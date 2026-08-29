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Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Los agentes estaban en un punto de venta de la zona sur de la ciudad que fue allanado por Prefectura. Además, detuvieron a un hombre oriundo de Paraguay

29 de agosto 2026 · 13:31hs
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La Prefectura Naval Argentina hizo el operativo en Brandoni al 1900.

La Prefectura Naval Argentina hizo el operativo en Brandoni al 1900.

Dos policías de Rosario fueron pasados a disponibilidad luego de una serie de operativos de la Prefectura Naval Argentina. Los agentes de las fuerzas provinciales quedaron demorados este viernes mientras compraban droga en un búnker del barrio Tiro Suizo, en la zona sur.

Tras la intervención del personal federal, el gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, apartó a los dos efectivos por la grave denuncia en su contra.

Los policías fueron hallados en un punto de venta de estupefacientes ubicado en Brandoni al 1900, según detallaron voceros del Poder Ejecutivo provincial. Se cree que los agentes estaban en ese lugar como clientes.

“Desde el Gobierno provincial continuamos respaldando firmemente a la inmensa mayoría de los integrantes de la fuerza que, día a día, arriesgan su vida para garantizar la seguridad de todos los santafesinos. Al mismo tiempo, trabajamos con determinación para separar de la institución a quienes, con sus conductas, demuestran no ser dignos de vestir el uniforme de la Policía de la provincia de Santa Fe”, expresa un breve comunicado de la Casa Gris.

Allanamiento y policías involucrados

La Prefectura Naval Argentina realizó un allanamiento en la zona sur de Rosario luego de una investigación relacionada a la venta de drogas.

Al intervenir en un bunker de Brandoni al 1900 demoraron a dos personas, que resultaron ser dos agentes de la Policía de Santa Fe. Además, encontraron armas y drogas.

Los demorados, según informaron, fueron identificados como Lucas Ezequiel E. y Leandro Daniel Z., parte de las fuerzas policiales de Santa Fe. Ambos portaban su arma reglamentaria. Además de los policías, la Prefectura detuvo a Rafael R., un paraguayo que estaba en el bunker allanado.

En el lugar encontraron cocaína, marihuana y elementos de corte y fraccionamiento de estupefacientes. También se secuestraron 400.000 pesos y cuatro celulares. Sobre el caso también trabaja el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y la división de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe.

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