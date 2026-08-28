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Una startup que usa plasma para mejorar semillas fue elegida entre las 10 más innovadoras de América latina

Sylvarum desarrolla una tecnología para mejorar la germinación y el vigor de las semillas y fue seleccionada entre los diez emprendimientos latinoamericanos que avanzan en el programa Legado 2026. La startup apunta a iniciar su etapa comercial durante este año

Patricia Martino

Por Patricia Martino

28 de agosto 2026 · 06:15hs
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Sylvarum fue una de las dos startups argentinas seleccionadas entre 625 emprendimientos de diez países en el programa de innovación.

Sylvarum fue una de las dos startups argentinas seleccionadas entre 625 emprendimientos de diez países en el programa de innovación.

La búsqueda de nuevas tecnologías para mejorar la productividad agrícola tiene ahora una apuesta poco convencional: utilizar plasma, el cuarto estado de la materia, para tratar semillas. Sylvarum, una startup argentina -con sello santafesino- surgida de más de una década de investigación científica, desarrolló una tecnología que busca mejorar la germinación, el vigor y la sanidad de los cultivos sin utilizar productos químicos ni realizar modificaciones genéticas.

La empresa acaba de sumar un nuevo respaldo a su camino hacia el mercado. Sylvarum fue seleccionada entre las diez startups latinoamericanas ganadoras de Legado 2026, el programa de innovación social de Bayer Foundation impulsado junto a Endeavor. La compañía fue una de las dos representantes argentinas elegidas entre 625 emprendimientos de diez países que participaron de la convocatoria regional.

La selección le permitirá ahora avanzar al Scale-Up Program, una nueva etapa en la que los emprendimientos recibirán mentorías, acceso a una comunidad de especialistas, visibilidad y conexiones estratégicas para potenciar su crecimiento. Además, los diez proyectos seleccionados competirán en una instancia final en la que dos startups recibirán un premio de u$s20.000.

El reconocimiento llega en un momento clave para Sylvarum. La empresa también cerró recientemente una ronda de inversión encabezada por Inventure, el fondo vinculado a Aapresid, y se encuentra en pleno proceso de escalar su tecnología para dar sus primeros pasos comerciales.

"En los últimos dos años lo que hicimos fue darle este marco de startup, con el nombre de Sylvarum, para poder salir a buscar una pata comercial al proyecto", explicó Valentín Ottaviano, Chief of Staff de la empresa, quien tiene a su cargo las operaciones, la logística y el vínculo con inversores y potenciales clientes.

El origen del proyecto no está en una incubadora tecnológica sino en años de investigación científica. Sylvarum nació a partir del trabajo de la doctora Karina Balestrasse, investigadora del Conicet en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y del doctor Leandro Prevosto, investigador del Conicet y referente de la Universidad Tecnológica Nacional de Venado Tuerto.

Ambos comenzaron hace más de una década a investigar las aplicaciones del plasma no térmico en la agronomía. Durante años, el desarrollo avanzó dentro de los laboratorios y a través de ensayos destinados a comprender los efectos de esta tecnología sobre las semillas y el desarrollo de las plantas. Recién en los últimos dos años el equipo decidió transformar ese conocimiento científico en una empresa y construir una estructura capaz de llevar la tecnología al mercado. Hoy, el proyecto reúne investigación desarrollada entre la Facultad de Agronomía de la UBA y la UTN de Venado Tuerto, capital privado y vínculos con empresas de la industria semillera.

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La elección dentro de Legado 2026 se suma así a una etapa de consolidación para la startup. El programa, impulsado por Bayer Foundation junto a Endeavor, está orientado a emprendimientos que ya superaron las primeras etapas de desarrollo y cuentan con modelos validados o próximos a alcanzar esa instancia. La iniciativa busca identificar proyectos con capacidad de crecimiento y potencial para generar transformaciones sostenibles en áreas como salud, agricultura, alimentación y uso eficiente de los recursos.

En esta edición participaron startups de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú. El proceso incluyó 148 entrevistas, 21 sesiones de mentoría de pitch y siete Demo Days locales. Finalmente, 38 emprendimientos presentaron sus propuestas ante un jurado integrado por 41 especialistas, hasta llegar a los diez seleccionados.

Sylvarum fue elegida junto a otra startup argentina, Nat4BIO, que desarrolla biotecnología microbiana para extender la vida útil de frutas y vegetales, reducir las pérdidas por hongos y disminuir el uso de fungicidas sintéticos.

El cuarto estado de la materia

La tecnología desarrollada por Sylvarum consiste en tratar semillas mediante plasma no térmico. El sistema utiliza gases ionizados que interactúan con las semillas dentro de campos eléctricos de alta tensión. "Las partículas forman una sopa reactiva que se mueve alrededor de las semillas y esto desata distintos mecanismos que resultan en una germinación más rápida y una reducción de patógenos", explicó Ottaviano.

La empresa ya realizó pruebas en cultivos extensivos como soja, maíz y trigo, con distintas campañas a campo y ensayos sobre diferentes variedades. Según los resultados que viene validando el equipo, el tratamiento permite mejorar el comportamiento inicial de las plantas y aumentar su vigor. Uno de los principales objetivos es que ese mejor desempeño pueda traducirse también en un incremento del rendimiento.

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Para el sector agropecuario, donde la mejora de la productividad es uno de los principales desafíos, el potencial de la tecnología está justamente en la posibilidad de sumar una nueva herramienta al proceso productivo sin modificar el manejo posterior del cultivo. Otro de los aspectos centrales es su perfil ambiental. El tratamiento es seco y no utiliza productos químicos.

"Quizás no podamos eliminar por completo el uso de agroquímicos, pero se puede reducir significativamente viendo los mismos resultados o incluso mejores", señaló Ottaviano.

En la UTN de Venado Tuerto funciona el laboratorio de descargas eléctricas, donde se desarrolla la ingeniería de las máquinas y se realizan los tratamientos con plasma.

En la UTN de Venado Tuerto funciona el laboratorio de descargas eléctricas, donde se desarrolla la ingeniería de las máquinas y se realizan los tratamientos con plasma.

Dos laboratorios y un desarrollo que busca escalar

Detrás de la tecnología conviven dos áreas de trabajo. En la Facultad de Agronomía de la UBA funciona el laboratorio de biología, donde se realizan las evaluaciones para determinar el comportamiento de las semillas y las plantas luego de los tratamientos.

En paralelo, en la UTN de Venado Tuerto funciona el laboratorio de descargas eléctricas, donde se desarrolla la ingeniería de las máquinas y se realizan los tratamientos con plasma. Esa articulación entre biología e ingeniería es uno de los pilares del proyecto. Mientras un equipo trabaja sobre los mecanismos y los efectos que genera el tratamiento, el otro desarrolla la tecnología necesaria para llevarlo a escala.

El desafío actual es precisamente pasar del prototipo y los ensayos a una capacidad de procesamiento compatible con las necesidades de la industria. Sylvarum no busca llegar directamente al productor agropecuario. Su modelo de negocios apunta a las empresas semilleras, con la intención de incorporar el plasma no térmico como una etapa adicional dentro del proceso industrial. "Es como un paso más de procesamiento en la industria. Así como se le aplica un cura semilla, se le aplica plasma no térmico", graficó Ottaviano.

La propuesta es que la tecnología pueda incorporarse al proceso de tratamiento de las semillas sin que el productor tenga que modificar su operatoria habitual.

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