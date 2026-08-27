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Netflix: Sandra Bullock brilla en una comedia de acción recién incorporada

La plataforma sumó una película de 2013 dirigida por Paul Feig que los usuarios recibieron con entusiasmo. De qué se trata

27 de agosto 2026 · 21:22hs
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Sandra Bullock y Melissa McCarthy protagonizan una comedia imperdible en Netflix

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El catálogo de Netflix se sigue renovando con películas de hace algunos años que siguen causando emoción en los usuarios. Recientemente, se sumó un film de dos horas protagonizado por Sandra Bullock y Melissa McCarthy que rápidamente escaló al ranking de lo más visto.

Se trata de “Chicas armadas y peligrosas”, una película de Paul Feig, director de éxitos como “Ghostbusters”, “The Housemaid” y “Un simple favor”. En este caso, el cineasta trae una comedia llena de acción con un tinte policial y descarado que la ha convertido en una historia imperdible.

La historia sigue a una estricta agente del FBI y una atrevida policía de Boston que deben dejar de lado sus diferencias para atrapar a un despiadado capo de la droga. Se trata de un relato ideal para pochoclear, con escenas de acción y un humor ingenioso y constante que despliegan de maravilla sus protagonistas.

>>Leer más: Netflix: Robert Pattinson protagoniza una película de ciencia ficción recién incorporada

Trailer de “Chicas armadas y peligrosas”

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