlo, prolonga la vida y la calidad de vida. Cada día ganado es un montón", enfatizó Cecchi.

Noticias relacionadas
atragantamiento: que hacer ante una emergencia y cuales son las nuevas maniobras

Atragantamiento: qué hacer ante una emergencia y cuáles son las nuevas maniobras

avances: la tomografia computada, precision tridimensional y velocidad

Avances: la tomografía computada, precisión tridimensional y velocidad

Las vacunas, claves para prevenir enfermedades.

El regreso de las enfermedades evitables: cómo tener las vacunas al día

El mapa utiliza una escala de colores para facilitar la comparación entre provincias y mostrar sus diferencias

Habilitan el mapa de distribución y aplicación de vacunas: datos de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Lo último

Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Un director técnico se burló de la cancha de su próximo rival y su club tuvo que pedir disculpas

Un director técnico se burló de la cancha de su próximo rival y su club tuvo que pedir disculpas

El PRO evitó ponerle fecha al acuerdo con La Libertad Avanza

El PRO evitó ponerle fecha al acuerdo con La Libertad Avanza

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Aehgar y la provincia impulsan una propuesta especial para acompañar a visitantes, delegaciones y público local durante los Juegos. Cuánto costará cada menú

Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos
Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda
La Ciudad

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Clásico rosarino: el encuentro entre Central y Newells se jugará el domingo 6
Ovación

Clásico rosarino: el encuentro entre Central y Newell's se jugará el domingo 6

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión
La Región

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes
La Ciudad

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: Recupera su vínculo con la ciudad

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: "Recupera su vínculo con la ciudad"

Ovación
El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Por Luis Castro
Ovación

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

A Newells lo espera un rival que pelea en varios frentes, incluida la Copa Libertadores

A Newell's lo espera un rival que pelea en varios frentes, incluida la Copa Libertadores

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

Policiales
Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la reconfiguración del delito complejo

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la reconfiguración del delito complejo

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

La Ciudad
Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos
La Ciudad

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

Pullaro, tras inaugurar el nuevo muelle de La Fluvial: Se vienen los mejores momentos
Política

Pullaro, tras inaugurar el nuevo muelle de La Fluvial: "Se vienen los mejores momentos"

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Por Patricia Martino
Agro

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas
La Región

Temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal
La Región

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil
La Ciudad

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?
Economía

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter
Ovación

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio
Policiales

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad
Ovación

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Por Luis Castro
Ovación

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino
Ovación

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027
Política

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya
El Mundo

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos
Información General

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos
Información General

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia
Policiales

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo
La Región

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo