Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Enzo Copetti, Tomás Badaloni y Marco Ruben aún no anotaron goles en el semestre y ninguno se consolida en el equipo titular de Central

Enzo Copetti fue titular ante Talleres y dispuso de varias oportunidades para convertir, pero falló. Central necesita goles.

En las seis fechas jugadas del torneo Clausura los centrodelanteros de Central no anotaron goles. Es un dato incontrastable que preocuparía a cualquier entrenador de fútbol. Y Jorge Almirón no es la excepción. Por ello sería ideal que el arco se le abra cuanto antes a los nueves que integran el plantel. ¿Quién jugará de titular ante Gimnasia? El dilema de Jorge Almirón pasa por si sigue bancando a Enzo Copetti o es el turno de darle más rodaje al que llegó como refuerzo Tomás Badaloni. Un escalón atrás parece asomar Marco Ruben.

Central lleva seis partidos disputados en lo que va del Apertura y anotó siete goles. Dos de Ángel Di María en el último empate ante Talleres 2 a 2; uno de Julián Fernández en el estreno con derrota 2 a 1 ante Belgrano; uno de Jaminton Campaz en el triunfo 2 a 1 con Aldosivi; y el restante fue de Alan Rodríguez en la victoria 1 a 0 con Barracas Central.

Mientras que lo rivales canallas se hicieron dos goles en contra. Uno fue Nicolás Zalazar de Aldosivi y el otro Nicolás Otamendi en el triunfo 1 a 0 con River.

El restante partido el equipo de Jorge Almirón empató 0 a 0 ante Racing en el Gigante de Arroyito.

Leer más: Kily González en Inter Miami y la pregunta sobre si Messi tuvo que ver con su elección

La pulseada de los nueve en Central

Así en la lista goleadora no figuran Enzo Copetti, Tomás Badaloni ni Marco Ruben, los tres centrodelanteros del plantel auriazul.

El que más oportunidades tuvo y viene jugando de titular es Copetti, pero tiene el arco cerrado, un poco por impericia propia y otro tanto por una cuota de mala suerte, como en el último partido ante Talleres, donde el arquero Ezequiel Unsain le sacó pelotas increíbles y el palo tampoco lo ayudo con los rebotes.

Mientras que Tomás Badaloni fue el nueve que llegó para suplantar la partida de Alejo Veliz. Pero todavía no logró gravitar en el ataque auriazul.

Hasta el momento jugó siete partidos con la camiseta canalla, dos por Copa Libertadores y cinco en el Clausura, y aún no logró agitar las redes.

En el torneo doméstico jugó tres partidos de titular y en dos ingresó desde el banco, pero no pudo aportarle ningún grito al equipo. Está claro que está en pleno período de adaptación.

Leer más: De un ex-Central a otro: "Los que estuvimos en el día a día sabemos bien todo lo que pasamos"

Marco Ruben

Y Marco Ruben, a los 39 años y siendo el máximo goleador de la historia en el profesionalismo de Central, es la tercera opción. Marquitos sufrió una lesión muscular en el cierre de la pretemporada que lo hizo perder mucho terreno.

En lo que va del semestre no sumó minutos en el torneo Clausura y apenas ingresó en el cierre de los partidos ante Corinthians por la Copa Libertadores.

Estas son las tres opciones que tiene a mano Almirón para armar el ataque. Habrá que ver si para Gimnasia sigue bancando a Copetti o le tiende una mano a Badaloni. Todo indica que Ruben irá ganando ritmo de manera paulatina.

Y el que mejor responda en el choque ante el Lobo tendrá un lindo premio extra. Porque se puede ganar el lugar de centrodelantero para el clásico ante Newell’s, del próximo domingo en el Gigante de Arroyito.