Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Isabella Olivarez tiene 12 años y fue 13ª del mundo con Argentina. La Justicia no le permite obtener la ciudadanía y no podría seguir compitiendo para el país

“Mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos” , repite en su cabeza y lo exterioriza. Isabella Olivarez tiene 12 años, nació en Venezuela, llegó a Rosario con su familia y hoy representa a Argentina en tenis de mesa. Fue campeona Sub-9, Sub-11, ahora Sub-13 y ya pelea podios en Sub-15, aún en desventaja etaria. Acumula decenas de títulos y llegó al puesto 13º del ránking mundial en 2025, ganándose un lugar en la selección argentina y en el plano internacional, con una proyección imparable. Hasta que apareció la burocracia.

Isabella nació en Carora, estado para en Venezuela, cuna del prócer independentista Juan Jacinto Lara y del músico Alirio Díaz, uno de los guitarristas clásicos más grandes del siglo XX. A los 3 años cambió su vida. “Buscando un mejor futuro familiar” -cuentan sus padres-, llegaron a Argentina y Rosario los cobijó.

Servando Bayo fue el escenario de los primeros pasos de Isabella en el tenis de mesa, en contexto de pandemia. Aprendió rápido, mejoró y al poco tiempo participó de una competencia provincial en la categoría Sub-9. Pero tuvo una particularidad. Tuvo que competir ante varones porque no había chicas en su categoría. Aún así, ganó el bronce y se subió al podio ante la mirada de todos.

El nivel de la tenismesista despertó la atención de Damián Rajmil, entrenador rosarino de la selección argentina (y hoy su coach en Provincial), quien le vio todo su potencial y la llevó directamente a un Nacional. Isabella se consagró campeona argentina Sub-9 teniendo 7 años. A partir de allí vino un título tras otro, fue número 1 del país y sigue representando a Argentina en campeonatos internacionales.

Isabella Olivarez, representando a la selección argentina.

“Isa fue a torneos internacionales solita, para representar al país, porque no había otras niñas en competencia”, le cuenta a Ovación su papá Jesús Olivarez. Allí empezó realmente su carrera y su sueño, que ahora corre riesgo de frenarse por una cuestión extradeportiva.

Y esto sin contar las dificultades económicas para solventar los costos operativos que demanda participar en torneos fuera de Rosario. Una nueva realidad común en el deporte amateur. Los padres de los y las deportistas terminan recurriendo a sorteos, rifas y la solidaridad ciudadana para mantener el motor en marcha, cuando todo tira a frenarlo.

No le permiten nacionalizarse

La pequeña jugadora representa al país hace varios años y consiguió ganar medallas internacionales para Argentina. Pero surgió un conflicto: al ser de origen venezolana, cuando pase a la categoría Sub-15 ya no podrá defender la albiceleste por no tener la nacionalidad argentina.

Eso sucedería en 2027 cuando se dispute un certamen internacional en Paraguay, para el cual, Isabella hoy estaría convocada por la Selección. La traba está en que a partir del Sub-15 se comienza a sumar puntos para el ciclo olímpico. Y por ser menor de edad, no le permiten hacer el trámite de nacionalizarse por opción, como sí hicieron sus padres.

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Sí se quedará afuera de los Panamericanos de Houston (del 9 al 16 de septiembre próximos), porque no le otorgaron la visa para ingresar a Estados Unidos. Para dicho evento también fue citada para jugar por Argentina.

Actualmente, su caso está en la Corte Suprema de Justicia a la espera de una resolución. Es una carrera contrarreloj. “Isabella tenía dos años representando a Argentina en torneos internacionales, así que validamos su carrera deportiva en la Federación de Tenis de Mesa, que presentó una carta y llevamos toda esta documentación. Aceptaron los papeles y después rechazaron la solicitud.

Nos respondieron que uno de los requisitos para nacionalizarse por opción es tener la mayoría de edad”, relata María Páez, madre de Isabella (IG: @isabellattenis).

Una esperanza en medio de una larga lucha

Los padres de Isabella insistieron pero recibieron otro revés. “Desde la Defensoría de la Niñez tomaron el caso y apelaron la decisión alegando que se vulneraron los derechos de una niña por frenar su desarrollo deportivo. Ahí mismo nos negaron también la apelación en Tribunales”.

“Desde la Defensoría de la Niñez tomaron el caso y apelaron alegando que se vulneraron derechos”.

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El periplo siguió en Migraciones. Ya que sus padres ya están nacionalizados argentinos, se exploró en esa dependencia pero la negativa se repitió. “Nos dijeron que era necesario que al menos uno de los dos padres haya nacido en Argentina. Con eso era suficiente, pero no es nuestro caso”, prosiguió María. La nueva opción que apareció fue acudir al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para solicitar un pasaporte excepcional. También fue negado.

Isabella Olivarez celebra un punto. La jugadora nació en Venezuela pero representa a la Argentina.

Con tantas pálidas acumuladas, quedó por presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. “Antes de llegar a esta instancia del amparo, también acudimos al cuerpo legislativo de Rosario que negó el pedido con dos votos en contra y uno a favor. Si salía ahí, no estaríamos pasando por todo esto”, recuerdan los padres.

“Desde 2024 que ingresó el caso a la Corte Suprema, estamos esperando por novedades. Todo lo lleva adelante la Defensoría de Menores de la Nación. Nos dijeron que nos armemos de paciencia porque el trámite iba a ser muy lento. Esto mientras desde la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) nos avisaron que cuando Isabella llegue a la categoría Sub-15 no va a poder jugar más para Argentina sin la nacionalidad”, agregó la madre de la talentosa jugadora.

Solo piden celeridad y visibilidad del caso para encontrarle un cierre positivo y que Isabella pueda seguir enfocada en brillar haciendo lo que la apasiona con la celeste y blanca. Con el país que la abrazó. Su carrera y sus sueños tiene que estar en la cancha y hoy están en un expediente, paseando entre oficinas.