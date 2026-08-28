Alvear: Lola necesita viajar a México para un tratamiento y su familia aún debe reunir 12 mil dólares

La niña cumplirá 5 años en septiembre. Su familia impulsa una campaña solidaria para que pueda acceder a un tratamiento en México

Lola cumplirá 5 años en septiembre. Su familia impulsa una campaña solidaria para que pueda acceder a un tratamiento en México.

El calendario avanza más rápido de lo que la familia quisiera. Dentro de poco más de dos semanas, Lola debería estar viajando a México para iniciar un tratamiento que podría ayudar a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, para que ese sueño se concrete todavía falta reunir 12 mil dólares.

La pequeña tiene 4 años y cumplirá 5 el próximo 25 de septiembre. Su historia está marcada por una larga lucha desde el mismo día en que llegó al mundo. Nació con apenas 27 semanas de gestación y pesó 730 gramos después de que su mamá, Laura Rodríguez, sufriera una preeclampsia durante el embarazo.

Los primeros meses fueron especialmente difíciles. Lola permaneció siete meses internada. Pasó por neonatología, terapia intensiva y enfrentó complicaciones que pusieron a prueba a toda la familia. "Parecía que ya le iban a dar el alta, pero se complicó todo porque contrajo una bacteria intrahospitalaria. Fueron cuatro meses más en terapia", recordó Laura.

Cuando finalmente pudo volver a su casa, lo hizo con traqueotomía y una sonda nasogástrica, además de un seguimiento permanente de profesionales y enfermeros.

En busca de tratamientos

Con el paso de los años, sus padres comenzaron a buscar alternativas que pudieran favorecer su desarrollo. En ese camino conocieron el tratamiento que se hizo conocido a través de la película “Los dos hemisferios de Lucca”, inspirada en una historia real que cuenta la cordobesa Bárbara Anderson en su novela homónima y que aborda la vida de una familia vinculada a la rehabilitación de personas con parálisis cerebral.

La familia tuvo una entrevista en enero y recibió una primera fecha para junio de este año. Sin embargo, no logró reunir a tiempo los 35 mil dólares que cuesta el programa. Después de seguir juntando fondos, consiguieron una nueva oportunidad: el turno fue reprogramado para el próximo 13 de septiembre.

"Venimos trabajando desde hace meses para llegar. Hicimos distintas campañas y ahora nos falta una parte que para nosotros es muy importante", contó la mamá de Lola.

El viaje implica permanecer 33 días en México. El tratamiento dura 28 jornadas, a las que se suman estudios previos y posteriores. Además de afrontar los gastos médicos, la familia debe organizar una estadía prolongada lejos de casa.

Laura explicó que su deseo es que pueda viajar todo el grupo familiar, ya que los hermanos de Lola son pequeños. Sin embargo, reconoció que la decisión dependerá de los recursos disponibles. "No queremos que la separación los afecte ni a ellos ni a Lola. Pero si no se puede, iremos mi esposo y yo con ella", señaló.

Una rifa solidaria

Para intentar completar el dinero que falta, la familia organizó una rifa solidaria. Cada número cuesta 10 mil pesos y participa por un premio de un millón de pesos, además de un televisor y una bicicleta. El sorteo se realizará por la Lotería Nacional.

De todos modos, Laura destacó que cualquier aporte puede ayudar a acercar a su hija al tratamiento. "Hay personas que quizás no pueden comprar una rifa, pero pueden colaborar con una suma menor. Todo suma. Y quienes no puedan aportar también nos ayudan compartiendo la campaña", afirmó.

Las colaboraciones pueden realizarse mediante transferencias al alias UNIDOSPORLOLA. También se puede obtener más información a través de la cuenta de Instagram @unidosporlola, donde se publican las novedades de la colecta y los datos de contacto.

A días de la fecha prevista para viajar, la familia mantiene la esperanza de completar el monto que falta. Cada aporte, por pequeño que parezca, puede acercar a Lola a una posibilidad que sus padres esperan desde hace años.

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