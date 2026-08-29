Investigan posible foco de contaminación ambiental en un basural a cielo abierto en San Pedro

El fiscal federal Matías Di Lello, de San Nicolás, ordenó medidas por posible riesgo sanitario para la población lindera al predio de aquella ciudad bonaerense

La Justicia de San Nicolás encabeza una investigación por contaminación ambiental y riesgo sanitario en un basural a cielo abierto que ubicado en el barrio La Tosquera, de San Pedro. En ese marco, se ordenaron diversas medidas de prueba y se tomaron muestras de líquidos, suelo y agua para determinar si existe polución y cuáles serían sus posibles consecuencias para la salud de la población.

El fiscal federal Matías Di Lello, titular de la Sede Fiscal de San Nicolás, ordenó medidas pertinentes durante el pasado lunes, a partir de un informe técnico elaborado por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima).

Según advirtió la Ufima, el predio crece desde hace más de 20 años sin tratamiento adecuado de los residuos y sin las condiciones de protección requeridas por la normativa vigente.

Ahora aguarda los resultados de los análisis de las muestras líquidas y de otros informes solicitados para evaluar las medidas a adoptar tanto en lo que concierne al abordaje sanitario , social y penal de los hechos.

Además, Di Lello intenta establecer las incumbencias, deberes y responsabilidades de las personas eventualmente involucradas en los diversos niveles de gestión pública y privada.

El informe de la Ufima

El titular de la Ufima, el fiscal federal Ramiro González, tomó conocimiento el pasado 5 de noviembre del año pasado a través de una nota periodística sobre la existencia del basural a cielo abierto en La Tosquera.

La misma advertía sobre la existencia de focos de combustión y emanaciones de humo que podrían afectar el medio ambiente y la salud de los vecinos.

>> Leer más: La contaminación del aire en Rosario tuvo registros sin precedentes durante 2022

A partir de ello, se ordenaron distintas medidas de prueba a cargo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).

Durante una inspección en el predio, los efectivos constataron la ausencia de cerramiento o protección perimetral, presencia de humo, insectos, maquinaria que operaba sobre los residuos, olores nauseabundos y focos de quema.

También observaron residuos de distinta naturaleza, entre ellos, papel, nailon, envases plásticos y de vidrio, cartón, madera, chapas metálicas, cubiertas y restos de poda.

Vecinos del barrio, que utilizan agua de pozo para consumo, refirieron distintos problemas de salud que atribuyen a la exposición al humo de las quemas, entre ellos irritación ocular y de garganta, dolores de cabeza, asma y malestar general, especialmente en niños y niñas.

A partir de esos elementos, la Ufima elaboró un informe técnico en el que señaló que el basural crece de manera constante desde hace más de dos décadas y que el predio no cuenta con membrana impermeabilizante ni con un sistema adecuado para el tratamiento de los residuos, en infracción a las Ley Nacional N°25.916 y la Ley Provincial N°13.592, ambas sobre gestión de residuos domiciliarios.

>> Leer más: Más denuncias de contaminación en el arroyo Ludueña: vecinos filmaron cómo volcaban basura

“Es muy importante poner de manifiesto que el correcto tratamiento de residuos sólidos urbanos incluye la presencia de membranas aislantes sobre el suelo, sistemas de escurrimiento de lixiviados líquidos y planta de tratamientos para los líquidos, elementos que no existen en el lugar”, aseguró la licenciada en química María Fernanda Cuneo Basaldúa, de la Ufima.

La investigación de la Sede Fiscal San Nicolás

Desde julio de 2026 interviene en la investigación la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, desde donde el fiscal Di Lello dispuso nuevas medidas para profundizar el relevamiento de la situación.

En ese marco, la Policía Federal volvió a la zona y constató la presencia de personas adultas y de niños y niñas que revolvían los residuos y separaban cartones y botellas.

Los investigadores entrevistaron a un vecino que manifestó vivir allí desde hace cuatro años y sufrir malestar constante a raíz de las quemas. También relató que su hijo padece asma y que, según su percepción, es el más afectado.

Asimismo, se constató la presencia de vehículos particulares que arrojaban residuos y de camiones de la empresa concesionaria de la recolección de basura.

En la Escuela N°44, donde funciona el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita, se relevó un tanque ubicado sobre una estructura de hierro que abastece de agua al barrio y que es alimentado mediante bombas que extraen agua de pozo sin un proceso de potabilización.

Contaminación: allanamientos y muestras

Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la fiscalía solicitó y obtuvo del juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, autorización para una serie de allanamientos en la Municipalidad de San Pedro, el Concejo Deliberante y la empresa concesionaria del servicio de recolección de residuos.

En el basural se tomaron muestras de líquidos de la basura, suelo y agua, incluidas muestras de napas subterráneas, que serán sometidas a peritajes químicos para determinar su composición y eventual peligrosidad, de acuerdo con los parámetros establecidos en los Anexos I y II de la Ley N°24.051 de residuos peligrosos.

Los puntos de muestreo fueron geolocalizados e incluyeron distintos sectores del basural y cursos de agua cercanos que desembocan en el río Paraná. También se realizó un relevamiento de las personas que se encontraban en el predio, entre ellas, recolectores, niños y niñas.

Por otra parte, se secuestraron historias clínicas del Centro de Salud Federico Rosito-La Tosquera para analizar la existencia de padecimientos que pudieran resultar compatibles con una eventual exposición a sustancias contaminantes.

Del operativo participaron la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas y la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA, con la colaboración de bomberos voluntarios de San Pedro.

Los equipos realizaron registros fotográficos y fílmicos del predio y trabajaron en el control y la extinción de los focos ígneos que se encontraban activos.