Netflix: Sandra Bullock brilla en una comedia de acción recién incorporada

Economía
Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis
La Región
Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista
La Ciudad
Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones
La Ciudad
Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos
La Ciudad
De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron
La Ciudad
Más de 300 días sin financiamiento: suspenden jornada de universitarios
Zoom
Juicio a Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y el proceso sigue
La Ciudad
Piden que un árbitro pueda expulsar 3 minutos a los agresores en fútbol infantil
Política
Todo listo para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe
La Ciudad
Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"
Información General
Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones
Agro
Una mejora temporaria del clima permitió iniciar la siembra de maíz temprano
La Ciudad
Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos
La Ciudad
Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones
Policiales
Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia
Economía
Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos
Economía
Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio
Política
Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central
La Ciudad
Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe
Información General
Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina