La Capital | Zoom | Ricardo Darín

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine "con la nuestra'"

El actor habló del estado actual de la industria audiovisual argentina tras el desfinanciamiento del Incaa

29 de agosto 2026 · 11:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ricardo Darín habló una vez más de la situación del cine argentino

Ricardo Darín habló una vez más de la situación del cine argentino

Ricardo Darín, el actor argentino por antonomasia, defendió una vez más al cine nacional en un momento delicado. En una entrevista radial, habló de la preocupante situación que vive la industria audiovisual argentina, que depende casi totalmente de las producciones de plataformas tras el desfinanciamiento del Incaa ejecutado por el gobierno de Javier Milei.

“Gran parte de las realizaciones cinematográficas y audiovisuales se deben a la aparición de las plataformas, porque si no estaríamos en el horno. Todos lo sabemos. Esperemos que en algún momento podamos volver a la vieja usanza de poder soñar con hacer películas, como dicen los haters, con la nuestra y no tener que depender de otros”, dijo en diálogo con El Observador 107.9.

Darín viene de protagonizar la adaptación de “El Eternauta”, que se convirtió en un gran éxito de Netflix y tiene su segunda temporada en desarrollo. “Se produjo gracias a, creo yo, la intervención de una productora como K&S, que realmente se puso los pantalones y se la jugó, y a una plataforma, que, dicho sea de paso, es a quienes tenemos que agradecerles últimamente”, apuntó.

>> Leer más: Ricardo Darín suma funciones en Rosario con su exitosa obra de teatro

En este sentido, el actor subrayó la dependencia que hoy tiene la industria de la intervención de plataformas y grandes productoras para mantenerse activa. Los desarrollos independientes y federales enfrentan grandes desafíos tras la desaparición de políticas públicas nacionales de apoyo, y en muchos casos se aferran a iniciativas regionales o provinciales. También con Netflix, Darín protagoniza junto a Diego Peretti la película "Lo dejamos acá", que tendrá su estreno mundial próximamente en el Festival de San Sebastián.

Darín sobre el impacto de “El Eternauta”

Ricardo también se refirió al fenómeno en que se convirtió “El Eternauta”, y en particular al impacto que tuvo entre los más jóvenes. “Hasta ‘El Eternauta’, yo caminaba por la calle y por supuesto, la gente grande, los adultos, la gran mayoría me conoce, me saluda, me habla, me habla de alguna película, de alguna cosa. Pero no podías esperar que los chicos me conocieran”, afirmó al respecto.

“Estoy asombrado de lo que ocurrió con los chicos con ‘El Eternauta’. Es una cosa impresionante. Me llena de orgullo y de satisfacción porque no fue buscado, pero sí fue encontrado”, sumó.

Finalmente, el actor habló sobre la segunda temporada de la serie, que todavía no tiene fecha estimada de rodaje o estreno. “La expectativa que generó la primera temporada moralmente nos obliga a que, como mínimo, tenga la misma calidad. Si todo sale como lo tenemos previsto, como lo estamos visualizando, habrá valido la pena esperar tanto tiempo, porque creo yo que va a ser de una factura extraordinaria”.

Noticias relacionadas
Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler llegan a Rosario con El estado de la unión, basada en textos de Nick Hornby.

"El estado de la unión": el amor maduro bajo la lupa de Gonzalo Heredia

Ryan Gosling y Emily Blunt protagonizan una de las películas imperdibles en Netflix

Netflix: cinco películas imperdibles para disfrutar el fin de semana

netflix: un thriller psicologico danes investiga una misteriosa desaparicion

Netflix: un thriller psicológico danés investiga una misteriosa desaparición

La obra Testosterona se podrá ver este fin de semana en el marco de El Otro Festival como parte de la agenda de teatro en Rosario

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Ver comentarios

Las más leídas

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

El clásico: Newells estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

El clásico: Newell's estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

Lo último

Nueva tercera estrella: Las Leonas se consagraron campeonas mundiales en Países Bajos

Nueva tercera estrella: Las Leonas se consagraron campeonas mundiales en Países Bajos

Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo

Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo

Villa Constitución se prepara para prevenir contingencias climáticas por la llegada de El Niño

Villa Constitución se prepara para prevenir contingencias climáticas por la llegada de El Niño

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Importado para uso oficial de la Municipalidad de Rosario en los 60, su actual dueño contó aspectos del mantenimiento y cuidados del auto
El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Por Luis Emilio Blanco
Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo
La Región

Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo

Nueva tercera estrella: Las Leonas se consagraron campeonas mundiales en Países Bajos
Ovación

Nueva tercera estrella: Las Leonas se consagraron campeonas mundiales en Países Bajos

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport
La Ciudad

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante
Policiales

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue
La Ciudad

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

El clásico: Newells estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

El clásico: Newell's estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Ovación
Las lesiones de Di María y Coccaro tienen en vilo a los hinchas de cara al clásico
Ovación

Las lesiones de Di María y Coccaro tienen en vilo a los hinchas de cara al clásico

Las lesiones de Di María y Coccaro tienen en vilo a los hinchas de cara al clásico

Las lesiones de Di María y Coccaro tienen en vilo a los hinchas de cara al clásico

El clásico: Newells estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

El clásico: Newell's estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Policiales
Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante
Policiales

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

La Ciudad
Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport
La Ciudad

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

La joyería contemporánea no tiene nada que ver con el oficio que aprendí

"La joyería contemporánea no tiene nada que ver con el oficio que aprendí"

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newells
Ovación

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newell's

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029
La Ciudad

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela
Policiales

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes
Policiales

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos
La Ciudad

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión
La Región

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Alvear: Lola necesita viajar a México para un tratamiento y su familia aún debe reunir 12 mil dólares
La Región

Alvear: Lola necesita viajar a México para un tratamiento y su familia aún debe reunir 12 mil dólares

El Gobierno de Santa Fe celebró la reforma electoral: Transparencia y eficiencia
Política

El Gobierno de Santa Fe celebró la reforma electoral: "Transparencia y eficiencia"

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado
Policiales

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea
La Región

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes
Política

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional
Política

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año
La Ciudad

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año