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Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

Emilio Dubini fue visto por última vez este miércoles. La Fiscalía Regional Segunda pidió colaboración tras la desaparición

28 de agosto 2026 · 14:42hs
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El hombre de 34 años estuvo en el centro de Rosario.

Foto: MPA.

El hombre de 34 años estuvo en el centro de Rosario.

En las últimas horas, una familia de Maciel denunció la desaparición de un hombre de 34 años. La Fiscalía Regional Segunda confirmó este viernes el inicio de la investigación para encontrar a Emilio Dubini, visto por última vez en el centro de Rosario.

La búsqueda se puso en marcha en paralelo con la de Natalia Altamirano, cuyo paradero era desconocido desde las 14.10 del último jueves. “El que sepa algo que se comunique, que nos avise”, pedían los allegados de ambas personas. En medio de la angustia y la tensión, aguardaban novedades para resolver la situación.

Pasadas 24 horas, la mujer de 34 años fue hallada en buen estado de salud. Sus parientes agradecieron la colaboración a través de redes sociales. Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) publicó una solicitud formal para dar con el otro muchacho.

Emilio Dubini desapareció en Rosario

Este miércoles, Emilio salió apurado porque llegaba tarde a su trabajo a las 9 de la mañana como secretario administrativo en sanatorios. La última vez que lo vieron fue en Zeballos y San Martín, también en el centro de Rosario.

El hombre de 34 años es oriundo de Puerto Gaboto y vive en Maciel. En la semana trabajaba en Rosario, pero esa mañana no llegó. “Su jefe me escribió para decirme que no había llegado”, contó Sol, hermana del hombre desaparecido, en LT8.

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La mujer se contactó con amigos y compañeros de trabajo, pero nadie puede ubicarlo. A Sol le llama la atención que, a pesar de ser muy unidos con su hermano, nunca le avisó a dónde iba y faltó al trabajo. La última vez que lo vieron se llevó un bolso de trabajo y una mochila.

Sol expuso que Emilio tiene una falla renal “bastante importante” y que está medicado a diario por su situación. Recorrió hospitales y sanatorios de Rosario, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez, pero sigue sin aparecer.

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